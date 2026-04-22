Recetas de arroz

Recetas de risotto cremoso fáciles con ingredientes clásicos y originales

Risotto
Recetas de risotto.
Francisco María
  • Francisco María
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Hay muchas recetas de risotto para hacer en casa. Aquí te proponemos algunas recetas fáciles con ingredientes clásicos y originales.

Risotto de queso

Risotto con carne y setas italiano

Risotto de calabaza y parmesano

El risotto tiene algo especial. No es solo arroz. Es textura, paciencia y ese punto cremoso que lo hace tan reconocible. Y lo mejor: puedes hacerlo clásico… o darle tu toque.

Qué hace cremoso a un risotto

Antes de entrar en recetas, conviene entender algo. El risotto no lleva nata (al menos, no el tradicional). La cremosidad sale del propio arroz, normalmente variedades como arborio o carnaroli, que liberan almidón al removerlos mientras se cocinan. Ese es el truco.

Caldo caliente, añadir poco a poco y remover con cierta frecuencia. No hace falta estar obsesionado, pero sí atento.

Risotto clásico de queso

Este es el punto de partida. Sencillo, pero muy sabroso.

Ingredientes

  • 200 g de arroz arborio
  • 1 litro de caldo (pollo o verduras)
  • ½ cebolla
  • 50 g de queso parmesano
  • 30 g de mantequilla
  • 1 chorrito de vino blanco
  • Aceite de oliva
  • SalRisotto de champiñones

    • Preparación paso a paso

    1. Empieza picando la cebolla muy fina.
    2. Rehoga la cebolla picada en un poco de aceite.  Sin prisas.
    3. Incorpora el arroz y remueve un minuto. Esto ayuda a sellarlo.
    4. Añade el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. No tarda mucho.
    5. A partir de aquí, empieza a añadir caldo caliente poco a poco. Un cucharón, remueves, dejas que se absorba… y repites.
    6. Así durante unos 18 minutos aproximadamente.
    7. Pon a punto de sal.
    8. Cuando el arroz esté en su punto, apaga el fuego y añade la mantequilla y el parmesano. Remueve bien.
    9. Ese momento final es clave. Es lo que da esa textura cremosa tan característica.

    Risotto de champiñones

    Ingredientes

    • 200 g de arroz
    • 150 g de champiñones
    • 1 litro de caldo
    • ½ cebolla
    • Queso parmesano
    • Mantequilla
    • Aceite de oliva
    • Sal y pimienta

    Preparación

    1. Primero, saltea los champiñones en una sartén aparte hasta que estén dorados. Reserva.
    2. Sigue el mismo proceso del risotto básico: cebolla, arroz, vino (opcional), caldo poco a poco.
    3. Cuando falten unos minutos, añade los champiñones.
    4. Termina con mantequilla y queso.
    5. Da el punto de sal.
    6. El resultado es más intenso, con ese sabor a tierra que encaja muy bien con la cremosidad del arroz.

    Risotto original de pollo y limón

    Ingredientes

    • 200 g de arroz
    • 1 pechuga de pollo
    • Ralladura de limón
    • 1 litro de caldo
    • ½ cebolla
    • Queso parmesano
    • Aceite de oliva
    • Sal

    Preparación

    1. Corta el pollo en trozos pequeños y dóralo ligeramente. Reserva.
    2. Prepara el risotto como en las versiones anteriores.
    3. Cuando esté casi listo, añade el pollo y un poco de ralladura de limón.
    4. Pon a punto de sal.
    5. El toque cítrico cambia bastante el plato. Lo hace más fresco, menos pesado.

    Trucos para que el risotto salga bien

    • El caldo debe estar caliente. Siempre. Si lo añades frío, cortas la cocción.
    • No dejes de remover completamente, pero tampoco hace falta hacerlo sin parar. Lo importante es ayudar a liberar el almidón.
    • Otro detalle: el punto del arroz. Debe quedar cremoso, no seco ni pasado.
    • Y el final… mantequilla y queso. Ese paso marca la diferencia.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30–40 minutos
    Porciones: 2–3 personas
    Información nutricional (aprox. por ración):

    Calorías: entre 350 y 500 kcal

    Tipo de cocina: Italiana
    Tipo de comida: Plato principal

    Un plato que merece la pena

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