Panna cotta en Thermomix: el postre italiano más fácil y cremoso

La panna cotta es uno de esos postres que nos parecen a priori más difíciles de lo que realmente son; cremosa, suave, elegante, un clásico de la cocina italiana que se conquista por su textura sedosa, que a la hora de degustarlo, por su sabor delicado, es una delicia para los sentidos. Lo mejor de todo es que elaborada con Thermomix hace que sea muy sencilla y rápida, en sí misma, casi infalible, perfecta para cualquier ocasión y para un capricho inesperado.

Su nombre significa literalmente «nata cocida», y realmente esto es la base del postre, nata, azúcar y gelatina. Con pocos ingredientes y una buena técnica, el resultado es un postre equilibrado, nada empalagoso y muy agradecido, que además admite mil variaciones. Seguro que tienes en casa los ingredientes de esta receta, o bien los puedes encontrar de una forma sencilla.

Ingredientes básicos para panna cotta en Thermomix

500 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)

80 g de azúcar

1 vaina de vainilla o 1 cucharadita de extracto

3 hojas de gelatina neutra

100 ml de leche

Cómo preparar panna cotta paso a paso

Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante unos 10 minutos. Pon en el vaso de la Thermomix la nata, la leche, el azúcar y la vainilla. Programa 7 minutos, 90 °C, velocidad 2. No debe hervir, solo calentarse bien. Escurre la gelatina, añádela al vaso y mezcla 15 segundos a velocidad 3, sin temperatura. Vierte la mezcla en moldes individuales o vasitos. Deja templar y refrigera al menos 4 horas, hasta que cuaje por completo. El resultado debe ser una crema firme pero temblorosa, que se funda en la boca.

Trucos para que quede perfecta

No hiervas la mezcla : el exceso de calor puede estropear la gelatina.

: el exceso de calor puede estropear la gelatina. Usa nata de buena calidad; marca la diferencia en sabor y textura.

Si quieres desmoldarla fácilmente , pasa el molde unos segundos por agua caliente.

, pasa el molde unos segundos por agua caliente. Acompaña con coulis de frutos rojos, caramelo o frutas frescas para contrastar.

Variantes irresistibles de panna cotta

Una de las grandes ventajas de este postre es su versatilidad. A partir de la receta base puedes crear versiones para todos los gustos. Si te apetece algo más intenso, prueba esta Panna cotta de chocolate y leche lista en 5 minutos, ideal para los más golosos. Para los amantes de lo clásico, la Panna cotta casera de vainilla es un valor seguro que nunca falla. Y si buscas un toque diferente y dulce, la Pannacotta dulce de leche es perfecta para sorprender.

Cómo servirla y cuándo es ideal

La panna cotta es un postre muy agradecido para comidas con invitados porque se puede preparar con antelación. Queda genial servida en vasitos transparentes, desmoldada en platos individuales o acompañada de galletas crujientes. Funciona igual de bien en una comida informal que en una cena elegante, y suele gustar a todo el mundo por su suavidad. Puedes hacerla de mil sabores, todos los que se te ocurran.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos + reposo

Porciones: 4–5 raciones

Información nutricional: unas 1.900–2.000 kcal en total (aprox. 380–400 kcal por ración)

Tipo de cocina: Italiana

Tipo de comida: Postre

Una receta básica que, una vez aprendes, se convierte en un comodín perfecto para cualquier ocasión.