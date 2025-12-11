Vieiras a la plancha receta sencilla de Karlos Arguiñano

Las vieiras a la plancha receta sencilla son uno de esos platos que Karlos Arguiñano siempre defiende por su éxito asegurado: rápidos, sabrosos, elegantes y capaces de convertir cualquier comida en un pequeño homenaje al mar. En 2025 siguen siendo una de las recetas más consultadas, porque combinan frescura, simplicidad y un toque casero que funciona tanto para principiantes como para amantes de la buena mesa. Prepararlas siguiendo el estilo del cocinero vasco es la mejor forma de disfrutar de un bocado ligero que respeta al máximo el producto.

Para conseguir unas ricas vieiras con ajo y perejil Arguiñano, lo más importante es que la pieza principal esté limpia y bien seca. La humedad es el mayor enemigo cuando queremos conseguir ese sellado dorado que tanto gusto da al morder. Si las compras frescas, pide que te separen el coral, aunque puedes usarlo para salsas o fondos. Si las compras congeladas, descongélalas lentamente en la nevera y sécalas con papel antes de cocinarlas. Estas claves marcan la diferencia cuando buscas aprender cómo cocinar vieiras a la plancha fácil sin complicaciones.

Menos es más

La receta parte de una idea fundamental de la cocina de Arguiñano: pocos ingredientes, pero bien tratados. Necesitarás vieiras, aceite de oliva suave, dos dientes de ajo picados, perejil fresco y una pizca de sal. Algunos cocineros añaden un chorro pequeño de vino blanco, pero aquí nos quedaremos con la fórmula básica para que resalte el sabor natural del marisco. En la plancha muy caliente, incorpora un chorrito de aceite y coloca las vieiras sin moverlas durante aproximadamente un minuto y medio por cada lado. Ese sellado rápido les aporta jugosidad por dentro y una textura tierna irresistible.

En cuanto las retires del fuego, mezcla el ajo y el perejil con una cucharada del aceite caliente de la plancha y riega las vieiras por encima. Este toque final es sencillo y totalmente fiel al estilo de la casa, lo que convierte esta propuesta en unas auténticas vieiras estilo Arguiñano paso a paso. Puedes servirlas tal cual, con pan tostado o como entrante acompañado de una ensalada verde. En cualquier caso, su sabor y su aroma hacen que desaparezcan del plato casi de inmediato.

Con todas estas propuestas, queda claro que las vieiras son un ingrediente versátil y perfecto para lucirse en la cocina sin necesidad de grandes técnicas. Pero si lo que buscas es empezar por algo seguro, económico y con el sello del cocinero más querido de la televisión, estas vieiras a la plancha receta sencilla al estilo Arguiñano serán siempre tu mejor elección.