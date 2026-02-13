Tiempo de cocción de berza: guía práctica

La berza es una de esas verduras de toda la vida que suele aparecer cuando llega el frío. Es protagonista de muchos guisos tradicionales y tiene ese punto contundente que reconforta. Ahora bien, para que quede realmente buena, hay que controlar bien el tiempo de cocción. Ni dura como una hoja cruda ni tan blanda que pierda toda su textura.

Aunque parezca sencilla, la berza necesita un poco de atención. Su hoja es más firme que la de otras verduras, así que no basta con unos minutos rápidos al fuego.

Cocer berza en olla tradicional

Si vas a prepararla sola en una olla convencional con agua, el tiempo habitual está entre 20 y 30 minutos desde que el agua empieza a hervir. Antes de nada, lávala bien bajo el grifo y retira los nervios centrales si son muy gruesos.

Una vez el agua esté en ebullición, añade la berza troceada y baja el fuego a intensidad media. No hace falta cocinarla a borbotones fuertes. A los 20 minutos puedes comprobar el punto con un tenedor. Debe estar tierna, pero mantener algo de cuerpo.

Ten en cuenta que reduce bastante su volumen, así que no te asustes si ves mucha hoja al principio.

Berza al vapor

Si prefieres una opción algo más ligera y que conserve mejor sus propiedades, el vapor es una buena alternativa. En este caso, necesitará entre 15 y 20 minutos.

Coloca las hojas en la vaporera cuando el agua ya esté caliente y deja que se hagan poco a poco. La textura será algo más firme que hervida, pero el sabor resultará más concentrado.

En olla a presión

Cuando utilizas olla rápida o a presión, todo va más deprisa. Con 8 a 10 minutos suele ser suficiente desde que empieza a salir vapor.

Si estás preparando un plato más completo y necesitas ajustar otros ingredientes, puede ayudarte consultar esta guía de Tiempos de cocción en olla a presión. Así podrás organizar mejor los minutos de cada alimento.

Berza en guisos con legumbres

La berza es muy habitual en platos de cuchara. Cuando la combinas con alubias o garbanzos, lo mejor es respetar primero el tiempo de la legumbre.

Si preparas alubias en olla rápida, puedes orientarte con estos Tiempos de cocción de alubias en olla rápida para no fallar en la base del plato.

En recetas de cocción lenta ocurre algo parecido. Por ejemplo, en esta Receta de garbanzos con espinacas en olla de cocción lenta, las verduras se añaden en el momento adecuado para que no se deshagan. Con la berza puedes aplicar la misma lógica: incorporarla cuando el guiso esté avanzado.

Consejos prácticos

Lávalas bien para eliminar restos de tierra.

Quita tallos muy duros antes de cocer.

No añadas demasiada agua ; no es necesario cubrirlas en exceso.

Añade la sal hacia el final para que no se endurezca.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 20-30 minutos en olla tradicional / 8-10 minutos en olla a presión

Porciones: 4 personas como acompañamiento

Información nutricional aproximada por ración (berza cocida sin grasa añadida):

Calorías totales: 45 kcal

Proteínas: 3 g

Grasas: 0,5 g

Hidratos de carbono: 8 g

La berza es rica en fibra, vitamina C y antioxidantes, y tiene un aporte calórico bajo.

Tipo de cocina: Cocina tradicional española

Tipo de comida: Acompañamiento o base para guisos

Ya sea hervida, al vapor o integrada en un guiso potente, esta verdura clásica sigue teniendo mucho que aportar en la cocina de casa.