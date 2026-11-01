Tarta de Oreo para Halloween en Thermomix: receta fácil y terrorífica

Llega la noche de brujas y la cocina se llena de ganas de tramar algo divertido, sobre todo si hay pequeños rondando por casa con la vista puesta en el azúcar. Preparar un postre temático no exige pasar horas enfrascado en elaboraciones imposibles; a veces, la clave reside en adaptar un clásico infalible que guste a todo el mundo. Si buscas una tarta de Oreo fácil que se monte prácticamente sola usando el robot de cocina, esta versión terrorífica se convertirá en tu comodín estrella de la temporada. Olvídate de complicaciones técnicas y deja que tu Thermomix trabaje la textura cremosa mientras tú te concentras en la parte más creativa: la decoración tétrica. Al final, resulta ser una excelente alternativa a cualquier típica tarta de galleta para Halloween de toda la vida, pero con el toque crujiente inconfundible del cacao y la crema blanca.

Ingredientes

35 galletas Oreo (divididas en bases y rellenos)

60 g de mantequilla a temperatura ambiente

500 ml de nata para montar (mínimo 35% materia grasa)

250 g de queso mascarpone

100 g de azúcar blanco

6 hojas de gelatina neutra (o 10 g en polvo)

50 ml de leche templada

Gominolas de formas variadas, ojos de azúcar o galletas extra para la decoración final de Halloween

Cómo hacer tarta de Oreo para Halloween paso a paso

Hidrata las hojas de gelatina en un bol con abundante agua fría durante unos diez minutos para que ablanden por completo. Coloca 20 galletas Oreo enteras en el vaso del Thermomix y tritura programando 10 segundos a velocidad progresiva 5-10. Añade la mantequilla ablandada al vaso junto con las galletas trituradas y mezcla durante 20 segundos a velocidad 4 para que se integren bien. Vierte esta mezcla arenosa en un molde desmontable previamente engrasado o forrado con papel de horno, presionando firmemente con el dorso de una cuchara para compactar la base. Reserva en la nevera mientras preparas el relleno. Lava y seca el vaso. Inserta la mariposa en las cuchillas, vierte la nata bien fría y monta a velocidad 3 y medio sin programar tiempo, vigilando atentamente por el bocal para que no se pase a mantequilla. Retira a un bol grande y reserva en frío. Sin necesidad de lavar el vaso, introduce el queso mascarpone, el azúcar y los rellenos blancos que habías reservado de separar las galletas anteriores. Programa 30 segundos a velocidad 3. Calienta ligeramente los 50 ml de leche, disuelve en ella la gelatina bien escurrida y añádela al vaso junto con las 15 galletas restantes rotas en trozos medianos. Mezcla 15 segundos a velocidad 4. Incorpora la mezcla de queso con movimientos envolventes utilizando la espátula junto con la nata montada que tenías reservada, logrando una crema homogénea y aireada. Vierte el contenido sobre la base de galleta que tenías en la nevera, alisa la superficie con una espátula e introduce el molde en el frigorífico un mínimo de cuatro horas, aunque gana muchísimo cuerpo si lo dejas reposar toda la noche. Desmolda con cuidado y decora la superficie con motivos terroríficos usando galletas rotas simulando lápidas, gominolas en forma de gusanos o calaveras de azúcar.

Trucos para que salga perfecto

Conseguir que la tarta mantenga una textura firme sin necesidad de horno depende casi en exclusiva de respetar los tiempos de frío. Un truco infalible consiste en congelar la base de galleta y mantequilla durante quince minutos antes de verter la crema encima; así evitas que las migas floten y se mezclen con el color blanco del relleno.

Variantes de la receta

Si prefieres experimentar más allá del clásico chocolate negro y blanco, puedes teñir una porción de la crema con colorante alimentario negro o naranja justo antes de montarla, creando un efecto jaspeado muy vistoso al cortar la porción. Quienes busquen un toque todavía más indulgente pueden acompañar la preparación con un batido de Oreo en Thermomix en los vasos de los invitados, logrando una merienda temática redonda.

Con qué acompañar tarta de Oreo para Halloween

Lo ideal para acompañar la tarta son bebidas calientes si refresca por la tarde, como un buen chocolate caliente espeso o un té especiado que contrarreste el dulzor de las galletas. Si se sirve en una fiesta infantil, un bol con frambuesas frescas o sirope de fresa simulando sangre falsa alrededor del plato aporta el punto cómico y visual perfecto para la noche de brujas.

Cómo conservar tarta de Oreo para Halloween

Guarda siempre la tarta dentro de la nevera, bien cubierta con una campana de repostería o papel film para que la superficie no coja olores extraños de otros alimentos. Se conserva en perfecto estado durante tres o cuatro días, manteniendo la base crujiente y la crema firme.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos (más tiempo de enfriado)

Porciones: 10 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería casera / Internacional

Tipo de comida: Postre / Merienda temática

Calorías totales aproximadas: 3.850 kcal (unas 385 kcal por porción)