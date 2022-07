El salmorejo de melón consiste en una deliciosa crema servida habitualmente como plato de entrada. Se trata de una comida típica de Andalucía, España. La elaboración de este plato es muy simple y además sus ingredientes son muy fáciles de conseguir. Lo mejor es que es un plato con toques muy personales. Cada persona que lo prepare podrá variar sus ingredientes y condimentos. Por lo general, el salmorejo de melón suele ser preparado a base de aceite de oliva, ajo, tomates y otros productos frescos. Ingredientes cien por cien naturales, que todos tenemos en la despensa de casa. Para comenzar a elaborar esta receta, lo primero será realizar un triturado de pan de miga. Después de esto, se irán agregando poco a poco los demás ingredientes. El plato adquiere aromas y colores realmente atractivos. Además, el salmorejo de melón puede complementarse con otros alimentos. Una vez preparada la crema, se puede servir con trozos de pan o huevo duro. Lo mejor de todo, es que la receta de salmorejo de melón es muy económica. Cualquiera que pruebe este delicioso plato quedará encantado con él. El salmorejo de melón es un plato ideal para disfrutar en épocas cálidas y sobre todo en este tiempo veraniego. Además, puede ser complementado con cualquier otro tipo de guarnición, sea por encima del salmorejo o a parte. Ingredientes:

500 g de melón

50 g de miga de pan del día anterior

1/2 diente de ajo

150 ml de agua fría

50 ml de aceite de oliva virgen extra

20 ml de vinagre de Jerez

1/2 cucharadita de sal

Huevo cocido

Virutas de jamón

Preparación:

En primer lugar, tendrás que cortar el melón y eliminar las semillas y la piel. El segundo paso será tomar el pan y triturarlo en la licuadora o trituradora, junto con el medio diente de ajo, el agua y la sal. Poco a poco ir agregando el aceite de oliva al preparado anterior. Por último, agrega el melón y el vinagre de jerez, y sigue triturando todo hasta conseguir una mezcla completamente homogénea. Rectificar el punto de sal. Una vez lista la crema, tendrás que dejarla en el refrigerador durante un par de horas. Puedes servir el preparado en un bol o plato hondo, y complementarlo con trozos de pan, jamón o huevo duro.

Como has podido ver, preparar un salmorejo de melón es algo muy simple, que no te llevará más de algunos minutos. Cuando dejes la crema en el refrigerador, no olvides taparla muy bien. Este plato de verano será perfecto para sorprender a tus invitados cuando vayan a casa. El aroma y los colores del plato hablarán por sí solos, no probarás algo tan fresco y delicioso como este espectacular salmorejo de melón.