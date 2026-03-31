Pescado azul: lista completa de tipos, beneficios y ejemplos más consumidos

El pescado azul tiene ese punto especial que lo diferencia desde el primer bocado. Más sabor, más jugosidad… y también más beneficios de los que solemos imaginar. Todo el mundo ha oído que “es bueno”, pero no siempre tenemos claro por qué ni cuáles elegir en el día a día.

Y ahí es donde conviene detenerse un momento. Porque hay bastante más variedad de la que parece.

Qué es exactamente el pescado azul

La diferencia entre pescado azul y blanco no es solo una cuestión de nombre. Tiene que ver, sobre todo, con su contenido en grasa.

En el caso del pescado azul, hablamos de más de un 5% de grasa intramuscular. Pero no es algo negativo, ni mucho menos. Los ácidos omega-3 se han demostrado como muy beneficiosos para nuestra salud.

Pero no todo es eso. Aporta proteínas de alta calidad, vitaminas como la D o la B12, y minerales esenciales como el yodo o el selenio.

Y lo mejor es que no hace falta abusar. Con dos o tres raciones a la semana ya es suficiente para aprovechar sus beneficios.

Lista de pescados azules más comunes

Aquí es donde surgen muchas dudas. Porque no todos los pescados que consumimos a menudo entran en esta categoría.

Entre los más habituales están:

Sardina

Caballa

Atún

Bonito

Salmón

Boquerón (anchoa fresca)

Jurel

Pez espada

Arenque

Anguila