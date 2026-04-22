Recetas de risotto cremoso fáciles con ingredientes clásicos y originales
Hay muchas recetas de risotto para hacer en casa. Aquí te proponemos algunas recetas fáciles con ingredientes clásicos y originales.
Risotto de queso
Risotto con carne y setas italiano
Risotto de calabaza y parmesano
El risotto tiene algo especial. No es solo arroz. Es textura, paciencia y ese punto cremoso que lo hace tan reconocible. Y lo mejor: puedes hacerlo clásico… o darle tu toque.
Qué hace cremoso a un risotto
Antes de entrar en recetas, conviene entender algo. El risotto no lleva nata (al menos, no el tradicional). La cremosidad sale del propio arroz, normalmente variedades como arborio o carnaroli, que liberan almidón al removerlos mientras se cocinan. Ese es el truco.
Caldo caliente, añadir poco a poco y remover con cierta frecuencia. No hace falta estar obsesionado, pero sí atento.
Risotto clásico de queso
Este es el punto de partida. Sencillo, pero muy sabroso.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Empieza picando la cebolla muy fina.
- Rehoga la cebolla picada en un poco de aceite. Sin prisas.
- Incorpora el arroz y remueve un minuto. Esto ayuda a sellarlo.
- Añade el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. No tarda mucho.
- A partir de aquí, empieza a añadir caldo caliente poco a poco. Un cucharón, remueves, dejas que se absorba… y repites.
- Así durante unos 18 minutos aproximadamente.
- Pon a punto de sal.
- Cuando el arroz esté en su punto, apaga el fuego y añade la mantequilla y el parmesano. Remueve bien.
- Ese momento final es clave. Es lo que da esa textura cremosa tan característica.
Risotto de champiñones
Ingredientes
- 200 g de arroz
- 150 g de champiñones
- 1 litro de caldo
- ½ cebolla
- Queso parmesano
- Mantequilla
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación
- Primero, saltea los champiñones en una sartén aparte hasta que estén dorados. Reserva.
- Sigue el mismo proceso del risotto básico: cebolla, arroz, vino (opcional), caldo poco a poco.
- Cuando falten unos minutos, añade los champiñones.
- Termina con mantequilla y queso.
- Da el punto de sal.
- El resultado es más intenso, con ese sabor a tierra que encaja muy bien con la cremosidad del arroz.
Risotto original de pollo y limón
Ingredientes
- 200 g de arroz
- 1 pechuga de pollo
- Ralladura de limón
- 1 litro de caldo
- ½ cebolla
- Queso parmesano
- Aceite de oliva
- Sal
Preparación
- Corta el pollo en trozos pequeños y dóralo ligeramente. Reserva.
- Prepara el risotto como en las versiones anteriores.
- Cuando esté casi listo, añade el pollo y un poco de ralladura de limón.
- Pon a punto de sal.
- El toque cítrico cambia bastante el plato. Lo hace más fresco, menos pesado.
Trucos para que el risotto salga bien
- El caldo debe estar caliente. Siempre. Si lo añades frío, cortas la cocción.
- No dejes de remover completamente, pero tampoco hace falta hacerlo sin parar. Lo importante es ayudar a liberar el almidón.
- Otro detalle: el punto del arroz. Debe quedar cremoso, no seco ni pasado.
- Y el final… mantequilla y queso. Ese paso marca la diferencia.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30–40 minutos
Porciones: 2–3 personas
Información nutricional (aprox. por ración):
Calorías: entre 350 y 500 kcal
Tipo de cocina: Italiana
Tipo de comida: Plato principal
Un plato que merece la pena