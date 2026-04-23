La receta de creps viral que arrasa: el truco de la masa «dúo» para conseguir una textura brutal en segundos
Toma nota de esta receta viral de creps
Calamares en su tinta Thermomix receta fácil y tradicional paso a paso
Este truco para crear una masa dúo de crep es increíble, estos creps se han convertido en viral por ser visualmente uno de los más atractivos en redes sociales. Tenemos por delante una serie de novedades destacadas en la cocina, la imagen es importante, pero también lo es, una combinación de ingredientes que pueden cambiarlo todo por momentos. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada truco cuenta y lo hace de una forma sorprendente.
La moda de estos creps viene de lejos, son una merienda o desayuno especial que deberemos empezar a tener en mente. En estos días en los que nos apetece un buen básico, nada mejor que hacerlo con la llegada de una combinación de detalles que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede contar. Un buen crep se acabará convirtiendo en nuestro mejor aliado de la mano de una mezcla de ingredientes esenciales.
El truco de una masa dúo para conseguir una textura brutal en segundos
Este truco consiste en añadir un buen básico de todo postre, un toque de alegría que llega de la mano de una combinación básica de ingredientes que puede acabar siendo clave para estas próximas jornadas. Lo que necesitamos es ese plus de buenas sensaciones que nos acaba generando el cacao.
Un cacao que puede acabar de darnos ese toque de alegría que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener en casa. Con algunos ingredientes que pueden ser esenciales, seremos capaces de crear un buen básico, este toque de alegría acabará marcando la diferencia.
Vamos a descubrir lo mejor de una combinación de ingredientes que, sin duda alguna, serán los que nos acompañarán en breve. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará un extra de buenas sensaciones en la cocina. Hacer una masa de crep es sencillo.
El siguiente paso consiste en hacerse con una buena sartén para hacer creps de una forma que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Este truco nos descubrirá una receta viral en redes que podemos reproducir en casa.
Arrasa esta receta de creps viral
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Esta receta de creps viral es una de las más vistas y no es casualidad, vamos a conseguir esa textura especial que necesitamos y que, quizás hasta la fecha no sabíamos. Es momento de conocer lo que puede pasar con una masa adecuada a estos gustos que van cambiando.
No sólo estamos ante una combinación básica, sino que, sin duda alguna, descubriremos la esencia de un cambio de tendencia que vamos a descubrir en breve. Este tipo de creps nos ayudarán a hacernos con una receta sencilla y de lo más fácil de preparar.
Ingredientes para 4 crepes:
Elaboración:
- En un recipiente ponemos los huevos, la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y la pizca de canela (puedes sustituirlo por edulcorante Stevia si quieres aligerar la receta). Batimos todo si es posible con batidora, hasta lograr una crema homogénea.
- Tamizamos la harina para que no nos queden grumos. Si el término ‘tamizar’ no te suena, es una técnica sencilla para lograr dar airea las partículas de la harina. Con esto logramos que no forme grumos y la preparación quede más esponjosa. Tamizar es tan fácil como usar un tamizador o un colador para ir tamizando la harina. Otra forma de tamizar la harina es usar una cuchara sopera que introducimos en el recipiente de harina. Luego dejar caer la harina lentamente ‘como en forma de lluvia’ sobre otro recipiente.
- Una vez tenemos tamizada la harina la añadimos poco a poco sin dejar de batir. Reservamos.
- Ponemos un poco de mantequilla en una sartén o plancha, pare evitar se peguen los crepes. Utilizamos para cada crepe 1/4 de taza aproximadamente. Vamos vertiendo en la sartén la masa uno a uno. Inclinar la sartén con un movimiento circular de manera que la masa se extienda de forma uniforme y quede redondeada.
- Calentar una plancha o sartén un poco de aceite a fuego medio-alto. Vierta o cuchara la masa sobre la plancha, utilizando aproximadamente 1/4 de taza para cada crepe. Incline la sartén con un movimiento circular de manera que las capas de la superficie del talud uniformemente. No deben quedar huecos vacíos y la crepe ha de ser fina.
- Observa cuando estés haciendo cada crepe, cuando veas que comienzan a salir pequeñas burbujitas, es el momento de darle la vuelta. Ten en cuenta que cada crepe no debe estar al fuego más de 2 minutos o se quemará. Ha de quedarnos ligeramente dorado. Sacar de la sartén, y servir caliente acompañado de chocolate y fresas, helado, mermeladas, miel o solo con frutas.