El pueblo catalán que inspiró una de las canciones más famosas de Serrat y que se ha convertido en el refugio del chef Jordi Cruz

Calella de Palafrugell es uno de los rincones más pintorescos de la Costa Brava y uno de los pocos antiguos pueblos de pescadores que todavía conserva buena parte de su identidad marinera. Además de ello, destaca por ser el pueblo catalán que inspiró una de las canciones más famosas de Serrat. Y también es refugio del chef Jordi Cruz.

Pertenece a la comarca del Baix Empordà, provincia de Girona, y se extiende frente al Mediterráneo entre pequeñas calas y una costa rocosa. Aunque sus orígenes como núcleo habitado se sitúan en el siglo XVIII, el litoral ya estaba vinculado a actividades pesqueras y marítimas. El primer documento que acredita una residencia fija en Calella data de 1746. Actualmente, mantiene una población residente reducida y una fuerte actividad turística durante el verano.

El pueblo catalán que inspiró a las canciones de Serrat

El encanto de Calella de Palafrugell reside precisamente en el contraste entre su pasado marinero y su carácter turístico actual. Sus calles estrechas, casas blancas, antiguas viviendas de pescadores, pequeñas playas y construcciones junto al mar permiten imaginar cómo era la localidad antes de la llegada del turismo de masas.

El portal oficial de turismo de Cataluña asegura que a pesar de la gran afluencia de turismo, la localidad ha conservado la arquitectura tradicional marinera, con casitas blancas de dos plantas y madera de color verde o azul. En 2020 contaba con 662 habitantes, aunque la población aumenta considerablemente durante los meses de temporada alta de verano.

Qué ver en Calella de Palafrugell

Entre sus espacios más emblemáticos destacan Port Bo y Les Voltes, el paseo del Canadell, las calas de Sant Roc, Port Pelegrí y El Golfet, además de los caminos de ronda que conectan el litoral.

El pueblo también es conocido por la tradicional Cantada de Habaneras, celebrada en Port Bo, y por su proximidad a los Jardines de Cap Roig.

Port y Les Voltes es uno de los lugares más representativos del pueblo. El antiguo puerto pesquero y de cabotaje conserva las características arcadas conocidas como Les Voltes, utilizadas antiguamente para actividades relacionadas con la pesca.

Playa del Canadell: una de las zonas más conocidas para disfrutar del mar y contemplar las tradicionales construcciones junto a la costa.

Sant Roc o Els Canyers: pequeña cala rodeada por casas y calles estrechas, ideal para comenzar un recorrido por el litoral.

La Platgeta y Port Pelegrí: dos pequeñas playas que permiten descubrir la sucesión de calas características de Calella.

Cala del Golfet: situada al sur del núcleo, es una de las playas más atractivas del entorno y se alcanza siguiendo el camino de ronda.

Camino de ronda: recorrer el tramo entre Sant Roc y Tres Pins permite pasar por algunas de las calas y miradores más característicos de Calella. El itinerario tiene unos 1,35 kilómetros y dura aproximadamente 35 minutos. “El camino de Ronda que recorre la Costa Brava es especialmente bonito a su paso por esta localidad y permite llegar hasta Llafranc y Cap Roig dando un agradable paseo”, asegura el portal oficial de turismo de Cataluña.

Jardines de Cap Roig: un jardín botánico de gran interés situado cerca de Calella, especialmente recomendable para combinar naturaleza, paisaje mediterráneo y vistas al litoral. En verano también acoge el Festival de Cap Roig.

Jardines de Cap Roig: un jardín botánico de gran interés situado cerca de Calella, especialmente recomendable para combinar naturaleza, paisaje mediterráneo y vistas al litoral. En verano también acoge el Festival de Cap Roig. Torre de vigilancia de Calella: construida en 1597 para controlar los ataques de piratas, forma parte del patrimonio histórico que todavía puede identificarse en el recorrido costero.

Las características del pueblo catalán que inspiró a Serrat

Ubicación: está en la Costa Brava, dentro del municipio de Palafrugell, en el Baix Empordà, Girona. Se encuentra entre Llafranc y el entorno de Cap Roig.

Población: es un núcleo pequeño; el Ayuntamiento registra 662 habitantes en el dato publicado para 2020.

Clima: tiene un clima mediterráneo litoral, con inviernos suaves y veranos cálidos y secos. La temperatura media anual de la zona ronda los 16 °C.

Paisaje: predominan las calas, acantilados, rocas y vegetación mediterránea, por lo que el entorno es especialmente apropiado para caminar y realizar actividades náuticas.

Temporada alta: durante julio y agosto aumenta notablemente la afluencia de visitantes, por lo que encontrar aparcamiento y disfrutar de las playas con tranquilidad puede resultar más complicado.

Consejos para visitar Calella de Palafrugell

Recorre el pueblo a pie: es la mejor manera de apreciar las calles estrechas, las casas de pescadores y los rincones próximos al mar.

Haz un camino de ronda: lleva calzado cómodo, agua y evita realizarlo con temporal marítimo. Son recomendaciones expresas de Turismo de Palafrugell.

Combina playa y patrimonio: reserva parte del día para recorrer el litoral y otra para conocer Port Bo, Les Voltes y el patrimonio histórico.

Consulta la agenda cultural: especialmente si viajas en julio, cuando se celebra la Cantada de Habaneras y tienen lugar actividades musicales en el entorno.