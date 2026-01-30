El secreto de Alberto Chicote para hacer la ensaladilla rusa perfecta: «5 patatas»

La ensaladilla rusa perfecta la hace Alberto Chicote es fácil de recordar la manera en la que la prepara y el resultado es espectacular. Este básico de la cocina española, es, sin duda alguna, la mejor opción posible para estos días que tenemos por delante. Un buen básico que acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que debemos dejar la comida lista para la acción. Será el momento de aprovechar una mezcla de ingredientes y de sabores que puede convertirse en la antesala de algo más.

Alberto Chicote tiene una serie de peculiaridades que deberemos empezar a tener en consideración, con ciertos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Este plato tradicional puede acabar siendo uno de los más buscados de las fiambreras y las barras de bar. Una cerveza fresca y una tapa de ensaladilla nos alegarán el día de una manera que quizás no sabíamos. Es hora de saber la técnica secreta de un Chicote que sabe muy bien qué elementos debemos empezar a incluir en un plato sencillo repleto de sabor y de buenas sensaciones. Toma nota de cómo hacer la mejor ensaladilla rusa casera que has probado nunca.

Hacer la ensaladilla rusa perfecta

El arte de esta ensaladilla es hacer en casa con algunas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, se convertirá en un plus de buenas sensaciones.

Como todo en la cocina, requiere de paciencia y un poco de atención. La ensaladilla preparada desde cero es siempre un buen aliado de buenas sensaciones y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Unas simples patatas y zanahorias son elementos de lo más sencillos que podemos tener en la cocina. Son baratos y tienen muchas posibilidades. De esos básicos que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Una ensaladilla ideal puede llegar de la mano de un plus de buenas sensaciones que acabará siendo lo que nos acompañará en esta elaboración que no tiene pérdida. Recordaremos el número 5 de un Chicote que nos lo pone fácil y anima desde sus redes sociales a ponerse a cocinar un básico que nunca falla.

Este es el secreto de Alberto Chicote para esta ensaladilla

El número 5 es fácil de recordar, pela y corta en daditos 5 patatas y 5 zanahorias que serán la base de esta deliciosa ensaladilla. Cocina empezando por la zanahoria a la que le costará más estar en su punto y, a continuación, añade la patata.

Deberás tener preparado 1 kilo de gambas peladas, las puedes comprar congeladas, las troceas para que se mezclen con este atún que no puede faltar. Chicote le pone 2 latas de atún. Nos faltará la mayonesa que, siempre es mejor casera y poco más para disfrutar de una receta que nunca falla.

Te proponemos esta increíble receta de ensaladilla que puede ser ese básico de tu cocina que no puede faltar.

Para preparar una deliciosa ensaladilla rusa tradicional necesitarás los siguientes ingredientes:

4 patatas

2 zanahorias

200 gr de guisantes

2 huevos

1 lata de atún

Aceitunas rellenas

Mayonesa

Sal y pimienta al gusto

Preparación de la ensaladilla rusa

Lava las patatas y las zanahorias y cuécelas en una olla con agua y sal hasta que estén tiernas. Retira del fuego, escurre y deja enfriar. Cuece los guisantes en agua hirviendo durante unos minutos y escúrrelos. Cuece los huevos en agua durante 10 minutos, enfríalos bajo el grifo y pélalos. Pela las patatas y las zanahorias y córtalas en dados. Colócalas en un bol grande. Añade los guisantes, el atún desmenuzado, las aceitunas cortadas en rodajas y los huevos duros picados al bol. Mezcla todos los ingredientes con cuidado y añade mayonesa al gusto. Remueve bien para que todos los ingredientes se impregnen de la salsa. Prueba la ensaladilla y rectifica de sal y pimienta si es necesario. Cubre el bol con papel film y deja reposar en la nevera durante al menos una hora antes de servir. Uno de los platos más básicos de esta cocina, para algunos los guisantes son imprescindibles, para otros, se quedan a un lado, pero siempre son bienvenidos en una receta de esas que siempre queda bien. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y en estos días en los que la situación puede acabar siendo clave en todos los sentidos.

Un giro radical en la preparación de estas recetas que puede ser esencial en estos días en los que nos apetece un túper saludable o una tapa casera de esas que siempre quedan bien.