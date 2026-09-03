Tarta de calabaza americana: receta original fácil y cremosa

Llega el otoño y la cocina se llena de ese aroma particular de calabaza horneada y especias que caracteriza a ningún otro postre que la tarta de Acción de Gracias en Estados Unidos. No como otros postres esta tarta se distingue por su ligereza y su textura derretida, hecha de una base crujiente y un relleno suave donde el canela, el jengibre y la nuez moscada son los protagonistas. Si quieres hacer las cosas fáciles sin renunciar al sabor puedes revisar esta receta de tarta de calabaza con Thermomix que hace innecesarios los pasos anteriores.

Para quienes buscan explorar otras tradiciones reposteras, la clásica Tarta de calabaza española ofrece un perfil completamente diferente, mientras que las nuevas tendencias nos sorprenden con creaciones vanguardistas como la receta tarta calabaza Dani García que está volando en redes por su textura ligera.

Ingredientes

500 gramos de puré de calabaza asada

1 base de masa quebrada o masa brisa

3 huevos camperos

200 mililitros de nata líquida para montar

150 gramos de azúcar moreno

1 cucharadita de canela en polvo

Media cucharadita de jengibre molido

Un cuarto de cucharadita de nuez moscada rallada

Una pizca de clavo molido

Una pizca de sal fina

Cómo hacer tarta de calabaza americana paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo, asegurándose de retirar cualquier bandeja accesoria para dejar espacio en la rejilla central. Forrar un molde redondo de unos 22 centímetros con la masa quebrada, pinchando la base con un tenedor y horneándola durante diez minutos con unos garbanzos secos encima para evitar que suba. Batir los huevos en un bol amplio junto con el azúcar moreno hasta que la mezcla adquiera un tono ligeramente blanquecino y espumoso. Agregar el puré de calabaza bien escurrido y remover con una varilla manual hasta que se integre por completo sin dejar grumos. Verter la nata líquida y añadir todas las especias junto con la pizca de sal, batiendo suavemente hasta conseguir una crema homogénea y fluida. Verter el relleno sobre la masa quebrada previamente horneada y templada. Hornear la tarta durante aproximadamente 45 o 50 minutos, comprobando que el centro quede ligeramente firme pero con un punto de temblor similar al de un flan. Retirar del horno y dejar enfriar por completo a temperatura ambiente antes de guardarla en la nevera para que coja consistencia.

Trucos para que salga perfecto

El secreto principal reside en eliminar toda el agua posible de la calabaza tras asarla en el horno. Si utilizas puré comercial de lata, escúrrelo bien en un colador de malla fina durante un buen rato. Hornear la masa sola unos minutos antes de añadir el líquido evita el temido efecto de base blanda o cruda.

Variantes de la receta

Puedes sustituir la mitad del azúcar moreno por sirope de arce para potenciar ese matiz acaramelado tan característico de la repostería norteamericana. Hay quienes incorporan un chorrito de extracto de vainilla puro o cambian la nata por leche condensada para ganar cremosidad extra.

Con qué acompañar tarta de calabaza americana

Una generosa cucharada de nata montada ligeramente azucarada o un copo de crema de leche fresca equilibran perfectamente el toque especiado del relleno. Un café negro bien caliente o un té especiado completan la merienda ideal.

Cómo conservar tarta de calabaza americana

Guarda la tarta siempre dentro de la nevera bien cubierta con film transparente para que no absorba olores extraños. Se mantiene en perfectas condiciones durante tres o cuatro días, ganando incluso intensidad de sabor con el reposo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos

Porciones: 8 raciones generosas

Información nutricional: 320 kcal por ración

Tipo de cocina: Americana tradicional

Tipo de comida: Postre o merienda