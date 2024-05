Esta receta de arroz con lentejas y especias marroquíes no se considera una guarnición similar a otras preparaciones con arroz, sino más bien una ensalada, y aunque no se trata de uno de los platos más típicos de la fascinante gastronomía de este país, ha ido ganando espacio, especialmente entre los seguidores de la comida naturista, que no se sienten intimidados por los sabores intensos de la cocina norteafricana. En esta receta, el arroz y las lentejas se cocinan por separado, y también aparte se prepara el sofrito con las especias, y el último paso es precisamente integrar estas tres preparaciones.

El basmati es una variedad de arroz de grano largo procedente de la India que actualmente puede encontrarse en cualquier supermercado, y que es muy apreciado por su textura y aroma, así como por su sabor, ligeramente dulce.

Ingredientes:

1 taza de arroz basmati

1 taza de lentejas

1 cebolla

2 cucharadas de zumo de limón

½ cucharadita de canela

½ cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de comino

3 ramas de cilantro fresco

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Cómo preparar el arroz con lentejas y especias marroquíes:

Remojar las lentejas durante la noche o un mínimo de cinco horas. Hay lentejas actualmente en los mercados, de marcas comerciales, en las que no es preciso un remojo previo. Pueden cocinarse de forma directa, o bien tras un lavado. Lavar el arroz basmati hasta que el agua salga limpia, luego dejar en remojo durante una hora. Escurrir el arroz. Verter en un cazo una cucharada de aceite de oliva, luego agregar el arroz, remover un poco y añadir taza y media de agua. Agregar sal al gusto y cocinar durante unos 20 minutos, o hasta que el agua se haya absorbido por completo. Dejar enfriar. Al mismo tiempo, escurrir las lentejas y cocinar en una olla con agua suficiente para cubrir los granos y un poco más. Dar un punto de sal. Una vez que el agua hierva, agregar una pizca de sal y cocinar durante 10 minutos o hasta que se cocinen las lentejas. A continuación, escurrir y dejar enfriar. Picar la cebolla en brunoise y el cilantro lo más finamente posible. Sofreír la cebolla en una sartén con dos cucharadas de aceite, y cuando esté a punto de pochar agregar el resto de las especias y mezclar. En una fuente integrar el arroz con las lentejas y el sofrito. Agregar el cilantro, el limón y rectificar la sal.

Información nutricional: 300 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Prepara esta deliciosa ensalada de arroz con lentejas y especias marroquíes, un plato novedoso y refrescante para sorprender y deleitar a tu familia y amigos durante este verano, que promete ser igual de caluroso que el del año pasado, o un poco más, si se siguen cumpliendo las predicciones sobre el cambio climático.