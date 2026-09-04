Centollo cocido: cómo cocerlo para que quede perfecto y lleno de sabor

Acercarse al marisco con respeto implica entender que la diferencia entre una joya gastronómica y un desastre culinario reside casi siempre en el cronómetro y en la temperatura del agua. Estamos acostumbrados a manejar elaboraciones de tierra adentro, desde unas tradicionales recetas de repollo cocido hasta un elaborado jamón cocido casero al horno, pero el producto marino exige otra sensibilidad completamente distinta.

Dominar los tiempos de un gran crustáceo guarda ciertas similitudes con el mimo que requiere preparar unos delicados camarones cocidos, donde cada minuto en la pota cuenta para conservar intacto todo el sabor y la textura del mar.

Ingredientes

1 centollo vivo de buen tamaño, priorizando siempre las hembras por su jugosidad interior.

3 litros de agua limpia, preferiblemente marina o de manantial.

60 gramos de sal gruesa por cada litro si se emplea agua dulce.

3 hojas de laurel seco de buena calidad.

Cómo hacer centollo cocido paso a paso

Colocar el centollo en la olla con el agua completamente fría si el ejemplar está vivo, evitando así que las patas se desprendan por el choque térmico. Verter la sal gruesa y deslizar las hojas de laurel en el agua antes de encender el fuego bajo la cazuela. Subir la temperatura de manera progresiva para que el agua alcance el punto de ebullición sin brusquedades. Cronometrar exactamente 15 o 18 minutos, según el peso de la pieza, a partir del momento en que el agua hierva a borbotones. Apagar el fuego y extraer el marisco con mucho cuidado para no romper el caparazón. Sumergir brevemente la pieza en un recipiente con agua fría y cubitos de hielo para frenar la cocción interior de inmediato.

Trucos para que salga perfecto

La clave absoluta para que el marisco conserve su estampa intacta se esconde en el inicio del proceso. Si metemos el centollo con el agua ya hirviendo, la reacción violenta del calor hará que pierda las extremidades y gran parte de sus valiosos jugos internos se diluyan en el caldo. Empezar siempre con el agua fría garantiza una transición armónica y una presencia impecable en el plato.

Variantes de la receta

Los puristas defienden el agua y la sal a rajatabla, aunque en algunas lonjas costeras añaden un chorrito de vinagre blanco al caldo para potenciar los matices yodados. Otra alternativa muy extendida consiste en sustituir el laurel por unas ramitas de hinojo fresco, aportando un toque herbáceo muy sutil que casa de maravilla con el sabor del marisco.

Con qué acompañar centollo cocido

Unas buenas rebanadas de pan de hogaza tostado con miga densa y un vino blanco bien frío, preferiblemente un albariño con buena acidez, forman la pareja de baile perfecta para disfrutar de este manjar sin distracciones innecesarias.

Cómo conservar centollo cocido

Una vez cocido y completamente frío, conviene guardarlo en la parte más baja de la nevera envuelto en un paño limpio ligeramente humedecido con agua salada. Lo ideal es consumirlo durante las veinticuatro horas siguientes para que no pierda nada de su textura ni de su aroma original.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos en total.

Porciones: 2 raciones generosas.

Tipo de cocina: Marinera tradicional del norte.

Tipo de comida: Entrante festivo o plato principal de celebración.

Información nutricional aproximada: 290 calorías totales por ración.