Tartas sin gluten y sin lactosa de Mercadona: opciones, precios y características

Conseguir un postre que satisfaga las necesidades de celíacos e intolerantes a la lactosa sin renunciar a una textura esponjosa y un sabor memorable suele parecer un reto complejo. Encontrar productos específicos en los lineales a veces resulta frustrante cuando buscamos esa textura casera que nos retrotrae a la infancia, por lo que lanzarse a los fogones con ingredientes accesibles marca la diferencia. Para quienes frecuentan los pasillos del supermercado buscando alternativas seguras, replicar una tarta de estilo comercial utilizando productos de marcas de confianza es una opción fantástica, muy en la línea de lo que muchos descubren al ojear ideas creativas inspiradas en las famosas Tartas mercadona reconvertidas para restricciones alimentarias.

Ingredientes

200 gramos de harina de almendra o una mezcla de harinas panificables sin gluten certificada

100 gramos de azúcar de caña integrall

4 huevos camperos a temperatura ambiente

150 ml de leche de almendras o de avena sin gluten

Aceite de coco virgen o margarina vegetal 100% libre de lactosa

Chocolate negro fondant apto para celíacos

1 sobre de levadura química sin gluten,

Una pizca generosa de sal marina para realzar los matices del cacao

Ralladura fresca de naranja para perfumar la masa

Quienes disfruten experimentando con masas crujientes o bizcochos densos de cacao encontrarán paralelismos muy útiles en otras preparaciones del recetario popular, como una delicada Tarta de manzana sin gluten de hojaldre o incluso para los más chocolateros, una versión adaptada inspirada en la mítica Torta matilda sin tacc.

Cómo hacer tarta sin gluten y sin lactosa mercadona paso a paso

El proceso arranca precalentando el horno a 180 grados y preparando un molde desmontable con un poco de aceite vegetal y una base de papel de horno para evitar que la mezcla se adhiera. En un bol amplio, batimos los huevos con el azúcar de caña utilizando unas varillas manuales o eléctricas hasta que la preparación duplique su volumen y adquiera un tono blanquecino y espumoso, un paso fundamental para conseguir que el bizcocho suba sin la ayuda del gluten. A continuación, integramos el aceite de coco ligeramente fundido y la bebida vegetal elegida, batiendo suavemente para emulsionar los líquidos. Tamizamos la harina sin gluten junto con la levadura y el cacao puro en polvo directamente sobre la mezcla líquida, incorporando los ingredientes secos mediante movimientos envolventes con una espátula de silicona para no perder el aire ganado previamente. Vertemos la masa en el molde preparado y horneamos durante 35 minutos minutos, comprobando el punto exacto de cocción introduciendo un palillo en el centro hasta que salga limpio. Una vez lista, dejamos templar antes de desmoldar sobre una rejilla metálica para que la base respire y conserve una textura perfecta.

Trucos para que salga perfecto

Lograr una miga tierna en la repostería libre de alérgenos requiere dominar ciertos detalles técnicos que marcan la diferencia entre un resultado seco y uno jugoso. El tamizado de las harinas ayuda a introducir oxígeno y evita la formación de grumos molestos que suelen estropear la textura final.

Asimismo, respetar los tiempos de reposo antes de cortar el bizcocho permite que la humedad se redistribuya de manera uniforme por toda la pieza.

Si la superficie se dora demasiado rápido durante el horneado, cubrirla con una hoja de papel de aluminio a mitad del proceso protegerá el conjunto de un tostado excesivo mientras el interior termina de hacerse con calma.

Variantes de la receta

Las posibilidades de personalización de esta tarta se adaptan con facilidad a los gustos de cada casa o a lo que tengamos disponible en la despensa. Es posible sustituir el chocolate por una cobertura ligera de mermelada de frutos rojos sin azúcar añadido para aportar un contrapunto ácido muy interesante.

Introducir trocitos de nueces o avellanas tostadas en el interior de la masa también regalará un contraste crujiente delicioso en cada bocado.

Con qué acompañar la tarta sin gluten y sin lactosa de Mercadona

Unas fresas frescas laminadas o unos frutos rojos ligeramente macerados con unas gotas de zumo de limón aportan la acidez perfecta para equilibrar la intensidad del chocolate.

Para quienes echan de menos las texturas lácteas, una cucharada de nata vegetal montada sin azúcar o una bola de helado artesanal de vainilla adaptada completan el plato de manera sobresaliente.

Una taza de café de especialidad recién hecho o una infusión aromática de canela rematan la experiencia tras una comida copiosa.

Cómo conservar tarta sin gluten y sin lactosa

Cuando la tarta esté completamente fría, lo mejor es guardarla en un recipiente de vidrio sellado o en una tartera hermética con tapa para mantener su aroma y evitar que se deshidrate.

También admite congelación en porciones individuales envueltas en film transparente, facilitando su consumo posterior tras un descongelado lento en el frigorífico.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 8 personas

Tipo de cocina: Casera / Sin alérgenos

Tipo de comida: Postre / Merienda

Información nutricional: Aprox. 670 kcal por porción completa