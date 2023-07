Prueba este vino caliente especiado

El vino caliente especiado no es una bebida precisamente para el verano, aunque son muchos los que aprovechan las vacaciones para escapar del calor en regiones de Europa y del resto del mundo donde se siguen encontrando bajas temperaturas. Es una bebida que se asocia naturalmente con el invierno, y específicamente con la navidad, cuando una taza de vino caliente especiado proporciona calor y una sensación de paz y armonía que rara vez dan otras bebidas con alcohol.

Aunque el vino se inventó en Mesopotamia, el vino caliente y especiado parece haber sido una invención de los romanos, en el siglo II a.C., cuando se comenzó a calentar el vino y agregarle miel, pimienta, hojas de laurel, dátiles y azafrán, entre otros ingredientes. Los romanos llamaban a este vino especiado piperatum (pimentado) y conditum (condimentado). Durante la Edad Media al vino caliente se le conoció como “hipocrás” (se atribuía su invención a Hipócrates), y se preparaba con miel, nuez moscada, canela, clavo, jengibre, mejorana, cardamomo, etc.

El vino caliente se enriqueció con la llegada de nuevas especias gracias a la Ruta de la Seda y otras rutas comerciales que continuaron abriéndose en la Edad Moderna. Durante la Edad Media fueron famosos los vinos “picantes” de Montpellier, y varios siglos después, ya en la Edad Moderna, se hizo conocida una versión de vino especiado sueco, el glögg. Ya en el siglo XIX, el vino caliente se asociaba con la navidad y en Francia se conocía sencillamente como vin chaud; vino Brulé o vino Bruciato en Italia; Mulled y Hot wine en Reino Unido y Glüwein en Alemania.

Ingredientes:

1 litro de vino tinto dulce

2 palos de canela en rama

1 rodaja de naranja

2 anises estrellados

1 piel de media naranja

2 clavos de olor

2 cucharadas de azúcar

2 medidas de té rojo

Cómo preparar este vino caliente especiado:

Verter la botella de vino en una olla y agregar los demás ingredientes, excepto las medidas de té. Cocinar a fuego medio, remover para que se disuelva el azúcar. Calentar la bebida sin dejar que hierva. Cuando esté bien caliente retirar del fuego, agregar el té y esperar 30 minutos. Pasar el vino por un colador, para retirar todos los ingredientes sólidos, y volver a calentarlo. Servir en tazas.

Prueba este vino caliente especiado y recuerda que no debes dejarlo hervir, pues entonces el vino puede perder sabor y calidad. Utiliza un vino tinto dulce y ligero, no hace falta un vino intenso y añejado, y puedes incorporar otros ingredientes, como almendras y manzana. Siempre el vino que elijamos para nuestras recetas debe tener una calidad mínima. Si te ha gustado esta receta, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos.