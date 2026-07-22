Sopa paraguaya: receta tradicional paso a paso y muy fácil

Pese a lo que su nombre pueda sugerir a cualquier despistado, la sopa paraguaya no lleva cuchara. Lejos de ser un caldo líquido, este plato emblemático de la gastronomía guaraní es un pastel o bizcocho salado, denso, con una textura contundente a base de harina de maíz, abundante queso fresco y cebolla pochada. Su origen está envuelto en leyendas culinarias, siendo la más popular aquella en la que una cocinera presidencial, distraída preparando un caldo para el dictador Carlos Antonio López, dejó reducir la mezcla de maíz más de la cuenta. Al notar que aquello se había solidificado, decidió hornearlo igualmente, bautizándolo con el nombre que ha perdurado durante generaciones.

Conseguir una textura perfecta, esponjosa por dentro, ligeramente húmeda y con una costra dorada y crujiente en la superficie, requiere entender cómo reacciona la harina de maíz al entrar en contacto con la leche tibia y los huevos batidos. Es ideal para recetas de dieta blanda.

Ingredientes

400 gramos de harina de maíz fina (no maicena ni almidón, sino harina de maíz amarilla para polenta o amasijo).

3 cebollas medianas, picadas finamente en brunoise.

100 gramos de manteca de cerdo o mantequilla a temperatura ambiente.

4 huevos camperos.

300 gramos de queso fresco de cabra o vaca (un queso que funda bien y aporte sabor salado).

300 mililitros de leche entera tibia.

Una pizca generosa de sal fina.

Cómo hacer sopa paraguaya paso a paso

El primer paso para lograr una auténtica sopa paraguaya consiste en cocinar la cebolla. En una sartén amplia, derrite la manteca de cerdo a fuego medio y añade la cebolla junto con una pizca de sal. Deja que sude despacio, removiendo ocasionalmente, hasta que esté completamente transparente y ligeramente caramelizada, sin llegar a dorarse en exceso. Este sofrito aportará la humedad y el fondo aromático indispensable para que la masa no quede seca. Retira del fuego y reserva para que temple. En un bol grande y hondo, bate los huevos con la ayuda de unas varillas hasta que estén ligeramente espumosos. Incorpora la leche tibia poco a poco mientras sigues batiendo suavemente. A continuación, vierte la cebolla pochada junto con toda la grasa de la sartén, un detalle crucial porque esa manteca enriquecerá la miga del bizcocho salado. Integra el queso desmenuzado con las manos o cortado en cubos muy pequeños. Ve añadiendo la harina de maíz de forma progresiva, tamizándola ligeramente si notas que tiene grumos, y remueve con una cuchara de madera hasta obtener una pasta homogénea y algo densa.

A veces, las recetas tradicionales del recetario popular nos sorprenden con giros inesperados; por ejemplo, si buscas alternativas refrescantes para otras ocasiones o menús más ligeros, puedes probar una sorprendente sopa de melón con yogur, reconfortarte con una cálida sopa de salmón.

El horneado

Precalienta el horno a 200 grados centígrados. Unta una fuente rectangular de horno con mantequilla y espolvorea un poco de harina de maíz por las paredes para evitar que se pegue.

Vierte la mezcla asegurándote de que queda repartida de manera uniforme. Introduce la fuente en el horno durante cuarenta minutos. Sabrás que está lista cuando la superficie luzca un tono dorado intenso y al introducir un palillo en el centro, este salga limpio, sin restos de masa húmeda.

Trucos para que salga perfecto

El punto de la cebolla: Pochar la cebolla lentamente es el secreto del éxito. Si se añade cruda, soltará demasiada agua durante el horneado y alterará la estructura esponjosa de la masa.

Uso de la leche: Utilizar leche tibia ayuda a que la harina de maíz comience a hidratarse antes de entrar al horno, favoreciendo una miga mucho más tierna.

El reposo: Deja templar la sopa paraguaya diez minutos antes de cortarla en porciones cuadradas; así mantendrá su forma perfecta al servirla en la mesa.

Variantes de la receta

Las familias paraguayas adaptan la receta según los ingredientes disponibles en la despensa. Es muy habitual enriquecer la mezcla incorporando trocitos de bacon ahumado o chorizo criollo previamente salteados junto con la cebolla.

Con qué acompañar la sopa paraguaya

Este bizcocho salado destaca por su versatilidad culinaria. Tradicionalmente acompaña a los grandes asados de carne vacuna, costillas de cerdo o pollo a la parrilla, actuando como el sustituto ideal del pan. También funciona de maravilla como plato único acompañado de una ensalada fresca de tomates maduros, cebolla morada y abundante vinagreta.

Cómo conservar la sopa paraguaya

Si te sobra alguna porción, guárdala en un recipiente hermético dentro de la nevera, donde se mantendrá en perfectas condiciones hasta tres días. Para disfrutarla como el primer día, caliéntala unos minutos en el horno tradicional o en una sartén a fuego muy bajo con la tapa puesta.

Información nutricional

Por cada ración estimada de 150 gramos de sopa paraguaya:

Calorías: 340 kcal

Proteínas: 12 g

Grasas totales: 18 g (de las cuales saturadas: 9 g)

Hidratos de carbono: 32 g

Ficha técnica y suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tiempo de cocción: 40-45 minutos.

Porciones: 6 a 8 raciones generosas.

Información nutricional estimada: 340 kcal por ración.

Tipo de cocina: Tradicional paraguaya y latinoamericana.

Tipo de comida: Acompañamiento principal o entrante contundente.