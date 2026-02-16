Cómo cocer huevas de merluza: pasos y consejos prácticos
Descubre cómo cocer huevas de merluza paso a paso, con tiempos exactos y consejos para que queden firmes y en su punto.
Las huevas de merluza son de esos productos que, cuando se preparan bien, sorprenden muchísimo. Tienen un sabor suave, una textura firme y funcionan genial como entrante o tapa fría. Ahora bien, si te pasas de cocción, se resecan; si las hierves fuerte, se rompen. La clave está en tratarlas con mimo.
Antes de empezar: pequeños detalles importantes
Lo primero es revisarlas con cuidado. Si vienen con alguna impureza, pásalas suavemente por agua fría. No hace falta manipularlas demasiado. De hecho, cuanto menos las toques, mejor. La membrana exterior no se debe quitar, porque es lo que mantiene todo unido durante la cocción.
Si las huevas son grandes, puedes atarlas ligeramente con hilo de cocina. No es obligatorio, pero ayuda a que mantengan la forma y evita que se abran mientras hierven.
Paso a paso sin complicaciones
-
Agua con sabor
Llena una olla con suficiente agua para cubrirlas bien. Añade sal, una hoja de laurel y unos granos de pimienta. Incluso puedes incorporar un chorrito pequeño de vinagre suave para que la textura quede más firme.
-
Siempre en frío
Este punto es clave: introduce las huevas cuando el agua aún esté fría. Si las echas con el agua ya hirviendo, el cambio brusco de temperatura puede romperlas.
-
Fuego controlado
Cuando el agua empiece a hervir, baja el fuego. No hace falta un hervor fuerte. Con unos 8-12 minutos será suficiente, dependiendo del tamaño. Mejor quedarse corto que pasarse.
-
Reposo tranquilo
Una vez cocidas, apaga el fuego y déjalas reposar unos minutos dentro del agua. Después, sácalas y deja que enfríen antes de cortarlas.
Esta técnica recuerda bastante a la que se utiliza en Cómo cocer mejillones – técnica de cocción de marisco, aplicable a huevas, donde el control del calor es esencial para que el marisco no pierda su textura.
Opciones alternativas si quieres probar algo distinto
Si tienes prisa o simplemente te apetece experimentar, puedes aplicar una técnica más rápida como la que se explica en Puede cocer marisco en microondas – opción rápida para huevas o mariscos delicados. En este caso, se trata de usar intervalos cortos de cocción y vigilar el punto constantemente para no pasarse.
Otra referencia interesante es la técnica de Cómo cocer pulpo sin agua – técnica de cocción delicada, similar a huevas. Aunque no es exactamente lo mismo, la idea de cocción suave y respetuosa con el propio jugo del alimento puede adaptarse a las huevas si quieres intensificar su sabor.
Cómo servirlas para que luzcan
Una vez estén frías, córtalas en rodajas con un cuchillo afilado. Verás que quedan compactas y con una textura muy agradable. El aliño clásico no falla: aceite de oliva virgen extra, un toque de vinagre suave y perejil picado.
También combinan muy bien con cebolla tierna, pimientos asados o incluso una vinagreta ligera. Son ideales como tapa fría, como entrante o acompañadas de pan tostado.
Consejos finales para que salgan perfectas
-
No uses fuego alto durante la cocción.
-
Ajusta el tiempo según el tamaño.
-
No las cortes en caliente; espera a que enfríen.
-
Si dudas, comprueba el punto pinchando suavemente.
Cocer huevas de merluza no es complicado, pero sí requiere atención. Con un poco de cuidado y sin prisas, conseguirás un resultado firme, jugoso y lleno de sabor. Es una receta sencilla, pero cuando está bien hecha, se nota.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4 raciones
Información nutricional (aprox.): 600 kcal totales (150 kcal por ración)
Tipo de cocina: Mediterránea / Tradicional
Tipo de comida: Entrante o plato ligero de pescado
