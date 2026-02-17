BBVA ha despedido el año pasado a 169 empleados que fueron acusados por compañeros en el canal interno de denuncias. La cifra es similar a la de 2024, aunque en esta ocasión los despedidos por denuncias de acoso sexual se han incrementado a 26. El banco vasco, al igual que otras grandes empresas del Ibex, tiene habilitado un canal de denuncias interno para luchar contra los sobornos, el acoso y la mala praxis. Los despidos se producen después de una investigación interna que determina si realmente hay pruebas de culpabilidad.

De acuerdo con los datos del propio BBVA, este año el banco ha tenido que gestionar casi 2.400 denuncias internas en total, algo menos que en 2024, que, después de la investigación correspondiente, el 37% del total de las acusaciones acabaron en alguna medida disciplinaria. De ellos, 169 fueron despedidos del banco que preside Carlos Torres.

La mayor parte de las denuncias, más del 55%, son por quejas laborales, mientras que el 18% tienen como causa principal el trato al cliente. El 5% son por un posible fraude y el 6,50% por cuestiones de acoso o discriminación.

Los casos de acoso sexual sí han crecido en 2025 y los despidos, también. El banco explica que «en 2025 se ha activado en el protocolo de acoso sexual en 70 ocasiones (63 en 2024), habiendo quedado constatada la existencia de acoso sexual en 26 casos (19 en 2024) que finalizaron en despido de las personas denunciadas. El protocolo de acoso laboral se ha activado en el mismo periodo en 111 ocasiones (54 en 2024), habiendo quedado constatado el acoso en 1 de ellas».

En los últimos cuatro años, los despidos que ha tenido que realizar BBVA por las denuncias internas de compañeros superan los 600: 169 en 2025 y 2024, 156 en 2023 y 115 en 2022. Se trata de 609 despidos en los últimos cuatro años.

Además de las denuncias internas, BBVA ha tenido que afrontar también en 2025 un importante incremento de las comunicaciones de operaciones sospechosas en el banco.

Según sus datos, BBVA resolvió 231.182 expedientes de investigación (175.303 en 2024) que dieron lugar a 145.119 comunicaciones de operaciones sospechosas (105.867 en 2024) remitidas a las autoridades correspondientes en cada país. «Estas operaciones se concentran fundamentalmente en jurisdicciones como Turquía y México», explica el banco.

BBVA ha presentado en 2025 récord de beneficios, al superar los 10.000 millones de euros de ganancias. Pero el año ha estado marcado por el fracaso en la OPA sobre el Banco Sabadell, en la que sólo el 25% de los accionistas aceptaron la oferta de la entidad vasca.

De momento no ha habido consecuencias, salvo que tanto Torres como el consejero delegado, Onur Genc, se han subido el sueldo de cara a este año -en 2025 se redujo-.

Pero BBVA sí ha sufrido una consecuencia: la pérdida de 57.000 accionistas en 2025, un 8% del total, una cifra de pérdida de minoritarios muy superior a la de años anteriores. En 2024 perdió algo más de 28.000 accionistas. Y todo pese a que la acción de la entidad se revalorizó en 2025 desde los 9,32 euros por título a 20,38 euros al cierre del año, al calor también de los récords marcados por el selectivo español durante los últimos meses.