Recetas con lemongrass: las 5 mejores preparaciones asiáticas con aroma fresco

Si alguna vez probaste una sopa tailandesa o un curry con ese toque cítrico que te hace salivar, seguramente ya conoces el lemongrass, aunque quizás no lo supieras. Esta hierba, también llamada hierba de limón, tiene un aroma fresco que recuerda al limón pero con un matiz más herbal, menos ácido y mucho más suave. Basta con añadir un par de tallos a una receta para que el plato cambie por completo.

El lemongrass se ha vuelto cada vez más fácil de encontrar en mercados y tiendas especializadas, y con razón: aporta frescura, aroma y un puntito exótico que engancha. Aquí te contamos qué es exactamente, por qué también se valora en la medicina tradicional y, lo mejor de todo, cinco recetas asiáticas que puedes preparar en casa para sacarle el máximo partido.

Qué es el lemongrass y sus usos

El lemongrass es una planta de tallos largos y duros, originaria de India y del sudeste asiático. Se usa muchísimo en Tailandia, Vietnam o Camboya, y aunque al verlo en el mercado parece un manojo de cañas verdes, dentro guarda un perfume delicioso.

En la cocina es un comodín: puedes añadirlo a sopas, currys, arroces, infusiones e incluso cócteles. Lo encontrarás fresco, seco o en pasta, dependiendo del país y de la receta. Si alguna vez probaste la famosa sopa tailandesa Tom Yum, ya sabes el papel protagonista que juega el lemongrass.

Propiedades aromáticas y medicinales

Además de su magia en la cocina, el lemongrass tiene fama de ser un remedio natural. En la medicina tradicional se ha usado para mejorar la digestión, aliviar molestias estomacales y hasta como calmante suave para reducir el estrés.

Su aroma fresco también funciona como repelente natural de insectos, y en forma de té ayuda a relajarse antes de dormir. Es de esos ingredientes que no solo te conquistan por el sabor, sino también por todo lo que aportan al bienestar.

Las 5 recetas asiáticas con lemongrass

Sopa Tom Yum

El clásico tailandés: caldo con lemongrass, galanga, hojas de lima kaffir y un punto picante. Es un festival de sabores entre lo ácido, lo fresco y lo especiado. Curry verde tailandés

Aquí el lemongrass se mezcla en la pasta base junto con chiles verdes, ajo y leche de coco. El resultado es un curry intenso, aromático y lleno de frescura. Pollo marinado con lemongrass

En Vietnam es muy típico. Los tallos triturados se mezclan con salsa de pescado, ajo y un poco de azúcar. El pollo queda jugoso, con un perfume cítrico irresistible. Té de lemongrass

No todo son platos elaborados. Hervir unos tallos de lemongrass y añadir miel da como resultado una infusión sencilla, digestiva y muy reconfortante. Arroz frito con lemongrass

Una manera rápida de dar un giro a un plato cotidiano. Salteas el arroz con verduras y un poco de lemongrass picado: queda fresco, ligero y delicioso.

Consejos para preparar y conservar lemongrass

Usarlo es más fácil de lo que parece. Normalmente se quitan las capas exteriores duras y se golpea el tallo con el mango de un cuchillo para liberar su aroma. La parte más tierna se puede picar y añadir directamente a los platos, mientras que los trozos más fibrosos se usan enteros para aromatizar caldos y luego se retiran.

En cuanto a la conservación: en la nevera aguanta bien una o dos semanas si lo envuelves en papel húmedo dentro de una bolsa hermética. Si quieres tenerlo más tiempo, lo puedes congelar en trozos, y sigue siendo perfecto para sopas o currys.

Conclusión

El lemongrass es de esos ingredientes que, una vez los pruebas, no quieres dejar de usar. Tiene el poder de transformar recetas sencillas en platos llenos de frescura y carácter. Ya sea en una sopa caliente, en un curry cremoso o en una simple infusión, siempre aporta algo especial. Y con unos cuantos trucos para prepararlo y conservarlo, tendrás este aroma asiático listo para darle vida a tu cocina en cualquier momento.