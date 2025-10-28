Cómo preparar boniato en freidora de aire: sin aceite y crujiente
Aprende a hacer boniato en air fryer: crujiente por fuera, tierno por dentro y listo en pocos minutos, sin apenas aceite.
El boniato o batata es uno de esos ingredientes que sorprenden por su versatilidad. Dulce, suave y con un color precioso, se ha convertido en un imprescindible en muchas cocinas. Y lo mejor es que en la freidora de aire queda espectacular: dorado por fuera, tierno por dentro y sin apenas usar aceite. Una receta fácil, rápida y saludable que puedes preparar en cualquier momento, con el estilo casero y práctico que tanto gusta a Karlos Arguiñano.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Lava y pela los boniatos.
Enjuágalos bien para quitarles la tierra. Puedes pelarlos del todo o dejar algo de piel si te gusta más rústico. La piel, además, aporta fibra y un toque crujiente muy rico.
- Corta en bastones o gajos.
Corta los boniatos en bastones finos, como si fueran patatas fritas, o en gajos si prefieres una presentación más casera. Procura que todos tengan un tamaño parecido para que se cocinen por igual.
- Sécalos bien.
Este paso es fundamental para que queden crujientes. Coloca los trozos sobre papel de cocina y sécalos con cuidado. Cuanta menos humedad tengan, mejor será el resultado.
- Añade las especias.
En un bol, mezcla los boniatos con una cucharadita de aceite (puedes omitirlo si quieres una versión sin grasa) y tus condimentos favoritos: sal, pimienta, pimentón o ajo en polvo. Remueve bien con las manos o una espátula para que todo se impregne.
- Cocina en la freidora de aire.
Coloca los boniatos en la cesta de la freidora en una sola capa, sin apelotonarlos. Cocina a 190 °C durante 15-20 minutos, removiendo a mitad de cocción. Si haces mucha cantidad, cocina en tandas para que queden bien dorados.
- Sirve al momento.
Cuando estén dorados y crujientes, sácalos y añade un poco más de sal o hierbas frescas. También puedes rociarlos con un chorrito de limón si te gusta ese contraste ácido.
Sugerencias
- Estos boniatos crujientes son perfectos como guarnición para carnes, pescados o hamburguesas, pero también funcionan genial como snack saludable.
- Si quieres darles un toque distinto, acompáñalos con una salsa de yogur con curry, mayonesa ligera o una salsa barbacoa casera.
- Prueba distintas combinaciones de especias: pimentón ahumado, tomillo, romero o incluso una pizca de canela para realzar su sabor natural. Y si te apetece algo dulce, espolvorea canela y una pizca de sal justo al sacarlos: quedan deliciosos.
Truco final
El secreto para que salgan perfectos está en no llenar demasiado la cesta y secar bien los boniatos antes de cocinarlos. Así consigues ese punto dorado y crujiente sin tener que freírlos.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25-30 minutos
Porciones: 2-3 personas
Tipo de cocina: Española / saludable
Tipo de comida: Guarnición o snack
Información nutricional (por ración):
- Calorías: aprox. 160 kcal
- Grasas: 2 g
- Hidratos de carbono: 32 g
- Proteínas: 2 g
- Fibra: 4 g