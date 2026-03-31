Pescado azul: lista completa de tipos, beneficios y ejemplos más consumidos
Consulta la lista de pescado azul más completa. Tipos, ejemplos y beneficios para incluirlo en tu dieta de forma saludable.
Beneficios y propiedades del pescado azul
Pescados azules con más propiedades para la salud
Tipos de pescado azul y su importancia
El pescado azul tiene ese punto especial que lo diferencia desde el primer bocado. Más sabor, más jugosidad… y también más beneficios de los que solemos imaginar. Todo el mundo ha oído que “es bueno”, pero no siempre tenemos claro por qué ni cuáles elegir en el día a día.
Y ahí es donde conviene detenerse un momento. Porque hay bastante más variedad de la que parece.
Qué es exactamente el pescado azul
La diferencia entre pescado azul y blanco no es solo una cuestión de nombre. Tiene que ver, sobre todo, con su contenido en grasa.
En el caso del pescado azul, hablamos de más de un 5% de grasa intramuscular. Pero no es algo negativo, ni mucho menos. Los ácidos omega-3 se han demostrado como muy beneficiosos para nuestra salud.
Pero no todo es eso. Aporta proteínas de alta calidad, vitaminas como la D o la B12, y minerales esenciales como el yodo o el selenio.
Y lo mejor es que no hace falta abusar. Con dos o tres raciones a la semana ya es suficiente para aprovechar sus beneficios.
Lista de pescados azules más comunes
Aquí es donde surgen muchas dudas. Porque no todos los pescados que consumimos a menudo entran en esta categoría.
Entre los más habituales están:
Cada uno tiene su propio carácter. Por ejemplo, la sardina es más intensa y directa. El salmón, en cambio, resulta más suave y graso. Y el atún… depende mucho de la parte y de cómo se cocine.
Lo interesante es ir variando. No quedarse siempre con el mismo.
¿Engorda el pescado azul?
Realmente tiene más calorías que el pescado blanco. Pero eso no significa que engorde por sí mismo. De hecho, su efecto saciante juega a favor.
El punto clave está en la preparación. No es lo mismo un salmón a la plancha que uno frito o acompañado de salsas pesadas. Ahí cambia todo.
Bien cocinado, encaja perfectamente en una alimentación equilibrada.
Cómo elegir buen pescado azul
A la hora de comprar, hay varios detalles que conviene tener en cuenta.
- El olor es uno de los más claros: debe ser suave, fresco, nada intenso.
Si el pescado está entero, fíjate en los ojos. Deben verse brillantes, no hundidos.
- La piel, por su parte, tiene que estar firme y con aspecto húmedo.
- Si optas por lomos o filetes, revisa el color. Debe ser vivo, sin zonas apagadas o secas.
- Y siempre que puedas, elige producto de temporada. Se nota en el sabor… y también en el precio.
Formas de cocinarlo
El pescado azul es bastante agradecido en la cocina.
- A la plancha es rápido y práctico. Ideal para el día a día.
- Al horno permite preparar platos más completos, añadiendo verduras o patatas.
- Y a la brasa, cuando se puede, es difícil de superar.
- También se puede consumir en crudo, como ocurre con el atún o el salmón, siempre que haya pasado los controles adecuados.
- Y no hay que olvidarse de las conservas. Sardinas, caballa o atún en lata siguen siendo opciones muy válidas, sobre todo cuando falta tiempo.
¿Hay que tener alguna precaución?
En general, es un alimento seguro. Pero hay algunos matices.
Los pescados más grandes, como el pez espada o ciertos tipos de atún, pueden acumular más mercurio. Por eso se recomienda moderar su consumo en niños y mujeres embarazadas.
En esos casos, es mejor optar por pescados más pequeños como sardinas o caballa, que tienen menos riesgo.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: Depende de la receta
Porciones: Variable
Información nutricional: Aproximadamente 180-250 kcal por cada 100 g (según el tipo de pescado)
Tipo de cocina: Mediterránea / Saludable
Tipo de comida: Ingrediente principal / Plato principal