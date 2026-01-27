Recetas de postres

Panna cotta en Thermomix: el postre italiano más fácil y cremoso

Pana cotta
Panna cotta en Thermomix._
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Panna cotta en Thermomix fácil y cremosa: un postre italiano clásico listo en pocos pasos.

Panna cotta de frutas tropicales

Panna cotta café bombón

5 recetas panna cotta originales

La panna cotta es uno de esos postres que nos parecen a priori más difíciles de lo que realmente son; cremosa, suave, elegante, un clásico de la cocina italiana que se conquista por su textura sedosa, que a la hora de degustarlo, por su sabor delicado, es una delicia para los sentidos. Lo mejor de todo es que elaborada con Thermomix hace que sea muy sencilla y rápida, en sí misma, casi infalible, perfecta para cualquier ocasión y para un capricho inesperado.

Su nombre significa literalmente «nata cocida», y realmente esto es la base del postre, nata, azúcar y gelatina. Con pocos ingredientes y una buena técnica, el resultado es un postre equilibrado, nada empalagoso y muy agradecido, que además admite mil variaciones. Seguro que tienes en casa los ingredientes de esta receta, o bien los puedes encontrar de una forma sencilla.

Ingredientes básicos para panna cotta en Thermomix

  • 500 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)
  • 80 g de azúcar
  • 1 vaina de vainilla o 1 cucharadita de extracto
  • 3 hojas de gelatina neutra
  • 100 ml de lechePanna cotta

    • Cómo preparar panna cotta paso a paso

    1. Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante unos 10 minutos.
    2. Pon en el vaso de la Thermomix la nata, la leche, el azúcar y la vainilla. Programa 7 minutos, 90 °C, velocidad 2. No debe hervir, solo calentarse bien.
    3. Escurre la gelatina, añádela al vaso y mezcla 15 segundos a velocidad 3, sin temperatura.
    4. Vierte la mezcla en moldes individuales o vasitos.
    5. Deja templar y refrigera al menos 4 horas, hasta que cuaje por completo.
    6. El resultado debe ser una crema firme pero temblorosa, que se funda en la boca.

    Trucos para que quede perfecta

    • No hiervas la mezcla: el exceso de calor puede estropear la gelatina.
    • Usa nata de buena calidad; marca la diferencia en sabor y textura.
    • Si quieres desmoldarla fácilmente, pasa el molde unos segundos por agua caliente.
    • Acompaña con coulis de frutos rojos, caramelo o frutas frescas para contrastar.

    Variantes irresistibles de panna cotta

    Una de las grandes ventajas de este postre es su versatilidad. A partir de la receta base puedes crear versiones para todos los gustos. Si te apetece algo más intenso, prueba esta Panna cotta de chocolate y leche lista en 5 minutos, ideal para los más golosos. Para los amantes de lo clásico, la Panna cotta casera de vainilla es un valor seguro que nunca falla. Y si buscas un toque diferente y dulce, la Pannacotta dulce de leche es perfecta para sorprender.

    Cómo servirla y cuándo es ideal

    La panna cotta es un postre muy agradecido para comidas con invitados porque se puede preparar con antelación. Queda genial servida en vasitos transparentes, desmoldada en platos individuales o acompañada de galletas crujientes. Funciona igual de bien en una comida informal que en una cena elegante, y suele gustar a todo el mundo por su suavidad. Puedes hacerla de mil sabores, todos los que se te ocurran.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 15 minutos + reposo

    Porciones: 4–5 raciones

    Información nutricional: unas 1.900–2.000 kcal en total (aprox. 380–400 kcal por ración)

    Tipo de cocina: Italiana

    Tipo de comida: Postre

    Una receta básica que, una vez aprendes, se convierte en un comodín perfecto para cualquier ocasión.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas