Sopa de lentejas Thermomix: receta de cuchara reconfortante

Las recetas de legumbres y de lentejas ocupan un lugar importante en nuestro patrimonio culinario ya que nos traen recuerdos de la cocina casera donde el crujir del fuego era el ritmo de casa. Hacer un guiso de lentejas auténtico requiere una atención cuidadosa para evitar que se peguen al fondo de la olla o que las legumbres se pongan muy duros. La llegada de la thermomix ha hecho este proceso bastante fácil. Aprovechar este sistema permite disfrutar de un plato de cuchara tradicional, nutritivo y lleno de sabor en cualquier momento de la semana.

Ingredientes

300 gramos de lentejas pardina o castellana, previamente escurridas si son de bote o bien limpias si se usan secas

1 cebolla mediana pelada y cortada en mitades

1 zanahoria grande troceada en rodajas

1 pimiento verde pequeño sin semillas

2 dientes de ajo enteros

50 mililitros de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce de La Vera

800 mililitros de caldo de verduras o de pollo suave

Una hoja de laurel fresco

Sal y pimienta negra al gusto

Cómo hacer sopa de lentejas Thermomix paso a paso

Introducir la cebolla, el pimiento verde y los dientes de ajo en el vaso del robot, programando cuatro segundos a velocidad cinco para lograr un picado uniforme. Añadir el aceite de oliva virgen extra y programar siete minutos a temperatura varoma y velocidad cuchara para rehogar las hortalizas base. Incorporar la zanahoria en rodajas, el pimentón dulce y la hoja de laurel, programando un minuto a cien grados y velocidad cuchara para liberar los aromas del condimento sin que se queme. Verter las lentejas junto con el caldo elegido, la sal y una pizca de pimienta negra, programando treinta minutos a cien grados, giro inverso y velocidad cuchara. Comprobar la blandura del grano al finalizar el tiempo y, si se prefiere un caldo más ligado, retirar el cubilete durante los últimos cinco minutos de cocción para facilitar la evaporación. Retirar la hoja de laurel y verificar el punto de sal antes de servir el contenido directamente en cuencos hondos.

Trucos para que salga perfecto

Elegir una variedad de lenteja pequeña, como la pardina, garantiza que la piel no resulte molesta al paladar y que el grano absorba mejor los matices del sofrito.

Si te gustan este tipo de recetas para combinar legumbres con otras hortalizas de temporada puedes consultar recetas clásicas como las Lentejas con verduras de Arguiñano, donde se valoran los puntos de cocción de la huerta.

Aunque las sopas de legumbres reinan en invierno, cuando llega el calor apetece cambiar radicalmente de tercio y optar por alternativas refrescantes como una Sopa de melón con yogur, perfecta para los meses estivales.

Variantes de la receta

Las adaptaciones de este plato admiten la incorporación de trocitos de chorizo o jamón serrano durante el sofrito para enriquecer el fondo del caldo.

Otra opción muy interesante consiste en añadir un toque marino inusual inspirado en elaboraciones como la Sopa de salmón, aportando matices diferentes para sorprender a los comensales más curiosos.

Con qué acompañar sopa de lentejas Thermomix

Este plato principal destaca por sí solo, aunque gana enteros si se presenta acompañado de unas rebanadas de pan de hogaza crujiente y un chorrito de aceite de oliva crudo por encima justo antes de llevar a la mesa.

Cómo conservar sopa de lentejas Thermomix

La preparación se mantiene en óptimas condiciones hasta tres días dentro de un recipiente hermético en la nevera. Al recalentar, es conveniente añadir un toque de agua o caldo, ya que la legumbre continúa absorbiendo líquido durante el reposo en frío.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Plato principal o almuerzo reconfortante

Información nutricional: Aproximadamente 290 kilocalorías por porción individual