Recetas con anacardos: las 5 mejores creaciones veganas y llenas de sabor
Descubre recetas con anacardos: salsas cremosas, snacks saludables y platos veganos llenos de sabor.
Si hay un fruto seco que se ha ganado un lugar especial en la cocina vegana, ese es el anacardo. Quizá lo conozcas como “nuez de la India” y, aunque mucha gente lo disfruta simplemente como snack, la verdad es que puede dar muchísimo juego en la cocina. Su sabor suave, casi mantecoso, y esa textura cremosa que adquiere al hidratarse lo convierten en un ingrediente casi mágico: de repente tienes una base perfecta para quesos veganos, salsas cremosas o incluso postres.
En este artículo te contamos por qué los anacardos se han vuelto imprescindibles en la gastronomía vegetal, qué beneficios tienen y, lo más divertido, cómo puedes aprovecharlos en cinco recetas que seguro te van a sorprender.
Por qué los anacardos son ideales para la cocina vegana
Lo interesante de los anacardos es lo fáciles que son de transformar. Con solo dejarlos en agua unas horas, se ablandan y al batirlos se convierten en una crema finísima. Eso significa que puedes preparar un queso vegano untable en pocos minutos, o una salsa que parece llevar nata… pero sin una gota de lácteo.
A diferencia de otros frutos secos más fibrosos, el anacardo es neutro y se adapta a lo que quieras: va de maravilla en un curry, pero también en una tarta fría con frutos rojos. Esa versatilidad es lo que lo ha convertido en un básico para quienes disfrutan cocinando sin productos de origen animal.
Nutrientes y beneficios de los anacardos
Lo mejor de todo es que no se trata solo de sabor y textura, sino también de nutrición. Los anacardos son ricos en proteínas vegetales, así que ayudan a complementar platos veganos. Sus grasas saludables cuidan el corazón y aportan energía sostenida.
A esto se suman minerales como el magnesio, el fósforo y el hierro, claves para los huesos y para evitar el cansancio. También aportan vitaminas del grupo B y antioxidantes, que siempre vienen bien para proteger las células del desgaste diario. Y algo importante: son saciantes, así que una pequeña porción te deja satisfecho.
Las 5 recetas veganas con anacardos
Con levadura nutricional, zumo de limón y un poco de ajo en polvo, obtienes un untable delicioso para el pan o para acompañar verduras al horno.
Cremosa y reconfortante, hecha con anacardos hidratados, ajo y leche vegetal. Perfecta para unos buenos espaguetis.
Base de dátiles y frutos secos, y encima una crema de anacardos y leche de coco. Al enfriarse queda firme y suave, ¡casi como una cheesecake vegana!
En lugar de nata, añade anacardos triturados. La sopa queda espesa, nutritiva y con un punto dulce delicioso.
Con leche de coco, vainilla y un endulzante natural. No hace falta máquina de helados: basta con batir y congelar.
Técnicas para cocinar con anacardos
El truco número uno es ponerlos en remojo. Cuatro u ocho horas son suficientes para que se ablanden, aunque si vas con prisa puedes hervirlos un cuarto de hora. Luego, al batirlos, se transforman en una crema muy fina.
Si los tuestas antes intensificas el sabor, perfecto para recetas saladas. Si los trituras solo un poco, en lugar de crema obtendrás un granulado que funciona genial como topping. Y en repostería, son la base perfecta para tartas sin horno: compactan, aportan cuerpo y no roban protagonismo a otros sabores.
Conclusión
Los anacardos tienen todo lo que uno espera de un ingrediente de cocina vegana: son nutritivos, fáciles de usar y capaces de transformarse en casi cualquier cosa, desde un queso hasta un helado. Una vez que empiezas a experimentar con ellos, cuesta no tener siempre un frasco a mano.