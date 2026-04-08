Batata en airfryer: receta fácil y crujiente paso a paso

La batata en airfryer se ha vuelto bastante popular, y no es casualidad. Es fácil, rápida y, si la haces bien, queda con ese punto crujiente por fuera y suave por dentro que engancha. Además, es una alternativa interesante a las patatas fritas de toda la vida, pero con un toque más dulce y, en muchos casos, más ligero.

No hace falta ser experto ni complicarse demasiado. De hecho, cuanto más simple, mejor suele salir.

¿Por qué hacer batata en airfryer?

Principalmente por comodidad. Y por el resultado. La freidora de aire permite cocinar sin apenas aceite, pero consiguiendo una textura bastante parecida a la fritura tradicional. En el caso de la batata, eso se nota mucho. Bien hecha, queda dorada por fuera y tierna por dentro, sin quedar blanda ni aguada.

Además, es rápida. Mucho más que el horno.

Si buscas otras opciones igual de prácticas, siempre puedes tirar de algo como esta batata al microondas en minutos, que es todavía más rápida. Pero claro, ahí pierdes ese punto crujiente que da la airfryer.

Ingredientes básico

1 o 2 batatas

1 cucharada de aceite (opcional)

Sal al gusto

Especias (pimentón, ajo en polvo, pimienta… lo que te apetezca)

Batata en airfryer paso a paso

En primer lugar, pela la batata. Aunque también puedes dejar la piel si te gusta más rústica. Luego córtala en bastones, rodajas o cubos. Intenta que todos los trozos tengan un tamaño parecido para que se cocinen de forma uniforme. Después, lávalos un poco y sécalos bien. Este paso parece menor, pero ayuda a que queden más crujientes. Pon los trozos en un bol, añade el aceite (muy poco) y las especias. Mezcla bien para que se reparta todo. Precalienta la airfryer a 190 ºC durante unos minutos. Coloca la batata en la cesta sin amontonarla demasiado. Si haces mucha cantidad, mejor en varias tandas. Cocina durante 12-18 minutos, removiendo a mitad de tiempo. El punto exacto depende del tamaño del corte y de tu airfryer. Cuando veas que están doradas por fuera y blandas por dentro, ya están.

El truco para que queden crujientes

Hay varios factores, pero uno destaca: la humedad. Si la batata está húmeda, no se va a dorar bien . Por eso es importante secarla antes de cocinar.

. Por eso es importante secarla antes de cocinar. Otro detalle: no sobrecargar la cesta. Si los trozos están muy juntos, se cuecen más que se doran.

Si los trozos están muy juntos, se cuecen más que se doran. Y luego está el tiempo. Mejor quedarse corto y añadir un par de minutos más que pasarse desde el principio.

Si quieres afinar aún más, puedes echar un vistazo a esta receta de boniato en air fryer crujiente, que da algunos trucos extra bastante útiles.

Variantes que merecen la pena

Una vez tienes la base, puedes ir probando cosas.

Por ejemplo, puedes hacerlas más especiadas, tipo paprika o curry. O añadir un toque dulce con miel o canela. Funciona sorprendentemente bien.

También puedes usar la batata como base para platos más completos. Una opción interesante es esta batata rellena de atún y queso, que convierte algo sencillo en una comida bastante completa.

Al final, la batata es bastante versátil. Se adapta a casi todo.

¿Mejor que las patatas?

Depende del gusto. No es exactamente lo mismo. La batata tiene un sabor más dulce y una textura algo distinta. A algunas personas les encanta. A otras no tanto. Pero nutricionalmente suele ser una opción interesante: más fibra, más vitamina A y un índice glucémico diferente.

Eso sí, si la cargas de aceite o salsas, pierde parte de ese “extra saludable”.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 2 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 180-250 kcal por ración (según aceite y cantidad)

Tipo de cocina: Saludable / casera

Tipo de comida: Acompañamiento / snack / cena ligera

No tiene mucha historia. Cortar, mezclar, cocinar. Pero el resultado, cuando sale bien, compensa.