Cómo cocinar al vapor: guía sencilla para verduras, pescado y más
- Francisco María
- Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.
-
-
- Actualizado:
Te explicamos cómo cocinar al vapor correctamente, qué utensilios usar y cuánto tiempo necesita cada alimento para quedar en su punto.
Pollo al vapor
Merluza al vapor
Trucos para verduras perfectas al vapor
Cocinar al vapor suena a dieta estricta o a comida “de hospital”, pero nada más lejos de la realidad. Bien hecho, es una forma sencilla, limpia y muy sabrosa de preparar alimentos sin complicarse la vida. Además, es una técnica que respeta muchísimo el sabor natural de cada ingrediente y mantiene mejor sus nutrientes.
La idea es simple: el alimento no toca el agua. Se cocina con el vapor que genera el agua hirviendo. Esto evita que se pierdan vitaminas y que los ingredientes se empapen. El resultado suele ser una textura más firme y un sabor más auténtico.
Verduras al vapor: fáciles y llenas de color
Las verduras son las reinas de esta técnica. Cocinadas al vapor mantienen su color brillante y no quedan aguadas. Eso sí, hay un detalle importante: intenta cortar las piezas del mismo tamaño para que se cocinen de manera uniforme.
Por ejemplo, unas buenas patatas al vapor pueden convertirse en la base perfecta para un montón de platos. Troceadas y cocinadas hasta que estén tiernas, quedan suaves por dentro y listas para acompañar carne, pescado o incluso para aliñarlas con aceite y pimentón.
Si quieres algo más especial, la receta de alcachofas al vapor es una opción fantástica. Las alcachofas, cocinadas así, quedan tiernas pero con cuerpo. Solo necesitan un poco de aceite de oliva y limón para brillar.
Y si andas justo de tiempo, el calabacín al vapor en microondas es tu aliado. En cuestión de minutos tienes una guarnición ligera y saludable sin apenas esfuerzo.
Pescado al vapor: jugoso sin complicaciones
El pescado al vapor es una maravilla cuando quieres algo ligero pero sabroso. Al no estar sumergido en agua ni expuesto a calor directo, conserva su jugosidad. Merluza, salmón, bacalao o cualquier pescado blanco funcionan muy bien.
Un truco sencillo es colocar el pescado sobre papel vegetal dentro de la vaporera. Añade unas rodajas de limón, un poco de sal y alguna hierba aromática como eneldo o perejil. En unos 10 minutos, dependiendo del grosor, lo tendrás listo. El resultado es limpio, suave y nada seco.
¿Y si no tengo vaporera?
No pasa nada. Puedes improvisar fácilmente. Coloca un colador metálico o un cestillo sobre una olla con agua hirviendo, asegurándote de que el fondo no toque el agua. Tapa bien para que el vapor no se escape y listo.
Otra opción práctica es el microondas. Solo necesitas un recipiente apto, añadir una pequeña cantidad de agua en el fondo y cubrir ligeramente. Cocina en intervalos cortos y revisa el punto para que no se pasen.
Tiempos aproximados para acertar
-
Verduras blandas como calabacín o espárragos: 5-7 minutos
-
Patatas en trozos medianos: 15-20 minutos
-
Alcachofas enteras o partidas: 20-25 minutos
-
Filetes de pescado: 8-12 minutos
La clave es no excederse. El vapor cocina de forma uniforme, pero si te pasas de tiempo puedes perder textura.
Por qué merece la pena usar esta técnica
El vapor es limpio, rápido y muy práctico. No genera apenas suciedad y permite cocinar varios ingredientes a la vez en distintos niveles de la vaporera. Además, es ideal si buscas una alimentación más equilibrada sin complicaciones.
Es cierto que no aporta el toque crujiente de una fritura o el sabor tostado del horno, pero precisamente por eso es perfecto como base saludable sobre la que luego puedes añadir matices.
En definitiva, cocinar al vapor no es aburrido. Es una herramienta más en tu cocina que, bien utilizada, puede ayudarte a preparar platos ligeros, sabrosos y visualmente apetecibles sin necesidad de técnicas complicadas.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20-30 minutos
Porciones: 4 raciones
Información nutricional (aprox. menú base verduras y pescado): 800 kcal totales (200 kcal por ración, dependiendo de ingredientes)
Tipo de cocina: Mediterránea / Saludable
Tipo de comida: Plato principal ligero o acompañamiento saludable
Temas
