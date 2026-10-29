Tarta de calabaza y chocolate para Halloween: receta fácil y deliciosa

La noche de brujas exige un despliegue dulce que rompa con la monotonía del tradicional color naranja calabaza. Mezclar esa hortaliza tierna y jugosa con la intensidad del chocolate negro es una de esas jugadas maestras que nunca fallan en la mesa. Lejos de enmascarar los sabores, el cacao realza la humedad natural del tubérculo, logrando una miga densa, melosa y profundamente aromática que enamora a los más chocolateros.

Si te apasionan los contrastes de temporada y buscas alternativas creativas para triunfar en estas fechas, redescubrir clásicos adaptados como un jugoso bizcocho de calabaza y chocolate para Halloween siempre aporta buenas ideas para improvisar un postre memorable sin pasar horas en la cocina.

Ingredientes

350 gramos de pulpa de calabaza asada y limpia

250 gramos de harina de trigo de repostería

50 gramos de cacao puro en polvo sin azucarar

200 gramos de azúcar de caña o moreno

100 mililitros de aceite de girasol o de oliva suave

150 mililitros de bebida vegetal o leche entera

1 sobre de levadura química en polvo

1 cucharadita de extracto de vainilla natural

150 gramos de chocolate negro para fundir

Una pizca de sal marina fina

Cómo hacer tarta de calabaza y chocolate para Halloween paso a paso

Precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo, engrasando un molde desmontable redondo con un poco de mantequilla o aceite. Tritura la calabaza asada en un recipiente hondo hasta obtener un puré totalmente liso, libre de grumos y sin exceso de agua. Incorpora el azúcar moreno, el aceite, la vainilla y la leche al puré, batiendo con energía mediante unas varillas manuales para integrar los líquidos. Tamiza en otro bol la harina de repostería junto con el cacao puro, la levadura química y la pizca de sal, garantizando que el polvo de cacao se distribuya de forma uniforme. Añade los ingredientes secos a la mezcla líquida en dos tandas, removiendo con movimientos envolventes y suaves para retener el aire en la masa. Trocea la mitad del chocolate negro e intégralo con una espátula de silicona directamente en el fondo de la mezcla. Vierte la masa resultante en el molde preparado y hornea durante 40 minutos, comprobando el punto exacto con una aguja de metal antes de apagar el calor. Funde el chocolate restante al baño maría y cubre la superficie de la tarta una vez fría, dibujando motivos terroríficos si quieres darle un toque festivo.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la masa no quede apelmazada radica en escurrir muy bien la calabaza tras asarla en el horno. Si dejas que suelte toda el agua sobrante en una servilleta de tela, el puré ganará consistencia y el cacao se lucirá con una textura esponjosa inigualable.

No te precipites al desmoldar; deja que el pastel repose dentro del aro metálico al menos veinte minutos antes de pasarlo a una rejilla. Ese tiempo de asentamiento evita que la estructura de chocolate y calabaza se fracture al perder temperatura.

Variantes de la receta

Si buscas una versión rápida para un desayuno informal, preparar un tradicional bizcocho de calabaza y chocolate sin cobertura resulta comodísimo para el día a día. Del mismo modo, combinar capas de bizcocho con ganache da como resultado una auténtica tarta de chocolate con calabaza digna de cualquier celebración de altura.

Con qué acompañar tarta de calabaza y chocolate para Halloween

Una taza de café negro intenso o un vaso de leche de almendras fría equilibran a la perfección el dulzor de la cobertura de chocolate. Si organizas una fiesta temática, puedes decorar los bordes con galletas trituradas que simulen tierra oscura o añadir gomitas en forma de insectos.

Cómo conservar tarta de calabaza y chocolate para Halloween

Guarda las porciones sobrantes en un recipiente hermético dentro de la nevera, ya que la cobertura de chocolate y la humedad de la calabaza lo agradecen enormemente. Se mantendrá perfecta hasta cuatro días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos (más 45 minutos de horneado)

Porciones: 10 raciones generosas

Información nutricional: Aproximadamente 320 kilocalorías por porción

Tipo de cocina: Repostería creativa de otoño

Tipo de comida: Merienda festiva, postre o capricho dulce