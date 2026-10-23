Galletas de Halloween veganas: recetas fáciles y originales

Organizar una fiesta de miedo sin echar mano de lácteos ni huevos no solo es posible, sino que resulta sorprendentemente sencillo cuando das con la masa adecuada. La repostería 100 % vegetal ha dejado de ser un terreno áspero de galletas duras o insípidas. Con un par de ajustes en las grasas y una buena técnica de enfriado, consigues una textura crujiente que nada tiene que envidiar a las fórmulas tradicionales.

Ingredientes para preparar galletas de Halloween veganas

250 gramos de harina de trigo común

100 gramos de margarina vegetal en bloque (es clave que esté bien fría)

80 gramos de azúcar glas

35 mililitros de bebida de almendra o soja sin edulcorar

Una cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal marina fina.

Para colorear las masas o decorar, guarda un par de cucharadas de cacao puro en polvo, colorantes vegetales en pasta (los líquidos pueden aguarnos la masa) y un poco de mermelada de fresa o frambuesa

Cómo hacer galletas de Halloween veganas paso a paso

En un recipiente amplio, tamiza la harina junto con el azúcar glas y la sal. Agrega la margarina recién sacada de la nevera cortada en dados. Con las yemas de los dedos, ve pellizcando la mezcla hasta formar una especie de arena gruesa. Intenta trabajar rápido para que la grasa no coja calor. Vierte la bebida vegetal y la esencia de vainilla. Junta la masa con una espátula sin amasar en exceso. Si quieres hacer formas de dos colores, divide la bola en dos partes iguales y mezcla cacao puro en una de ellas. Estira cada porción entre dos papeles vegetales con el rodillo hasta dejar un grosor de unos 5 milímetros. Guarda las planchas estiradas en la nevera durante al menos 40 minutos; si la masa no entra bien fría al horno, los moldes perderán definición.

Cómo sustituir el huevo y la mantequilla en las galletas veganas

Prescindir de la repostería convencional es facilísimo si entiendes la función de cada ingrediente. La mantequilla se reemplaza sin problemas por margarina vegetal firme o por aceite de coco desodorizado en estado sólido. Evita las margarinas de tarrina para untar porque traen demasiada agua y ablandan la masa en exceso.

El huevo suele actuar como ligante y aportar humedad. En masas sablé o quebradas, un simple chorrito de leche vegetal o una cucharada de compota de manzana cumplen exactamente ese papel sin alterar la textura.

Si buscas completar el banquete con otras ideas rápidas que no lleven ingredientes complejos, te vendrá genial consultar esta guía de dulces caseros de Halloween, idónea para montar una mesa variada sin complicarte.

Ideas para decorar galletas veganas con motivos de Halloween

Con la masa estirada y bien fría, corta figuras de fantasmas, calabazas, murciélagos o sombreros de bruja. Si no tienes moldes específicos, un vaso boca abajo y un cuchillo afilado te servirán para darles forma manualmente.

Puedes hacer caras monstruosas haciendo agujeros en la mitad de las galletas para rellenarlas con mermelada roja, logrando un efecto sangriento muy vistoso.

Si disfrutas probando formas divertidas junto a los más pequeños de la casa, siempre es útil tener a mano estas galletas fáciles de Halloween, que aportan trucos muy prácticos de moldeo. Y si prefieres un toque llamativo y viscoso en el buffet, combina la bandeja con unas golosinas de cerebro para Halloween.

Cómo hornear y conservar las galletas de Halloween veganas

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Coloca las galletas cortadas sobre una bandeja con papel vegetal, dejando un pequeño espacio entre ellas. Hornea durante 10 o 12 minutos. Deben salir cocidas pero sin dorarse demasiado en la superficie para mantener un tono pálido y bonito.

Al sacarlas parecerán algo blandas. Déjalas reposar cinco minutos en la bandeja antes de pasarlas a una rejilla metálica para que se enfrien del todo. Guárdalas en una lata de metal hermética separadas por papel de horno. Aguantarán crujientes y perfectas hasta diez días.

Ficha técnica:

Tiempo de preparación: 25 minutos (más 40 minutos de reposo en frío y 12 de horno)

Porciones: 22-25 galletas

Información nutricional: Unas 85 kcal por unidad (alrededor de 2.000 calorías totales para la tanda completa)

Tipo de cocina: Repostería creativa / Vegana

Tipo de comida: Merienda / Postre / Snack