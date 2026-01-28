Adiós al estofado de siempre: la versión con cerveza de Martin Berasategui que convierte un plato humilde en algo espectacular

La versión con cerveza del estofado de siempre nos permite darle un toque a este plato cargado de buenas sensaciones, Martin Berasategui convierte en único este plato. Un buen aliado de un sabor de los de toda la vida que vuelve con fuerza. Parecía que habíamos olvidado los platos tradicionales, pero la importancia de la comida es tan, que debemos volver a los fogones. Detrás de cada plato cocinado en casa está una salud que no debemos perder de vista y que acabará siendo esencial.

Podremos disfrutar en primera persona de una mezcla de ingredientes y de sabores que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que será esencial que tengamos en mente. Es momento de conocer qué nos está esperando de la mano de un plato ideal para mojar pan y descubrir que con muy poco, vamos a conseguir mucho más. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una receta que nos cambiará la vida.

El estofado de siempre se despide

Podemos conseguir un buen estofado de siempre con la ayuda de una combinación de ingredientes que será esencial que tengamos en mente. Una mezcla de sabores que representa un sabor tradicional de los de toda la vida que siempre gusta.

Parecía que habíamos acabado con los platos tradicionales, pero dado su grado de ingredientes saludables y la mezcla de sabores, volvemos para descubrir lo mejor de este tipo de recetas. Una carne sin procesar, de las que están en oferta quizás, cortada a tacos para guisar.

Esas verduras frescas que acompañarán la carne y mucho amor para acabar dando una combinación de sabores de los de siempre que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que se convertirá en clave y puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Este estofado que preparábamos como antes, puede volver con más fuerza que nunca y la ayuda de una mezcla de ingredientes que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Es momento de apostar claramente por un chef con estrella Michelin que reinventa esta receta con un toque de una bebida que seguro que tenemos en casa.

Esta es la versión con cerveza de Martín Berasategui

Martín Berasategui le añade una cerveza al estofado esencial para conseguir que nos quede una carne más tierna. El truco de unos profesionales que deberemos empezar a tener en consideración y que seguro que nos ayudará a descubrir lo mejor de este plato tradicional cargado de sabor.

Ingredientes:

1,5 kg de ternera

2 tazas de cerveza artesanal

2 tallos de apio

3 zanahorias

4 dientes de ajo

3 cucharadas de harina

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

3 ramitas de romero fresco

2 cebollas grandes

1 taza de caldo de carne

Sal

Pimienta negra recién molida

Cómo preparar el guiso de ternera con cerveza artesanal y romero fresco: