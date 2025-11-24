Los 3 trucos del chef Ángel León para comprar el mejor pescado en el supermercado

El chef Ángel León nos explica los 3 trucos esenciales para comprar y disfrutar del mejor pescado del supermercado. Hoy en día este ingrediente se ha convertido en un lujo, dependiendo de la época del año o de la variedad que queramos conseguir. Hasta no hace mucho, por las tardes, las madres y abuelas ponían rumbo a la pescadería en busca de una cena fresca y saludable, algo que por falta de tiempo se ha perdido. Aunque hoy en día quizás tengamos que volver a estos tiempos pasados.

Tendemos a ir en busca de algunos alimentos que son casi medicina, por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que debemos conocer. Los expertos en cocina como este chef profesional no dudan en compartir su sabiduría con sus seguidores en redes sociales. Sabiendo que es quien mejor conoce estos productos, vamos a conseguir crear un buen básico poco a poco. Con la ayuda de esta compra y de esta manera de cuidar el pescado, le sacaremos el máximo rendimiento posible. Este chef sabe muy bien cómo cocinar un buen pescado.

El mejor pescado del supermercado lo podemos comprar

Comprar el mejor pescado del supermercado es posible, respetando las ofertas y las formas de cocinar de este elemento. Antes que nada, debes estar preparado para aprovechar cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder.

Es decir, el pescado es un ingrediente del que podemos aprovechar la cabeza o las espinas, con ellos conseguiremos un buen caldo que nos harán disfrutar de este tipo de alimento. Una buena opción que puede acabar convirtiéndose en nuestro mejor aliado en estos días que tenemos por delante.

Es hora de saber en primera persona la manera en la que vamos a hacer realidad un cambio de tendencia que puede ser esencial. Un cambio que llegará con una forma de comprar en el supermercado, pero sobre todo de cuidar en casa ese pescado que puede habernos costado más de lo que pensábamos.

La inversión en pescado fresco puede ser menor si aprovechamos las ofertas, siendo un alimento que se puede y debe congelarse antes de su consumo. Por lo que, vamos a ganar en salud sin gastar de más, sino todo lo contrario.

El chef Ángel León tiene estos trucos para comprar el mejor pescado

Un buen pescado debe cuidarse, nada de pasarse por agua al llegar a casa, el pescado ya está limpio, lo único que necesita es cuidarlo antes de cocinarlo. Tampoco es necesario hacerle cortes para que se cocine más rápidamente, al contrario, lo que hacemos es que pierda sus jugos.

Tampoco es recomendable, según Ángel León secar el pescado con un trapo, ese líquido que tiene por encima, lejos de destruirlo es propio de este alimento y no es necesario que lo retiremos o perderá gran parte de su sabor. Es hora de aprovechar este ingrediente con una receta sencilla que te hará disfrutar de un buen pescado.

Ingredientes:

2 rodajas de salmón

2 naranjas

50 gr de mantequilla sin sal

Pimienta molida

Eneldo

Sal

Elaboración:

Esta receta es tan fácil de preparar que te arrepentirás no haberla cocinado antes. La realidad es que el salmón es uno de los pescados más agradecidos en la cocina.

El salmón necesita muy poco para brillar con luz propia, solo una combinación de ingredientes que hará que destaque y adquiera un sabor sorprendente. Preparamos el salmón, si es congelado lo descongelamos, este proceso mejor que sea al natural. Si es fresco, lavaremos el salmón y le quitaremos cualquier espina que pueda tener. En la pescadería nos habrán quitado las más grandes, pero siempre puede quedar alguna. Encenderemos el horno, lo pondremos a 180º mientras realizamos todo este proceso, prepararemos también la fuente para horno. Usaremos el zumo de dos naranjas y nos reservaremos una tercera para decorar este delicioso pescado. Exprimimos el zumo de las naranjas, siempre será mejor que sea natural para poder obtener el mejor acabado posible. Salpimentamos el salmón y lo ponemos en una fuente para horno. Vertemos el zumo de naranja por encima. Así de fácil tendremos la base de este plato. Horneamos a 180º durante unos 15 minutos hasta que esté listo. Cuando tenemos el salmón preparado, retiramos del horno, recogemos todo el jugo que habrá dejado en el horno. Colamos este zumo y lo ponemos en una sartén con un poco de mantequilla. Cocinamos esta salsa hasta que espese. Servimos el salmón con la salsa de naranja que habremos preparado a la velocidad de la luz, podemos incorporar rodajas de naranja natural para decorar.

Una ensalada fresca o una tabla de embutido y este salmón, nos trasladará directamente a un restaurante de lujo sin salir de casa.