Tarta de zanahoria de Jordi Cruz: receta paso a paso

La tarta de zanahoria tiene esa extraña virtud de colarse entre lo goloso y lo supuestamente razonable, como si rallar unas cuantas hortalizas y meterlas en el horno nos exonerara de los pecados del azúcar. Cuando un chef del nivel de Jordi Cruz decide meterle mano a este clásico anglosajón, el resultado huye de la copia plana. Busca texturas, modula las especias con mano quirúrgica y respeta esa miga jugosa que tanto escasea en las pastelerías industriales.

A quien le guste la alta cocina aplicada a recetarios reconfortantes le sonará su maestría en piezas tan icónicas como la tarta Sacher de Jordi Cruz, donde equilibra el cacao y el albaricoque sin pestañear. Pero volviendo al terreno de la huerta, el verdadero triunfo aquí consiste en lograr un bizcocho húmedo que no apelmace y una crema de queso que aporte untuosidad sin eclipsar el fondo dulce de la zanahoria.

Ingredientes

350 gramos de zanahorias frescas, bien firmes y jugosas

300 gramos de harina de trigo común

250 gramos de azúcar moreno de caña integral

4 huevos camperos que estén a temperatura ambiente

200 mililitros de aceite de girasol o de semilla ligera

100 gramos de nueces troceadas en trozos medianos

1 cucharadita de levadura química en polvo

1 cucharadita rasa de bicarbonato sódico

2 cucharaditas generosas de canela en polvo

Media cucharadita de nuez moscada recién rallada

Una pizca generosa de sal fina

Para la cobertura: 300 gramos de queso crema, 150 gramos de mantequilla en punto pomada, 120 gramos de azúcar glas y una cucharadita de pasta de vainilla pura.

Cómo hacer tarta de zanahoria paso a paso

Pela las zanahorias y rállalas utilizando la parte fina del rallador para que la textura se funda por completo durante el horneado sin rastro de fibras. Casca los huevos en un bol hondo junto al azúcar moreno y bate con alegría hasta que la mezcla espume y triplique su volumen. Vierte el aceite de girasol en un hilo fino y constante mientras sigues batiendo a velocidad suave para no perder el aire acumulado. Tamiza en otro recipiente la harina, la levadura, el bicarbonato, las especias y la sal, asegurándote de que no queden grumos. Incorpora los secos a la mezcla líquida con una espátula de silicona, usando movimientos envolventes y delicados. Agrega la zanahoria rallada y las nueces, removiendo con paciencia hasta que se repartan de manera uniforme por toda la masa. Vierte el resultado en un molde desmontable con papel sulfurizado en la base y las paredes ligeramente engrasadas. Hornea a 180 grados, calor arriba y abajo sin ventilador, durante unos cuarenta y cinco minutos hasta que al pinchar con una brocheta salga limpia. Saca del horno, deja reposar diez minutos y desmolda sobre una rejilla para que pierda el calor residual sin condensar humedad. Bate la mantequilla con el azúcar glas hasta lograr una textura de pomada blanca, añade la vainilla y el queso crema muy frío, mezclando lo justo para montar la cobertura. Unta la crema generosamente sobre la tarta ya fría, cubriendo bien la superficie antes de llevarla a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El gran peligro de este pastel es que se quede seco como una suela. Para evitarlo, ralla la zanahoria justo antes de integrarla; si la dejas en la tabla soltará sus jugos antes de tiempo y perderás esa jugosidad interior tan característica. Además, vigila que los huevos no estén fríos de la nevera o la emulsión con el aceite se cortará.

Variantes de la receta

Si buscas adaptaciones para fechas concretas, la masa tolva variaciones sutiles sin perder el norte. En los meses más fríos apetece ralladura de naranja o cambiar parte de las nueces por pasas al ron. De hecho, dominar estos registros reposteros te prepara para retos mayores, como cuando llega diciembre y toca diseñar un menú para Nochevieja donde el postre debe cerrar la noche con nota alta.

Con qué acompañar tarta de zanahoria

Pide un café espresso bien cargado que contraste con el dulzor lácteo de la cobertura, o un té negro especiado sin azúcar. Si la sirves en una sobremesa familiar, un puñado de nueces tostadas crujientes por encima en el último momento le da el contrapunto de textura definitivo. Puede ser un excelente postre tras esta receta española de ceviche.

Cómo conservar tarta de zanahoria

Lleva la tarta directamente al frigorífico por culpa de la cobertura de queso fresco. Cúbrela bien para que la humedad de la nevera no estropee la miga. Aguanta tres o cuatro días perfectamente, mejorando incluso al reposar porque las especias asientan sus matices.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos

Porciones: 10 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería de autor / Internacional

Tipo de comida: Postre / Merienda

Información nutricional (por porción aproximada): 460 kcal