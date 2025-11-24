A veces, los mejores aperitivos nacen de ideas sencillas. Estos crostini de sobrasada con pera al balsámico vasca son un ejemplo perfecto. Bastan unas rebanadas de pan tostado, un embutido tradicional y una fruta madura para lograr un contraste de sabores que sorprende desde el primer bocado. El pan crujiente sostiene la untuosidad de la sobrasada, mientras que la pera, cocinada lentamente con miel y vinagre balsámico, aporta un toque dulce y ligeramente ácido que equilibra el conjunto.

Esta receta es ideal para quienes disfrutan preparando tapas caseras sin complicarse demasiado, pero con la intención de ofrecer algo distinto a lo habitual. Además, resulta cómoda porque permite adaptarse a lo que tengamos en la despensa: un pan rústico del día anterior, una buena sobrasada suave o picante y peras firmes que se caramelizan con rapidez. El resultado es un aperitivo cálido, aromático y fácil de compartir.

Ingredientes

Pan tipo baguette o pan rústico

Sobrasada de buena calidad

Dos peras firmes

Miel, preferiblemente local

Vinagre balsámico

Una cucharada de mantequilla

Aceite de oliva virgen extra

Sal en escamas

Pimienta negra

Tomillo o romero fresco opcional

Modo de preparación

Precalienta el horno a temperatura media. Corta el pan en rebanadas finas y colócalas sobre una bandeja. Rocíalas con un poco de aceite de oliva y tuéstalas hasta que queden crujientes, vigilando que no se quemen. Lava, pela y corta las peras en láminas delgadas. Cuanto más finas, más fácil será que se ablanden y tomen color al cocinarlas. Calienta una sartén con la mantequilla a fuego medio. Cuando se derrita, añade las peras y remueve de vez en cuando para que se cocinen de manera uniforme. Incorpora la miel y deja que las peras comiencen a caramelizarse, siempre con cuidado de que no se deshagan demasiado. La idea es que mantengan su forma pero queden doradas y brillantes. Añade el vinagre balsámico. Deja que reduzca unos instantes hasta formar un glaseado ligero que envuelva la fruta. Ajusta con una pizca de sal y un toque de pimienta. Unta la sobrasada sobre los crostini aún tibios. Si está demasiado firme, caliéntala unos segundos para que se extienda sin dificultad. Coloca una o dos láminas de pera sobre cada tostada y añade un poco del jugo caramelizado. Si te gusta el aroma de las hierbas frescas, añade unas hojas de tomillo o romero. Sirve los crostini inmediatamente para disfrutar de la mezcla de texturas y temperaturas.

La mezcla de sabores es equilibrada, cálida y muy agradecida en la mesa. Se puede usar un super alimento también, como el aguacate.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: entre 20 – 25 minutos

Porciones: ocho o diez crostini

Información nutricional: 95 calorías por unidad

Tipo de cocina: mediterránea con influencia vasca

Tipo de comida: aperitivo o tapa