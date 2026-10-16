Buñuelos valencianos: receta tradicional y esponjosa

Pocos dulces populares despiertan tantas pasiones en las calles valencianas como una buena tanda de buñuelos recién fritos. El aroma de la masa dorándose en el aceite hirviendo es un reclamo irresistible en los días frescos. Conseguir esa textura hueca por dentro, ligera y ligeramente elástica no es cuestión de suerte, sino de entender cómo trabaja la masa y tener paciencia durante el amado.

El verdadero secreto radica en airear la masa a fuerza de mano abierta y respetar los tiempos de reposo.

Ingredientes

500 g de calabaza asada

350 g de harina de fuerza

25 g de levadura fresca de panadería

100 ml de agua tibia (o parte del jugo de la propia calabaza)

La ralladura fina de 1 limón

Una pizca de sal marina

Abundante aceite de girasol para freír

Azúcar blanquilla para rebozar al final

Cómo hacer buñuelos valencianos paso a paso

Asa la calabaza cortada por la mitad en el horno a 200 °C hasta que la pulpa esté blanda. Retira la piel y cháfala bien con un tenedor en un bol amplio hasta conseguir un puré fino y sin hebras. Deshaz la levadura fresca en los 100 ml de agua tibia removiendo con una cuchara hasta que quede completamente disuelta. Vierte el agua con la levadura sobre el puré de calabaza. Añade la ralladura de limón y la pizca de sal. Mezcla todo con ganas para homogeneizar. Agrega la harina de fuerza tamizada poco a poco mientras trabajas la masa con la mano abierta. Hay que golpear la masa contra el fondo del bol, de abajo hacia arriba, para meterle aire a presión. La textura final debe ser húmeda, pegajosa y elástica. Cubre el recipiente con un paño limpio y déjalo reposar en un rincón cálido durante una hora, hasta que la masa triplique su tamaño y llene la superficie de burbujas. Calienta abundante aceite en una sartén honda a 170 °C. Prepara un tazón con agua y sal para mojarte las manos. Con la mano izquierda coge una porción de masa, aprieta el puño para que asome una bola, hazle un agujero en el centro con el pulgar mojado de la derecha y déjala caer al aceite. Fríe dándoles la vuelta para que se doren por ambos lados. Saca los buñuelos con espumadera sobre papel absorbente y pásalos por azúcar justo antes de servir.

Trucos para que salga perfecto

Para lograr una miga verdaderamente esponjosa es imprescindible asar la calabaza en lugar de cocerla en agua. La cocción al horno concentra los azúcares naturales de la hortaliza y evita incorporar un exceso de agua que arruinaría la densidad de la masa.

El control del aceite es el otro gran pilar. Si el aceite echa humo, el buñuelo se dorará en segundos por fuera quedando crudo por dentro; si está demasiado frío, absorberá grasa como una esponja y resultará indigesto. El punto idóneo es un chisporroteo constante pero suave.

Variantes de la receta

Aunque la versión dulce con azúcar es la más aclamada, este tipo de masas admite variaciones saladas muy interesantes. Para un picoteo distinto, los Buñuelos de calabaza salados incorporan quesos sabrosos y hierbas aromáticas que los convierten en un entrante crujiente soberbio.

Si te interesa profundizar en la tradición y conocer el origen de estas elaboraciones festivas, los Buñuelos de calabaza receta original detalla el uso de harina común o matices de licor en la masa. Asimismo, el toque entrañable de los Buñuelos de calabaza de la abuela rescata esas proporciones a ojo que logran un color dorado intenso y una textura de diez.

Con qué acompañar los buñuelos valencianos

El maridaje por excelencia de estas rosquillas esponjosas es un tazón de chocolate a la taza bien caliente y denso. Sumergir el buñuelo recién hecho en el chocolate crea un contraste de temperaturas y texturas insuperable.

Cómo conservar los buñuelos valencianos

El buñuelo tradicional está pensado para comerse al momento, crujiente y caliente. Si te quedan sobrantes, guárdalos en una caja de cartón cubierta con un paño seco. Al día siguiente, pásalos durante tres minutos por la freidora de aire o el horno a 180 °C para devolverles ese toque tierno.

Información nutricional

Calorías totales de la receta: 1820 kcal aprox. (tanda completa)

Calorías por ración (4-5 buñuelos): 303 kcal

Grasas: 11 g

Hidratos de carbono: 45 g

Proteínas: 5 g

Ficha técnica de la receta principal

Tiempo de preparación: 30 minutos (más 1 hora de reposo para la levadura)

Porciones: 6 personas (unas 25-30 unidades)

Tipo de cocina: Valenciana / Repostería tradicional

Tipo de comida: Merienda / Postre