El chef Carlos Maldonado revela el secreto del líquido de garbanzos de bote: «No lo tires. Sirve para espesar salsas»

Los garbanzos de bote son un recurso imprescindible en la despensa, ya que permiten preparar platos deliciosos en pocos minutos. Además, tienen un gran valor nutricional y ofrecen un amplio abanico de beneficios para la salud tanto de mayores como de pequeños. Sin embargo, hay un error que la mayoría de nosotros cometemos, y sobre el que advierte el chef Carlos Maldonado: tirar el líquido de los garbanzos de bote.

«El bote siempre trae un juguito muy espeso, es una joya y ayuda a ligar las salsas y le da un gusto potenciando otras recetas», explica en «Más vale tarde». Según su dilatada experiencia en la cocina, el líquido se puede utilizar para dar textura a guisos, cremas o salsas. Asimismo, la nutricionista Beatriz Robles en un programa de Telemadrid avala sus beneficios nutricionales: «Ese líquido gelatinoso de los garbanzos en bote es el agua de cocción con proteína que ha soltado el garbanzo. Nutricionalmente es fantástico además de ser muy útil para sustituir al huevo en algunas recetas».

Aprovecha el líquido de garbanzos de bote con este truco

El líquido de los garbanzos de bote, que recibe el nombre aquafaba, es un recurso muy apreciado en la cocina, aunque a menudo se desperdicia. Contiene proteínas y almidones que se liberan durante la cocción, así que, además de su gran valor nutricional, funciona como agente emulsionante y espesante. En el día a día, podemos utilizar el líquido de los garbanzos de bote de muchas formas diferentes.

Por ejemplo, al preparar hummus o cremas de verduras, sustituir parte del aceite o del agua de la receta con aquafaba ayuda a conseguir una textura más suave, cremosa y homogénea. Además, su uso se ha popularizado en la repostería como sustituto del huevo. Batido a punto de nieve, el líquido adquiere una consistencia similar a las claras, permitiendo elaborar merengues, mousses, bizcochos o incluso mayonesas veganas. Un truco especialmente valioso para personas con alergias o intolerancia al huevo, ya que mantiene la textura esponjosa de los postres sin comprometer su sabor.

Valor nutricional

Los garbanzos tienen un alto contenido de proteína de origen vegetal, aunque deficitaria en metionina. Entre los minerales destacan el calcio, el hierro, el magnesio, el potasio y el fósforo. En cuanto a vitaminas, destacan la vitamina E, la tiamina, la niacina y los folatos; una ración de garbanzos cubre aproximadamente el 31 % de las ingesta recomendada de folatos para la población adulta. También es relevante su aporte de fibra soluble e insoluble, que favorece el tránsito intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento. Por otro lado, oresentan concentraciones bajas de componentes antinutritivos como saponinas, taninos y fitatos, que en niveles elevados pueden afectar la digestibilidad de proteínas y almidones, así como la asimilación de aminoácidos, azúcares, minerales y vitaminas, explica la Fundación Española de Nutrición (FEN).

La receta más viral

#recetafacil #cocinaentiktok #guiso #garbanzos ♬ Relaxed – MC Mablo Dos Paredões @poesiadefogon Costillas guisadas con garbanzos 🍖 Últimamente me estáis pidiendo muchas recetas de guisos y pucheros, así que hoy os traigo una que os va a encantar… ¡no olvidéis guardarla! 📝 INGREDIENTES (2-3 personas): ▪️600g de costilla de cerdo troceada ▪️400g de garbanzos cocidos ▪️1 cebolla ▪️1/2 pimiento verde ▪️1 tomate grande ▪️3 dientes de ajo ▪️1 cdta de pimentón dulce ▪️1/2 vaso de vino tinto ▪️500ml de caldo de carne o cocido ▪️Sal y pimienta negra al gusto ▪️Aceite de oliva virgen extra 👨🏻‍🍳 PASO A PASO: 1️⃣ Empezamos salpimentando las costillas de cerdo troceadas y las doramos bien en una olla con un buen chorro de aceite de oliva. Retiramos y reservamos. 2️⃣ En el mismo aceite rehogamos bien el pimiento, la cebolla y el ajo. Añadimos el pimentón, rehogamos unos segundos e incorporamos el tomate rallado. Sofreímos a fuego lento unos 15 minutos, hasta obtener un sofrito contundente. 3️⃣ Agregamos el vino tinto y reducimos a seco. Reincorporamos las costillas y cubrimos con el caldo. Añadimos los aromáticos (laurel y romero) y hervimos a fuego suave con la olla tapada durante una hora. 4️⃣ Destapamos la olla y dejamos reducir el caldo junto con las costillas otros 25-30 minutos más, hasta que las costillas estén bien tiernas. Incorporamos los garbanzos previamente cocidos y les damos un ligero hervor. 5️⃣ Añadimos un puñado de perejil picado y dejamos reposar… ¡a disfrutar! . . . . #recetas

«Tienes que probar este guiso de garbanzos y costillas, es una locura. Empezamos dorando las costillas salpimentadas en una olla con aceite de oliva, reservamos y rehogamos las hortalizas; añadimos el pimentón, ponemos el tomate rallado y sofreímos con paciencia, mojamos con el vino, reducimos a seco y reincorporamos las costillas. Cubrimos con el caldo y hervimos con la olla tapada durante más o menos una hora. Hervimos unos veinte minutos más con la olla destapada e incorporamos los garbanzos previamente cocidos. ¡Añadimos también un puñado de perejil picado y a disfrutar!»