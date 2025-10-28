Recetas de verduras

Cómo preparar boniato en freidora de aire: sin aceite y crujiente

Francisco María
Aprende a hacer boniato en air fryer: crujiente por fuera, tierno por dentro y listo en pocos minutos, sin apenas aceite.

El boniato o batata es uno de esos ingredientes que sorprenden por su versatilidad. Dulce, suave y con un color precioso, se ha convertido en un imprescindible en muchas cocinas. Y lo mejor es que en la freidora de aire queda espectacular: dorado por fuera, tierno por dentro y sin apenas usar aceite. Una receta fácil, rápida y saludable que puedes preparar en cualquier momento, con el estilo casero y práctico que tanto gusta a Karlos Arguiñano.

Ingredientes

  • 2 boniatos medianos (unos 500 g)
  • 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra, pimentón o ajo en polvo (según preferencia)
  • Perejil fresco o romero (opcional para aromatizar)
  • (Si te apetece un toque más exótico, puedes usar comino o curry en polvo.)

    • Preparación paso a paso

    1. Lava y pela los boniatos.
      Enjuágalos bien para quitarles la tierra. Puedes pelarlos del todo o dejar algo de piel si te gusta más rústico. La piel, además, aporta fibra y un toque crujiente muy rico.Bastones de boniato
    2. Corta en bastones o gajos.
      Corta los boniatos en bastones finos, como si fueran patatas fritas, o en gajos si prefieres una presentación más casera. Procura que todos tengan un tamaño parecido para que se cocinen por igual.
    3. Sécalos bien.
      Este paso es fundamental para que queden crujientes. Coloca los trozos sobre papel de cocina y sécalos con cuidado. Cuanta menos humedad tengan, mejor será el resultado.
    4. Añade las especias.
      En un bol, mezcla los boniatos con una cucharadita de aceite (puedes omitirlo si quieres una versión sin grasa) y tus condimentos favoritos: sal, pimienta, pimentón o ajo en polvo. Remueve bien con las manos o una espátula para que todo se impregne.
    5. Cocina en la freidora de aire.
      Coloca los boniatos en la cesta de la freidora en una sola capa, sin apelotonarlos. Cocina a 190 °C durante 15-20 minutos, removiendo a mitad de cocción. Si haces mucha cantidad, cocina en tandas para que queden bien dorados.
    6. Sirve al momento.
      Cuando estén dorados y crujientes, sácalos y añade un poco más de sal o hierbas frescas. También puedes rociarlos con un chorrito de limón si te gusta ese contraste ácido.

    Sugerencias

    • Estos boniatos crujientes son perfectos como guarnición para carnes, pescados o hamburguesas, pero también funcionan genial como snack saludable.
    • Si quieres darles un toque distinto, acompáñalos con una salsa de yogur con curry, mayonesa ligera o una salsa barbacoa casera.
    • Prueba distintas combinaciones de especias: pimentón ahumado, tomillo, romero o incluso una pizca de canela para realzar su sabor natural. Y si te apetece algo dulce, espolvorea canela y una pizca de sal justo al sacarlos: quedan deliciosos.

    Truco final

    El secreto para que salgan perfectos está en no llenar demasiado la cesta y secar bien los boniatos antes de cocinarlos. Así consigues ese punto dorado y crujiente sin tener que freírlos.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 25-30 minutos

    Porciones: 2-3 personas

    Tipo de cocina: Española / saludable

    Tipo de comida: Guarnición o snack

    Información nutricional (por ración):

    • Calorías: aprox. 160 kcal
    • Grasas: 2 g
    • Hidratos de carbono: 32 g
    • Proteínas: 2 g
    • Fibra: 4 g

