Jordi Cruz, cocinero español: «El orden en el que echas el aceite, el vinagre y la sal en la ensalada importa y entenderlo cambia por completo el sabor y la textura»

Jordi Cruz ha opinado sobre uno de los grandes temas tabú en el mundo de la cocina y que siempre que se pone encima de la mesa causa una gran controversia: el orden del aliño de una ensalada. Este cocinero español, ganador de tres estrellas Michelin, ha explicado el mejor truco para echar aceite, vinagre y sal en el orden correcto para que la ensalada tenga la textura perfecta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el orden correcto para aliñar la ensalada, según esta eminencia de la cocina.

Jordi Cruz es uno de los cocineros españoles más reconocidos y en los últimos tiempos se ha colado en casas de millones de personas, ya que es uno de los expertos que forma parte del jurado de MasterChef. Nacido en la localidad de Manresa hace 48 años, desde el pasado 2010 es chef titular del restaurante ABaC de Barcelona, que cuenta con tres estrellas Michelin desde 2017. Así que este experto en cocina es una voz más que autorizada para hablar del tema del millón: el correcto aliño de la ensalada.

Y es que cuando hablamos de la ensalada, lo hacemos de uno de los platos estrellas de la dieta mediterránea y de la cocina española. En millones de hogares españoles nunca falta una ensalada al centro que sirve como complemento para las carnes y pescados que se pueden ingerir durante un almuerzo. El ingrediente protagonista dentro de una ensalada es la lechuga y no se puede entender sin un correcto aliño formado por aceite, vinagre y sal. Lógicamente, todo reducido al mínimo para que no se convierta en un plato calórico.

Así es el orden del aliño de la ensalada

El orden del aliño de una ensalada es un tema que siempre da lugar a la controversia para las muchas personas que no tienen claro qué condimento se debe verter primero sobre la ensalada. En muchas ocasiones se suele dejar la sal para el final y primero echar los dos líquidos, pero Jordi Cruz ha explicado cuál debe ser el orden correcto para que la ensalada tenga una textura perfecta y degustarla sea un placer para los sentidos.

Este orden también tiene como objetivo que todas las partes de la ensalada queden impregnadas del aliño y no se creen desequilibrios dentro del mismo plato. Es decir, que todos los trozos estén rociados con la mezcla de aceite, vinagre y sal. Así que, para sorpresa de muchos, Jordi Cruz ha desvelado en las redes sociales que lo primero que se tiene que echar es el vinagre. ¿El motivo? Es el único elemento que es capaz de disolver la sal y evitar que queden trozos de este elemento repartidos en la ensalada.

Así que, una vez que se echa el vinagre, después habrá que echar la sal y remover la ensalada para emulsionar estos dos elementos junto con las hojas de la ensalada. El último paso será rociar la ensalada con un buen aceite de oliva virgen extra. Jordi Cruz también argumenta este orden, dejando claro que si el aceite se vierte en primer lugar, recubrirá los ingredientes y evitará que el vinagre y la sal penetren en ellos. Es por esto que suelen deslizarse y quedar en el fondo del recipiente. De esta manera, el orden correcto de aliño de una ensalada será el siguiente: vinagre, sal (después remover) y, por último, el aceite.