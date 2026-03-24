El truco viral para preparar almíbar de miel y que tus torrijas queden perfectas: van a triunfar en tu casa

¿Sabías que el truco para unas torrijas perfectas está en el almíbar? En Semana Santa, esta receta se convierte en la verdadera protagonista, y la combinación de pan, leche, huevo y miel es irresistible. Sin embargo, el secreto para que queden jugosas y llenas de sabor está en cómo preparamos el almíbar con miel, limón y canela.

Para las torrijas, lo ideal es usar una miel suave y líquida que se mezcle bien con el almíbar sin dominar el sabor del pan y la canela. La miel de flores, muy aromática y suave; la miel de azahar, que aporta un toque ligero y floral, tradicional en repostería; o la miel de romero, con un aroma delicado y mediterráneo.

El mejor truco para que las torrijas queden perfectas

@golosolandia TORRIJAS en ALMÍBAR de MIEL 😍 ¡La RECETA más FÁCIL y DELICIOSA! ¿Quieres aprender a hacer las torrijas más ricas, fáciles y tradicionales? Hoy te comparto la receta de mi abuela con un toque irresistible: un almíbar de miel que las hace aún más jugosas y deliciosas. 🍯🍞 Perfectas para Semana Santa, postres caseros o para darte un capricho cualquier día. Con ingredientes sencillos y un resultado espectacular, estas torrijas se convertirán en un clásico en tu casa. 😍 Ingredientes: 1 Barra de pan. 3 huevos L. 1 litro de leche (5 tazas). 30 gr de azúcar (2 cucharadas). Canela y piel de limón al gusto. 30 gr de miel (2 cucharadas). #cheesecakesinazucar #postressaludables #recetasfit #cheesecakefacil ♬ sonido original – Golosolandia

«Esta receta de torrijas de abuela es súper fácil y deliciosa, y el truco está en el almíbar: primero, coloca un litro de leche o bebida vegetal en un cazo, añade la piel de un limón y un par de ramitas de canela, y ponle dos cucharadas de azúcar. Lleva al fuego medio hasta que rompa a hervir ligeramente y retira. Mientras tanto, corta una barra de pan del día anterior en rodajas y colócala en una bandeja, bañándola con la leche infusionada.

Bate tres huevos y reboza el pan empapado; fríe en aceite caliente hasta que se dore y coloca sobre papel absorbente. Para el almíbar, hierve agua con la piel de medio limón, una ramita de canela y dos cucharadas de miel durante tres o cuatro minutos hasta que se disuelva. Finalmente, baña las torrijas con el almíbar y disfruta».

Fritura

Una vez que las torrijas estén bien empapadas, se pasan por huevo batido, cubriendo ambos lados, y se fríen en abundante aceite caliente. Respecto al tipo de aceite, el vegetal es más suave, mientras que el de oliva aporta un ligero sabor característico; todo depende del gusto personal. Lo más importante es controlar la temperatura. El aceite de girasol, menos estable, alcanza su punto óptimo a 170 °C, mientras que el de oliva a 180 °C. Durante la fritura, conviene desechar el aceite tras freír unas 16-18 torrijas y retirar las rebabas de huevo con una espumadera.

Pan

#torrijas #panbrioche #repostería #semanasanta ♬ sonido original – Recetas fáciles by MSPín @chefmspin.recetas 🍞✨ PAN CASERO PARA TORRIJAS —> receta fácil, esponjosa y perfecta 🤤 Prepara en casa el auténtico pan de torrijas, esponjoso, ligeramente dulce y perfecto para absorber la leche sin romperse. La base ideal para unas torrijas de 10. ♥️💾 GUARDA esta receta y SÍGUEME . 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @chefmspin.recetas ✅ ➖PAN CASERO DE TORRIJAS➖ 📝INGREDIENTES: 🔸Harina de fuerza 450 gr 🔸Leche 220 ml 🔸Levadura fresca 15 gr (o 7 gr seca) 🔸Sal 8 gr 🔸Azúcar 100 gr 🔸Huevos 3 ud (*1 huevo es para pintar) 🔸Mantequilla a temperatura ambiente 50 gr 🔥 ELABORACIÓN: ▪️1. En un bol mezcla el azúcar, los dos huevos y la leche. ▪️2. Añade la harina, la levadura desmenuzada y la sal. ▪️3. Amasa durante unos 10 minutos. ▪️4. Incorpora la mantequilla y amasa otros 10 minutos hasta integrarla. ▪️5. Pasa la masa a la encimera y amasa unos minutos más hasta que esté suave. ▪️6. Forma una bola, colócala en un bol engrasado y tapa. ▪️7. Deja levar durante unos 90 minutos hasta que doble su tamaño. ▪️8. Desgasifica la masa y estírala en forma de rectángulo. ▪️9. Pliega hacia el centro formando un rollo y colócalo en una bandeja con el cierre hacia abajo. ▪️10. Pinta con huevo batido y deja levar 1 hora más. ▪️11. Hornea a 180°C durante unos 30 minutos. ▪️12. Deja enfriar sobre una rejilla. 🔍 TIPS: 🔹Si se dora demasiado, cúbrelo con papel de aluminio durante el horneado. 🔹Córtalo en rebanadas gruesas cuando esté frío. 🔹Déjalo reposar hasta el día siguiente para hacer torrijas perfectas. ♦️INGREDIENTES PARA UN PAN♦️ ©️Chef MSPín 🚀 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #pan

Existen panes específicos para torrijas, pero no es imprescindible utilizarlos para conseguir un buen resultado. De hecho, las torrijas son la receta de aprovechamiento de pan por excelencia en la gastronomía española, y el pan de toda la vida es más que suficiente, siempre y cuando sea de buena calidad; debe tener una corteza fina, miga densa y poco alveolada, como el pan candeal. Lo ideal es que sea del día anterior para que esté un poco seco; de esta manera, absorbe mejor la leche y retiene más cantidad, lo que hace que el interior de la torrija quede más jugoso. Por supuesto, también puedes hacer tu propio pan para torrijas con esta receta.

¡Ahora ya conoces el mejor truco para que las torrijas de Semana Santa queden con uyn sabor y una textura increíbles!