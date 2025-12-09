Las vieiras a la gallega receta son uno de los platos más representativos de la cocina de Galicia. Esta preparación, sencilla pero llena de sabor, demuestra cómo unos pocos ingredientes bien combinados pueden convertir un producto del mar en un auténtico manjar. Si te interesa la receta gallega de marisco, esta es una de las más emblemáticas, perfecta para celebraciones, como entrante especial o simplemente para disfrutar de un bocado con raíces.

Junto a lo anterior, es importante que las vieiras suelten toda la arenilla para que no resulte molesto comerlas. Para lograrlo es preciso limpiarlas antes de elaborar el plato; otro truco es guardar las conchas que estén buenas. De esta manera luego es posible comprar los mariscos solos y utilizar estas conchas para presentar el plato.

Esta receta de vieiras a la gallega es muy fácil, deliciosa y sana. Un verdadero acierto para lucirse en celebraciones o en cualquier ocasión.

Pero ahora sí, vamos con la receta tradicional, aquella que combina el sabor suave de la vieira con un sofrito lleno de carácter. Esta es, sin duda, una de las marisco gallego recetas tradicionales más queridas.

Ingredientes para 6 vieiras

6 vieiras frescas con su concha

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

150 g de jamón serrano picado

100 g de pan rallado

150 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Perejil picado

Cómo hacer vieiras a la gallega: preparación del sofrito

Preparar la base

Pela y pica muy fina la cebolla y los ajos. Calienta una sartén con un buen chorro de aceite de oliva y sofríe la cebolla a fuego medio hasta que esté transparente. Este paso es clave para conseguir unas vieiras al horno estilo gallego llenas de aroma. Añadir el jamón

Incorpora el jamón serrano picado y mezcla durante un par de minutos. Su sabor salado y ligeramente tostado dará profundidad al sofrito. Desglasar con vino blanco

Añade el vino y deja que evapore el alcohol. Luego, ajusta de sal y pimienta según tu gusto. Agregar pan rallado

Incorpora el pan rallado para espesar la mezcla. Debe quedar jugosa pero lo suficientemente firme para colocar sobre las vieiras sin que se desborde.

Preparación de las vieiras

Limpieza

Lava bien las vieiras y separa el coral si lo prefieres. Seca suavemente con papel de cocina.

Montaje

Coloca cada pieza en su concha y añade encima una cucharada generosa del sofrito . Espolvorea perejil picado para darle un toque fresco.

Horneado

Precalienta el horno a 180 °C. Introduce las vieiras durante 12–15 minutos, hasta que el pan rallado forme una costra dorada. El aroma que desprenden es inconfundible, puro sabor atlántico.

Presentación y consejos

Las vieiras deben servirse recién hechas para disfrutar plenamente de su textura. Son ideales como entrantes con vieiras fáciles, ya que su preparación no requiere técnicas complicadas y su presentación en la propia concha siempre causa impacto.

Puedes acompañarlas con una copa de vino blanco gallego para completar esta experiencia de vieiras al horno estilo gallego tradicional.

En resumen, esta vieiras a la gallega receta son un homenaje a la cocina marinera de Galicia: sencilla, auténtica y llena de sabor. Un imprescindible dentro de cualquier colección de recetas de marisco. ¡Buen provecho!