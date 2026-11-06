Jordi Cruz y los chefs expertos coinciden: para hacer arroz o fideuá «el sofrito perfecto se hace con calamar, 1 kg de tomate y 2 cebollas»

La paella y la fideuá siempre serán algunos de los platos estrella de nuestra gastronomía. Para muchos significan comidas de domingo y largas sobremesas al sol. Aunque cada vez son más los entendidos en esta materia, obtener un resultado de calidad requiere especial atención a todos los pasos de elaboración. Por eso, Jordi Cruz ha compartido en sus redes los secretos para preparar un arroz sabroso o una fideuá en su punto.

¿Cómo hacer que el arroz quede en su punto?

El ínclito cocinero, Jordi Cruz, ha desvelado los secretos para mejorar el sabor y la textura de estos platos; de entre ellos destacan dos elementos importantísimos: un buen caldo, que aporta profundidad e intensidad al conjunto, y un buen sofrito, que el chef ha explicado cómo potencia los aromas y enriquece los ingredientes del mismo.

Para preparar este sofrito de la manera en la que lo hace Jordi, tan sólo deberás preparar:

2 o 3 cebollas tipo figueras o seca

3 o 4 dientes de ajo

1 kilogramo de pulpa de tomate

1 cucharada de tomate doble concentrado

Un calamar fresco

Pimentón

Especias para arroces: el chef prepara azafrán, comino y pimienta.

Sal

Aceite de oliva

La receta de Jordi Cruz