Repollo salteado con jamón: receta fácil, rápida y llena de sabor

Incluir verdura de hoja en los menús semanales a veces se convierte en un reto familiar si caemos en el error de presentarla de forma aburrida. Frente a las tradicionales recetas de repollo cocido que a veces dejan la cocina envuelta en aromas poco agradecidos, existen alternativas mucho más ágiles que reavivan el producto por completo. Si te atraen las preparaciones ligeras donde el vegetal conserva todo su punto crujiente, seguro que disfrutas tanto con este plato como cuando montas una lasaña de calabacín aprovechando la huerta.

Cuando el tiempo es oro y buscamos un fondo de recetas rápidas, dominar los secretos de un buen repollo rehogado marca la diferencia entre una cena vulgar y un acierto absoluto.

Ingredientes

600 gramos de repollo fresco y terso, preferiblemente de temporada.

150 gramos de jamón serrano en tacos o lonchas gruesas cortadas en dados.

3 dientes de ajo hermosos, laminados finamente.

1 cucharadita de pimentón dulce de la Vera.

Aceite de oliva virgen extra y sal marina al gusto.

Un chorrito pequeño de vinagre de Jerez para el toque final.

Cómo hacer repollo salteado con jamón paso a paso

Retirar las hojas exteriores más duras del repollo, cortarlo en cuartos eliminando el tronco central y laminar finamente cada trozo con un cuchillo afilado. Lavar la verdura bajo el grifo de agua fría y escurrirla con esmero para que no retenga humedad excesiva durante el cocinado. Calentar un fondo generoso de aceite de oliva en una sartén amplia o cazuela baja a fuego medio. Añadir los ajos laminados y los tacos de jamón serrano, dejándolos sofreír un par de minutos hasta que el embutido empiece a soltar su grasa y el ajo tome color dorado. Incorporar el repollo cortado a la sartén poco a poco, removiendo con energía para que el volumen inicial se vaya reduciendo con el calor. Cocinar el conjunto durante doce o quince minutos a fuego alegre, removiendo de vez en cuando hasta que la verdura quede tierna pero conserve un punto firme al morder, rociando con el vinagre de Jerez antes de retirar del fuego. Pon a punto de sal final.

Trucos para que salga perfecto

El gran dilema de esta verdura es evitar que se rompa su textura o desprenda ese aroma sulfurado tan poco apetecible. La solución pasa por no tapar la sartén durante el salteado; dejar que el repollo se cocine al aire permite que los vapores pesados se evapore al instante. Además, añadir los tacos de jamón al principio de todo consigue que su grasa impregne el aceite, convirtiéndose en el mejor conductor de sabor para el vegetal.

Variantes de la receta

Quienes disfruten de un punto picante pueden incorporar media guindilla de cayena junto con los ajos laminados al inicio del sofrito. Otra opción excelente consiste en añadir un puñado de piñones tostados o unas nueces troceadas en el último minuto de cocinado, aportando un contraste crujiente delicioso que equilibra la melosidad del plato.

Con qué acompañar repollo salteado con jamón

Un par de huevos poché colocados justo encima de la verdura al servir transforman este plato sencillo en una cena completa y redonda. Una rebanada de pan de pueblo tostado tampoco puede faltar para aprovechar el jugo que queda en el fondo de la sartén.

Cómo conservar repollo salteado con jamón

Los restos aguantan perfectamente un par de días en la nevera dentro de un recipiente de cristal hermético. Al recalentarlo en la sartén con unas gotas de agua recuperará la textura y el brillo del primer momento sin perder propiedades.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos en total.

Porciones: 3 raciones generosas.

Tipo de cocina: Casera tradicional española de aprovechamiento.

Tipo de comida: Cena ligera o guarnición principal.

Información nutricional aproximada: 220 calorías totales por ración, destacando su aporte de fibra, vitamina C y proteínas de alta calidad procedentes del jamón.