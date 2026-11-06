Jordi Cruz y los chefs expertos coinciden: para hacer arroz o fideuá «el sofrito perfecto se hace con calamar, 1 kg de tomate y 2 cebollas»
Para hacer que tu arroz quede más sabroso, tienes que seguir esta receta para elaborar el mejor sofrito
La paella y la fideuá siempre serán algunos de los platos estrella de nuestra gastronomía. Para muchos significan comidas de domingo y largas sobremesas al sol. Aunque cada vez son más los entendidos en esta materia, obtener un resultado de calidad requiere especial atención a todos los pasos de elaboración. Por eso, Jordi Cruz ha compartido en sus redes los secretos para preparar un arroz sabroso o una fideuá en su punto.
¿Cómo hacer que el arroz quede en su punto?
El ínclito cocinero, Jordi Cruz, ha desvelado los secretos para mejorar el sabor y la textura de estos platos; de entre ellos destacan dos elementos importantísimos: un buen caldo, que aporta profundidad e intensidad al conjunto, y un buen sofrito, que el chef ha explicado cómo potencia los aromas y enriquece los ingredientes del mismo.
Para preparar este sofrito de la manera en la que lo hace Jordi, tan sólo deberás preparar:
La receta de Jordi Cruz
- Se deberá limpiar el calamar quitando las pieles y las aletas para luego añadirlas al caldo. Una vez limpio, se trocea bien en dados pequeños. Luego se saltea muy rápido en una sartén con un chorro de aceite. Cuando esté listo el calamar, seco, como dice el chef, se retira en un recipiente aparte y se reserva.
- En la misma sartén de antes, se vuelve a poner aceite de oliva y la cebolla bien picada. En cuanto coja color, se le añade el diente de ajo picadito, por este orden, ya que el ajo se dora antes por contener más azúcares. Cuando los ingredientes estén pochados, pasamos al siguiente paso.
- Se le añade el preparado de especias y se remueve, hasta que todo esté bien integrado en la mezcla. Después se le añade el calamar y se sigue salteando. Luego se le añade ese kilo de pulpa de tomate, se le echa sal al gusto y se le añade esa cucharita de tomate concentrado.
- Se cocina a fuego lento durante 45 minutos, con la sartén tapada, pero permitiendo que salga el vapor.