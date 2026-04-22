Recetas de risotto cremoso fáciles con ingredientes clásicos y originales

El risotto tiene algo especial. No es solo arroz. Es textura, paciencia y ese punto cremoso que lo hace tan reconocible. Y lo mejor: puedes hacerlo clásico… o darle tu toque.

Qué hace cremoso a un risotto

Antes de entrar en recetas, conviene entender algo. El risotto no lleva nata (al menos, no el tradicional). La cremosidad sale del propio arroz, normalmente variedades como arborio o carnaroli, que liberan almidón al removerlos mientras se cocinan. Ese es el truco.

Caldo caliente, añadir poco a poco y remover con cierta frecuencia. No hace falta estar obsesionado, pero sí atento.

Risotto clásico de queso

Este es el punto de partida. Sencillo, pero muy sabroso.

Ingredientes

200 g de arroz arborio

1 litro de caldo (pollo o verduras)

½ cebolla

50 g de queso parmesano

30 g de mantequilla

1 chorrito de vino blanco

Aceite de oliva

Sal

Preparación paso a paso

Empieza picando la cebolla muy fina. Rehoga la cebolla picada en un poco de aceite. Sin prisas. Incorpora el arroz y remueve un minuto. Esto ayuda a sellarlo. Añade el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. No tarda mucho. A partir de aquí, empieza a añadir caldo caliente poco a poco. Un cucharón, remueves, dejas que se absorba… y repites. Así durante unos 18 minutos aproximadamente. Pon a punto de sal. Cuando el arroz esté en su punto, apaga el fuego y añade la mantequilla y el parmesano. Remueve bien. Ese momento final es clave. Es lo que da esa textura cremosa tan característica.

Risotto de champiñones

Ingredientes

200 g de arroz

150 g de champiñones

1 litro de caldo

½ cebolla

Queso parmesano

Mantequilla

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación

Primero, saltea los champiñones en una sartén aparte hasta que estén dorados. Reserva. Sigue el mismo proceso del risotto básico: cebolla, arroz, vino (opcional), caldo poco a poco. Cuando falten unos minutos, añade los champiñones. Termina con mantequilla y queso. Da el punto de sal. El resultado es más intenso, con ese sabor a tierra que encaja muy bien con la cremosidad del arroz.

Risotto original de pollo y limón

Ingredientes

200 g de arroz

1 pechuga de pollo

Ralladura de limón

1 litro de caldo

½ cebolla

Queso parmesano

Aceite de oliva

Sal

Preparación

Corta el pollo en trozos pequeños y dóralo ligeramente. Reserva. Prepara el risotto como en las versiones anteriores. Cuando esté casi listo, añade el pollo y un poco de ralladura de limón. Pon a punto de sal. El toque cítrico cambia bastante el plato. Lo hace más fresco, menos pesado.

Trucos para que el risotto salga bien

El caldo debe estar caliente. Siempre. Si lo añades frío, cortas la cocción.

Siempre. Si lo añades frío, cortas la cocción. No dejes de remover completamente, pero tampoco hace falta hacerlo sin parar. Lo importante es ayudar a liberar el almidón.

completamente, pero tampoco hace falta hacerlo sin parar. Lo importante es ayudar a liberar el almidón. Otro detalle: el punto del arroz . Debe quedar cremoso, no seco ni pasado.

. Debe quedar cremoso, no seco ni pasado. Y el final… mantequilla y queso. Ese paso marca la diferencia.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30–40 minutos

Porciones: 2–3 personas

Información nutricional (aprox. por ración):

Calorías: entre 350 y 500 kcal

Tipo de cocina: Italiana

Tipo de comida: Plato principal

Un plato que merece la pena