Paella de verduras con toque asiático
El arroz es uno de los ingredientes más usados en la cocina. Aquí vemos una rica receta de paella de verduras con toque asiático.
Receta de paella de verduras
Paella de vegetales al horno
Paella de pollo
La paella tradicional tiene su lugar. Eso no se discute. Pero de vez en cuando apetece salir un poco del guion y probar algo distinto sin perder la esencia. Y ahí es donde entra esta versión: una paella de verduras con un giro asiático que funciona sorprendentemente bien.
No es una fusión forzada. Más bien una adaptación lógica. El arroz sigue siendo el protagonista, pero los matices cambian. Aparecen sabores más intensos, un punto umami, y aromas que recuerdan a otras cocinas sin dejar de sonar familiar.
Lo mejor es que no necesitas técnicas complicadas ni ingredientes imposibles de encontrar.
Ingredientes
Para una paella mediana:
Y aquí viene el toque diferente:
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
- 1 cucharadita de aceite de sésamo
- Un chorrito de lima (opcional, pero muy recomendable)
Preparación paso a paso
- Empieza preparando las verduras. Corta todo en trozos pequeños, más o menos del mismo tamaño. Esto ayuda a que se cocinen de forma uniforme.
- En la paellera, añade el aceite de oliva y calienta a fuego medio. Sofríe el ajo picado junto con el jengibre. Aquí ya empieza a cambiar el aroma. Es distinto al de una paella clásica, más intenso.
- Añade la zanahoria, el pimiento y el calabacín. Saltea durante unos minutos. No hace falta que estén completamente hechos, solo que empiecen a ablandarse.
- Incorpora los champiñones y los guisantes. Remueve bien.
- Añade el arroz directamente a la paellera y mézclalo con las verduras durante un par de minutos. Esto ayuda a que absorba mejor los sabores desde el inicio.
- Ahora viene el cambio clave: en lugar de usar solo sal, incorpora la salsa de soja. No mucha, pero lo suficiente para darle ese punto umami.
- Después, añade el caldo caliente.
- A partir de aquí, lo de siempre: no remover demasiado. Deja que el arroz se cocine tranquilo, absorbiendo el líquido poco a poco.
Cocción y punto final
- Mantén un fuego medio durante unos 18-20 minutos. Si ves que se queda sin caldo antes de tiempo, puedes añadir un poco más, pero sin pasarte.
- En los últimos minutos, añade el aceite de sésamo. No mucho. Es potente, pero marca bastante el sabor.
- Si te gusta ese toque ligeramente crujiente en el fondo (el famoso socarrat), sube un poco el fuego al final durante uno o dos minutos.
- Apaga el fuego y deja reposar unos 5 minutos antes de servir.
El toque que cambia todo
Justo antes de servir, añade unas gotas de lima por encima.
No es obligatorio, pero le da frescura y equilibra muy bien los sabores más intensos de la soja y el sésamo.
Consejos útiles
Hay un par de cosas que conviene tener en cuenta:
- No abuses de la salsa de soja. Puede dominar demasiado.
- El caldo de verduras mejor si es suave, para no competir con los sabores asiáticos.
- El jengibre fresco marca mucho la diferencia frente al seco.
- Respeta los tiempos de reposo.
Y sobre todo, no intentes que sea una paella tradicional. No lo es, y tampoco lo necesita.
Variaciones fáciles
Esta receta admite cambios sin problema:
- Puedes añadir tofu a dados para hacerla más completa.
- Cambiar los champiñones por setas shiitake.
- Incluir brotes de soja al final para un toque más crujiente.
Información básica
Tiempo de preparación: 20 minutos (+ 25-30 min de cocción)
Porciones: 4 personas
Información nutricional: aprox. 320-380 kcal por ración
Tipo de cocina: fusión (española + asiática)
Tipo de comida: plato principal
Si te gusta cocinar y probar cosas nuevas sin salirte del todo de lo conocido, esta receta merece la pena. Y bastante.