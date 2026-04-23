La receta de creps viral que arrasa: el truco de la masa «dúo» para conseguir una textura brutal en segundos

Este truco para crear una masa dúo de crep es increíble, estos creps se han convertido en viral por ser visualmente uno de los más atractivos en redes sociales. Tenemos por delante una serie de novedades destacadas en la cocina, la imagen es importante, pero también lo es, una combinación de ingredientes que pueden cambiarlo todo por momentos. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada truco cuenta y lo hace de una forma sorprendente.

La moda de estos creps viene de lejos, son una merienda o desayuno especial que deberemos empezar a tener en mente. En estos días en los que nos apetece un buen básico, nada mejor que hacerlo con la llegada de una combinación de detalles que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede contar. Un buen crep se acabará convirtiendo en nuestro mejor aliado de la mano de una mezcla de ingredientes esenciales.

El truco de una masa dúo para conseguir una textura brutal en segundos

Este truco consiste en añadir un buen básico de todo postre, un toque de alegría que llega de la mano de una combinación básica de ingredientes que puede acabar siendo clave para estas próximas jornadas. Lo que necesitamos es ese plus de buenas sensaciones que nos acaba generando el cacao.

Un cacao que puede acabar de darnos ese toque de alegría que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener en casa. Con algunos ingredientes que pueden ser esenciales, seremos capaces de crear un buen básico, este toque de alegría acabará marcando la diferencia.

Vamos a descubrir lo mejor de una combinación de ingredientes que, sin duda alguna, serán los que nos acompañarán en breve. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará un extra de buenas sensaciones en la cocina. Hacer una masa de crep es sencillo.

El siguiente paso consiste en hacerse con una buena sartén para hacer creps de una forma que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Este truco nos descubrirá una receta viral en redes que podemos reproducir en casa.

Arrasa esta receta de creps viral

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Esta receta de creps viral es una de las más vistas y no es casualidad, vamos a conseguir esa textura especial que necesitamos y que, quizás hasta la fecha no sabíamos. Es momento de conocer lo que puede pasar con una masa adecuada a estos gustos que van cambiando.

No sólo estamos ante una combinación básica, sino que, sin duda alguna, descubriremos la esencia de un cambio de tendencia que vamos a descubrir en breve. Este tipo de creps nos ayudarán a hacernos con una receta sencilla y de lo más fácil de preparar.

Ingredientes para 4 crepes:

2 huevos tamaño grande

1 taza de harina de trigo

1/2 taza de leche semidesnatada

1/2 taza de agua

1 cucharada de azúcar (si preparas masa de crepes salados sustituimos el azúcar por un poco de sal y no añadiremos vainilla ni canela, sino una pizca de orégano, albahaca o cualquier hierba aromática que te guste)

Un poco de esencia de vainilla

Una pizca de canela

2 cucharadas de mantequilla

Elaboración: