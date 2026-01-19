Costillas en salsa andaluza: la receta tradicional paso a paso

Las costillas en salsa andaluza son de esos platos que, en cuanto empiezan a cocinarse, ya sabes que van a salir bien. Huelen a casa, a comida de domingo y a pan esperando para mojar. No es una receta complicada ni moderna, y precisamente ahí está su encanto. Es cocina de siempre, hecha con calma, con ingredientes sencillos y con una salsa que se queda grabada en la memoria.

En muchas casas andaluzas, este plato sigue siendo un clásico infalible. No hace falta una ocasión especial: basta con tener unas buenas costillas, un rato para cocinar sin prisas y ganas de disfrutar. El resultado es una carne tierna, jugosa y una salsa con carácter, de esas que piden repetir.

El secreto de unas buenas costillas en salsa andaluza

El truco está en no correr. La salsa andaluza tradicional se construye poco a poco, empezando por un buen sofrito. Cebolla, ajo y pimiento verde son la base, junto con especias suaves que acompañan sin tapar el sabor de la carne.

En muchas cocinas, antes incluso de empezar, las costillas se dejan reposar con un buen Adobo de costillas. No es obligatorio, pero suma puntos. El adobo potencia el sabor y hace que la carne quede aún más jugosa.

Hoy en día existen versiones más rápidas o diferentes, como las Costillas asadas en freidora de aire, pero esta receta apuesta por lo tradicional, por la cazuela al fuego y el chup-chup lento que marca la diferencia.

Ingredientes necesarios

No necesitas nada fuera de lo normal. Con ingredientes básicos se consigue un resultado espectacular:

Costillas de cerdo troceadas

Cebolla

Ajo

Pimiento verde

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Pimentón dulce

Laurel

Vino blanco

Agua o caldo

Son productos de despensa, de los que casi siempre hay en casa, y que combinados con calma dan lugar a una salsa potente y bien equilibrada.

Preparación paso a paso

Empieza salpimentando las costillas. En una cazuela amplia, añade un buen chorro de aceite de oliva y dora las costillas a fuego medio-alto. No tengas prisa: el objetivo es sellarlas bien para que luego queden sabrosas. Cuando estén doradas, retíralas y resérvalas. En ese mismo aceite, añade la cebolla, el ajo y el pimiento verde bien picados. Sofríe a fuego medio hasta que las verduras estén blandas y ligeramente doradas. Aquí es donde se empieza a oler que el plato promete. Añade el pimentón, remueve rápido para que no se queme y vierte el vino blanco. Deja que el alcohol se evapore durante un par de minutos. Vuelve a incorporar las costillas, añade el laurel y cubre parcialmente con agua o caldo. Baja el fuego y deja cocinar unos 40 minutos, removiendo de vez en cuando. Verás cómo la salsa va espesando y la carne se vuelve cada vez más tierna. Si prefieres otro método, también puedes optar por las Costillas al horno, aunque el resultado será diferente.

Acompañamientos y variantes

Estas costillas piden acompañamientos sencillos. Patatas fritas, arroz blanco o simplemente pan son más que suficientes. Si quieres un plato aún más completo, puedes inspirarte en Patatas y níscalos con costillas adobadas, una combinación muy tradicional y contundente.

Para quienes prefieren versiones más actuales, también existe la opción de preparar Patatas con costillas en freidora de aire, que cambia la textura pero mantiene el sabor.

Un clásico que nunca pasa de moda

Las costillas en salsa andaluza siguen funcionando porque no fallan. Son sabrosas, reconfortantes y perfectas para compartir. Una receta sin complicaciones, con mucho carácter y con ese toque casero que siempre apetece volver a preparar.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 60 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 1.300 kcal en total

Tipo de cocina: Cocina tradicional andaluza

Tipo de comida: Plato principal contundente