Las vieras son unos moluscos que se encuentran a unos 100 metros de profundidad, en donde son capturadas por los mariscadores con mucho cuidado. Aunque las vieiras al horno son un plato típico de Navidad en España, por la calidad y exquisitez de su gusto, los buenos comensales no se deben privar de comerlo fuera de esa fecha.

Una de las curiosidades del plato de vieiras al horno, es que la capa de pan rallado es la que garantiza y mantiene tanto el jugo como el sabor a mar de estos moluscos. Por tal motivo se debe poner atención especial a este punto y realizar un buen gratinado final.

Además, el horno hace gran parte del trabajo. Tú solo tienes que controlar los tiempos y no pasarte con la cocción. Ahí está el secreto.

Por qué elegir vieiras al horno

Las vieiras son un producto delicado. Su sabor es suave, ligeramente dulce, y no necesita demasiados adornos. Cocinarlas al horno permite mantener esa esencia sin enmascararla. Ni frituras pesadas ni técnicas complicadas.

Y lo mejor: es una receta rápida. Perfecta para una comida especial o incluso para improvisar una cena diferente entre semana.

Si te gustan otras versiones, puedes echar un vistazo a estas Vieiras rellenas de marisco, que son más elaboradas pero igual de irresistibles. O si prefieres algo más directo, las Vieiras a la plancha Arguiñano también son una opción fantástica.

Ingredientes básicos

8 vieiras limpias (con o sin concha)

2 dientes de ajo

Perejil fresco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pan rallado (opcional, para un toque crujiente)

Un chorrito de vino blanco o limón

Paso a paso para hacer vieiras al horno

En primer lugar, precalienta el horno a 200 °C. Esto es importante. Si metes las vieiras con el horno frío, empezarán a soltar agua y perderán textura. Mientras tanto, pica muy fino el ajo y el perejil. Mézclalos con un buen chorro de aceite de oliva. Aquí puedes ajustar cantidades a tu gusto, pero sin pasarte. La idea es acompañar, no tapar el sabor de la vieira. Coloca las vieiras en una bandeja de horno. Si tienes las conchas, mejor, porque también aportan presentación. Si no, cualquier recipiente apto sirve. Añade una pizca de sal sobre cada pieza. Después, reparte la mezcla de ajo y perejil por encima. Si te gusta un acabado más crujiente, espolvorea un poco de pan rallado. Un pequeño truco: añade unas gotas de vino blanco o limón justo antes de hornear. Realza el sabor y aporta frescura.

Tiempo de cocción perfecto

Aquí es donde muchos fallan. Las vieiras no necesitan mucho tiempo.

Con el horno a 200 °C, bastan entre 5 y 7 minutos. No más. Si te pasas, se vuelven gomosas. Pierden esa textura jugosa que las hace especiales. Es mejor quedarse corto y ajustar que arruinarlas por exceso. Cuando veas que están ligeramente doradas por encima y han soltado un poco de jugo, están listas.

Consejos para que queden perfectas

No sobrecargues la receta. A veces menos es más , y con las vieiras esto es casi una regla.

, y con las vieiras esto es casi una regla. Usa producto fresco siempre que puedas. Se nota. Mucho.

siempre que puedas. Se nota. Mucho. Y controla bien el horno. Cada uno es diferente, así que la primera vez conviene vigilar de cerca.

Si buscas una versión aún más sencilla, puedes inspirarte en estas Vieiras al horno fáciles, que simplifican todavía más el proceso.

Cómo servirlas

Las vieiras al horno se disfrutan mejor recién hechas. Nada de dejarlas reposar demasiado.

Puedes servirlas tal cual, con un poco más de perejil fresco por encima, o acompañarlas con una ensalada ligera . Algo que no compita.

. Algo que no compita. Un pan crujiente tampoco sobra. Para aprovechar el jugo que queda… que es oro.

tampoco sobra. Para aprovechar el jugo que queda… que es oro. Añadir un poco de mantequilla a la mezcla de ajo le da un toque más intenso.

Un poco de queso rallado gratinado cambia completamente el perfil.

Incluso puedes incorporar un toque picante con guindilla.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 8-10 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 220-260 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal ligero / Entrante

Preparar vieiras al horno no tiene misterio, pero sí tiene truco. Es cuestión de respeto por el producto y de no complicarse más de la cuenta. Cuando lo haces bien, el resultado habla solo. Y lo mejor… apetece repetir.