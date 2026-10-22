Calabaza de fondant: cómo hacerla paso a paso

Modelar figuras en azúcar es una de esas tareas reposteras que asustan a primera vista, pero que acaban enganchando en cuanto le coges el truco al tacto del material. La calabaza de fondant es, sin duda, la figura estrella para arrancar. No requiere estructuras complejas ni soportes metálicos por dentro, y perdona bastante los pequeños fallos de novato. Además, aporta un volumen y un color increíble a cualquier mesa dulce otoñal. Con un poco de maña, tres colores básicos y una estética sencilla, vas a conseguir una figura realista que dejará a todos con la boca abierta.

Ingredientes

150 g de fondant de color naranja (o fondant blanco y colorante en gel naranja)

20 g de fondant verde para el tallo y las hojas

10 g de fondant marrón o negro para los detalles del rabillo

1 cucharadita de CMC en polvo (carboximetilcelulosa, opcional pero muy recomendable para dar firmeza)

Unas gotas de agua o pegamento comestible

Un poco de almidón de maíz (maizena) para espolvorear la mesa

Cómo hacer calabaza de fondant paso a paso

Amasa el fondant naranja con las manos limpias hasta que quede maleable y sin grietas. Si notas que la masa está demasiado blanda, incorpora media cucharadita de CMC y trabaja un minuto más para que gane cuerpo. Forma la esfera base. Bolea el fondant entre las palmas hasta conseguir una bola suave y redonda. Presiona ligeramente por la parte superior e inferior con el dedo índice para aplanarla levemente y darle forma de disco abultado. Marca las gajos característicos. Utiliza un cuchillo o un palillo de brocheta para presionar suavemente desde el centro superior hasta la base, trazando surcos verticales espaciados. Marca primero cuatro divisiones en cruz y luego divide cada tramo por la mitad. Hunde el centro superior. Con el extremo redondeado de un pincel, presiona justo en el centro superior para crear la hendidura donde irá encajado el tallo. Modelado del tallo. Toma una pequeña porción de fondant marrón o verde, dale forma de cono alargado e introduce pequeñas grietas verticales para imitar la textura de la madera. Pégalo en el orificio central con una gota microscópica de agua. Añade los zarcillos. Estira un hilo muy fino de fondant verde y enróllalo en un palillo durante unos segundos para que conserve la forma de espiral. Pégalo al lado del tallo.

Si te gusta trabajar hortalizas verdaderas antes que azúcar, aprender cómo hacer una calabaza de Halloween en casa resulta un complemento fantástico para la decoración general.

Trucos para que salga perfecto

El enemigo número uno del modelado es el exceso de humedad en las manos. Trabaja siempre con un pellizco de almidón de maíz sobre la encimera, pero sin pasarte, porque podrías resecar la masa y crear grietas difíciles de disimular.

Variantes de la receta

Puedes jugar con los tonos y las caras de la figura. Si te va el tono siniestro, utiliza un bisturí de repostería para recortar ojos triangulares y una boca dentada en fondant negro, pegándolos sobre la superficie.

Estas piezas lucen genial como remate principal sobre una vistosa Drip cake de Halloween, creando un contraste de altura espectacular. También encajan de maravilla en creaciones colectivas combinadas con una escalofriante Tarta araña de Halloween, donde los detalles azucarados marcan la diferencia entre una merienda normal y una inolvidable.

Con qué acompañar calabaza de fondant

Al ser un elemento puramente decorativo y muy dulce, estas figuras están pensadas para rematar tartas de cobertura lisa, bizcochos de especias, cupcakes de crema de queso o tartas de queso horneadas. Visualmente combinan de miedo con galletas de mantequilla y postres con tonos oscuros de chocolate.

Cómo conservar calabaza de fondant

Jamás guardes las piezas de fondant en la nevera, ya que la humedad del electrodoméstico condensará sobre la azúcar y dejará la figura pegajosa y deforme. Consérvalas en una caja de cartón a temperatura ambiente, lejos de fuentes de luz directa y humedad; así se secarán progresivamente y aguantarán intactas durante meses.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos de modelado

Porciones: 4 calabazas medianas

Tipo de cocina: Repostería creativa / Modelado en azúcar

Tipo de comida: Decoración comestible para postres y tartas

Calorías totales de la receta: Aprox. 680 kcal en total (unas 170 kcal por pieza si se consume)