Torrijas con helado: receta original y deliciosa para sorprender

Las torrijas son un clásico. De eso no hay duda. Pero sucede que a veces apetece darles una vuelta, hacer algo diferente sin perder esa esencia que tanto gusta. Y aquí entra una combinación que, cuando la pruebas, ya no se te olvida: torrijas con helado.

Sí, suena simple. Pero funciona. Y muy bien.

El contraste entre lo caliente y lo frío, lo dulce del almíbar y la cremosidad del helado… es de esos postres que sorprenden sin necesidad de complicarse demasiado.

Un giro moderno a una receta de siempre

Las torrijas llevan toda la vida en nuestras cocinas. Sobre todo en Semana Santa. Pero también es verdad que cada vez más gente se anima a innovar un poco. No hace falta reinventarlas por completo.

A veces basta con añadir un detalle diferente. Y el helado es justo eso. Un extra que cambia la experiencia.

Lo bueno es que puedes adaptarlo a tu gusto. No hay una única forma de hacerlo. Aunque la receta tradicional de las torrijas suele usar pan de días anteriores, en la actualidad es tendencia usar opciones más sutiles, más delicadas. Como ejemplos, el pan de leche, bollos suizos, el pan brioche, etc.

Ingredientes básicos

1 barra de pan del día anterior

500 ml de leche

2 huevos

100 g de azúcar

1 rama de canela

Piel de limón

Aceite para freír

Helado (vainilla, canela o el que más te guste)

Cómo preparar las torrijas paso a paso

Calienta la leche con la canela, la piel de limón y el azúcar. Cuando esté bien infusionada, retira del fuego y deja templar. Corta el pan en rebanadas. Ni muy finas ni muy gruesas. Después, empápalas en la leche. Sin prisa, pero sin pasarte. Tienen que absorber bien, pero sin romperse. Pásalas por huevo batido y fríelas en aceite caliente hasta que estén doradas. Ese es el momento clave. Ese color dorado que ya te dice que van bien. Sácalas y déjalas escurrir sobre papel de cocina. El toque final: el helado Aquí es donde cambia todo. Sirve las torrijas aún templadas y añade una bola de helado encima o al lado. Puede ser de vainilla, que es el clásico. Pero también puedes probar con canela, nata o incluso algo más atrevido como chocolate.

El contraste de temperaturas hace el resto.

Trucos para que queden perfectas

Ten en cuenta estos sencillos trucos:

Usa pan del día anterior (absorbe mejor).

No satures demasiado las torrijas en leche.

Controla bien el aceite para que no queden grasientas.

Sirve el helado justo en el momento, para que no se derrita demasiado.

Variaciones que puedes probar

Si te apetece ir un paso más allá, hay opciones interesantes.

Por ejemplo:

Añadir miel o almíbar por encima.

Espolvorear un poco de canela extra.

Usar helados con sabores más intensos.

Incorporar fruta como fresas o plátano.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 350-450 kcal por ración

Tipo de cocina: Española (fusión moderna)

Tipo de comida: Postre

Las torrijas con helado son justo eso. Una receta sencilla, con un toque diferente que la hace especial.