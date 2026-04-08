Tortilla francesa en airfryer: receta fácil y rápida

La tortilla francesa en airfryer se ha convertido en una de esas soluciones rápidas que realmente funcionan. No es una moda sin más. Es práctica, ensucia poco y, bien hecha, queda bastante bien. No exactamente igual que en sartén, eso sí. Pero cumple, y muchas veces sorprende.

Si te gusta cocinar sin complicarte o simplemente quieres ahorrar tiempo, esta versión merece la pena. Además, en 2026 la freidora de aire ya está en casi todas las cocinas, así que tiene sentido sacarle partido también con recetas básicas como esta.

¿Se puede hacer bien una tortilla francesa en airfryer?

Respuesta corta: sí. Pero hay matices. La tortilla francesa tradicional depende mucho del control del fuego y del movimiento en la sartén. Aquí no tienes eso. Lo que tienes es calor constante y un espacio cerrado. Así que hay que adaptarse.

Aun así, con un par de ajustes, puedes conseguir una tortilla bastante jugosa. No queda seca si controlas los tiempos. Y eso es clave.

Ingredientes básicos

2 o 3 huevos

Una pizca de sal

Un chorrito pequeño de aceite (opcional)

Y ya. A partir de ahí puedes añadir lo que quieras. Pero si es tu primera vez, mejor ir a lo simple.

Cómo hacer tortilla francesa en airfryer paso a paso

Primero, bate los huevos como lo harías siempre. Sin pasarte. No hace falta montar espuma ni nada raro. Después añade la sal y mezcla bien. Ahora viene el punto importante: el recipiente. Necesitas uno apto para airfryer. Puede ser un molde pequeño de silicona o uno metálico. Si le pones una gota de aceite, mejor, así evitas que se pegue. Precalienta la airfryer unos 2-3 minutos a 180 ºC. No es obligatorio, pero ayuda. Vierte la mezcla en el molde y mételo dentro. Cocina durante unos 6-8 minutos a 180 º C. Aquí no hay una cifra exacta. Depende del tamaño, de la potencia de la máquina y de cómo te guste la tortilla. Si te gusta más jugosa, sácalo antes. Si la prefieres más hecha, déjala un poco más.

El truco para que no quede seca

La mayoría de fallos vienen por pasarse de tiempo. Así de simple.

También influye el tamaño del recipiente. Si la mezcla queda muy extendida, se hará antes y puede secarse. Si es más gruesa, queda más cremosa.

Si quieres mejorar el resultado, puedes inspirarte en este secreto de la tortilla francesa esponjosa. No es exclusivo de la sartén. Algunos trucos también funcionan aquí, como no batir en exceso o añadir un pequeño toque de líquido (leche o agua).

Variantes que funcionan bien

Una de las ventajas de hacer tortilla en airfryer es que puedes experimentar bastante.

Por ejemplo, si te gusta algo más completo, puedes probar una tortilla francesa con jamón fácil. Solo tienes que añadir el jamón troceado antes de cocinarla.

También puedes meter verduras, queso o incluso aguacate. De hecho, esta tortilla de aguacate jugosa y fácil es una buena idea si buscas algo diferente y con más textura.

Eso sí, cuidado con no sobrecargar la mezcla. Si añades demasiados ingredientes, la cocción se complica y puede quedar irregular.

Ventajas reales de usar airfryer

No es solo por comodidad.

Ensucias menos.

No tienes que estar pendiente todo el rato.

todo el rato. Evitas usar demasiado aceite.

Puedes hacer otras cosas mientras se cocina.

Y para comidas rápidas o cenas ligeras, viene genial.

¿Y las desventajas?

También las hay.

No puedes doblar la tortilla como en la sartén, al menos no fácilmente.

como en la sartén, al menos no fácilmente. Tampoco controlas tanto el punto exacto en tiempo real. Y si te gusta muy jugosa tipo “babosa”, la sartén sigue siendo mejor.

Pero bueno, depende de lo que busques.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Porciones: 1-2 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 140-200 kcal por tortilla (según número de huevos y añadidos)

Tipo de cocina: Internacional / casera

Tipo de comida: Cena ligera / desayuno / comida rápida

No tiene mucho misterio. Huevos, unos minutos y listo. Y sí, cuando le coges el punto, repites.