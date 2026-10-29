Recetas veganas

Tarta de calabaza vegana: receta fácil, saludable y deliciosa

Postre vegano
Tarta de calabaza vegana.
Francisco María
  • Francisco María
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Prepara una deliciosa tarta de calabaza vegana con esta receta fácil, sin ingredientes de origen animal y perfecta para disfrutar en otoño.

Tarta de calabaza

Tarta de calabaza americana

Postres con calabaza asada

Cuando los días encogen y las calabazas ocupan las fruterías con sus formas caprichosas y su tono naranja encendido, apetece encender el horno y preparar algo reconfortante. Olvídate de los tópicos pesados de la repostería tradicional; esta tarta de calabaza vegana demuestra que se puede conseguir una textura cremosa, un sabor especiado memorable y una esponjosidad envidiable sin rastro de huevos, leche o mantequilla. Funciona de maravilla para merendar con un café humeante y encabeza la lista de recursos favoritos para endulzar las tardes frías, compartiendo esa misma filosofía de aprovechar la huerta que inspira una tarta de zanahoria y coco vegana.

Ingredientes

  • 500 gramos de pulpa de calabaza asada
  • 200 gramos de harina integral de espelta
  • 100 gramos de azúcar de coco o panela
  • 80 mililitros de aceite de oliva suave o aceite de coco virgen derretido
  • 200 mililitros de bebida vegetal de avena o almendra
  • 2 cucharaditas de levadura química en polvo
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • Media cucharadita de jengibre seco molido
  • Un cuarto de cucharadita de nuez moscada recién rallada
  • Una pizca de sal marina fina

    • Cómo hacer tarta de calabaza vegana paso a paso

    1. Precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Asa la calabaza cortada en mitades y boca abajo sobre una bandeja con papel sulfurizado durante cuarenta minutos, o hasta que la carne ceda blanda al pincharla.
    2. Retira la pulpa ya tierna, descarta el exceso de agua acumulada y tritúrala en un bol grande con ayuda de un tenedor o procesador hasta obtener un puré fino y homogéneo.
    3. Incorpora el azúcar de coco, el aceite elegido y la bebida vegetal al puré de calabaza templado, batiendo enérgicamente con unas varillas manuales para que los líquidos liguen bien.
    4. Tamiza en otro recipiente la harina de espelta junto con la levadura, la sal y todas las especias aromáticas, garantizando que no queden grumos.
    5. Añade los ingredientes secos a la mezcla líquida poco a poco, integrándolos con movimientos envolventes y suaves para no sobrecargar la masa.
    6. Vierte el resultado en un molde redondo previamente engrasado o forrado con papel de hornear.
    7. Hornea durante 45 minutos exactos; comprueba que el centro esté firme pinchando con una brocheta antes de retirarla del calor.

    Trucos para que salga perfecto

    El secreto principal radica en cómo tratas la hortaliza antes de mezclarla. Hervir la calabaza es un error habitual que inunda la masa de líquido indeseado; asarla lentamente al horno evapora la humedad sobrante y concentra los azúcares naturales, logrando un cuerpo denso y un sabor mucho más profundo.Calabaza asada

    Respeta el reposo una vez horneada. Dejar que la tarta se temple dentro del apagado del horno con la puerta entreabierta evita que baje de golpe y fracture la superficie, estabilizando su textura cremosa.

    Variantes de la receta

    Si buscas experimentar con otras raíces dulces, esta misma base admite adaptaciones deliciosas con boniato asado. Al igual que ocurre al preparar un clásico pastel de zanahoria vegano, puedes incorporar nueces troceadas o trocitos de chocolate negro puro en la masa para aportar un contraste crujiente muy interesante.

    Con qué acompañar tarta de calabaza vegana

    Un buen copete de nata montada de coco bien fría o un hilo generoso de sirope de arce puro realzan los matices especiados del pastel. Resulta perfecta también para integrarla en mesas dulces temáticas, siendo uno de esos postres veganos para Halloween que sorprenden tanto a invitados veganos como a los devotos de la repostería clásica.

    Cómo conservar tarta de calabaza vegana

    Guárdala en un recipiente hermético dentro de la nevera en cuanto se haya enfriado por completo; mantendrá su humedad intacta hasta cuatro días. Te sugiero sacarla veinte minutos antes de consumirla para que recupere la textura melosa original.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 15 minutos (más 40 de horneado)

    Porciones: 8 raciones generosas

    Información nutricional: Aproximadamente 210 kilocalorías por porción

    Tipo de cocina: Repostería casera vegana y de temporada

    Tipo de comida: Postre, merienda o desayuno energético

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