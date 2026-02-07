La entidad vasca BBVA perdió en 2025 casi otros 57.000 accionistas, un 8% del total. Tras perder la batalla de la OPA por Banco Sabadell, la entidad que preside Carlos Torres ha cerrado 2025 con 657.193 accionistas, frente a los 714.069 inversores que tenía el BBVA a finales de 2024.

El banco vasco explica que en el caso de los accionistas de fuera de España «únicamente se computa como accionista a la entidad custodio, al ser quien figura inscrita en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta. Por tanto, el número indicado de accionistas no incluye a dichos tenedores finales». En cualquier caso, así era también en años anteriores.

La pérdida de accionistas por parte de BBVA es una constante de los últimos años -sin tener en cuenta que no contabiliza los de fuera de España-. A cierre de 2023 tenía 742.194 accionistas, que bajaron a los citados 714.069 un año después. Por tanto, la pérdida de accionistas en el BBVA en 2024 fue de 28.125 inversores.

La cifra se ha multiplicado por dos en 2025, año de la resolución de la OPA de BBVA sobre Sabadell, con el resultado conocido por todos: sólo el 25% de los accionistas de Sabadell aceptó la oferta planteada por Torres y su consejo.

Esta bajada de inversores en el banco se ha producido pese a que la acción subió de manera estratosférica en 2025, como el resto del Ibex 35. Los títulos de BBVA empezaron el año en 9,32 euros y cerraron el ejercicio a 20,38 euros.

El presidente de BBVA ha comunicado esta semana el aumento en un 31% del dividendo a repartir entre los accionistas, después de registrar unos beneficios históricos de más de 10.000 millones de euros. El banco repartirá 0,92 euros por acción, casi 6.000 millones de euros, con cargo a los resultados de 2025. En lo que va de 2026 cede ligeramente.

La evolución del banco que preside Torres contrasta con la de su eterno rival español, el Santander de Ana Botín, que acaba de anunciar la compra de un banco en Estados Unidos por 12.000 millones de dólares.

El Santander ha cerrado el año con algo más de 3,5 millones de accionistas, lo que supone mejorar en un 1% la cifra del año anterior, 2024. De esta forma, la entidad cántabra rompe con las caídas respecto a 2023, cuando declaró tener 3,66 millones de accionistas.

El banco que preside Botín también se ha revalorizado en 2025 hasta doblar su valor en Bolsa el ejercicio pasado. El Santander cerró el año 2024 a un precio de 4,46 euros el título y un año después subió hasta 10,07 euros. Eso significa que también más que duplicó su valor en Bolsa, como en el caso del BBVA.

Santander ha presentado una evolución mejor que BBVA en cuanto a los resultados. Santander ha registrado unos beneficios superiores a 14.000 millones de euros, frente a los más de 10.000 millones de BBVA. En ambos casos se trata de resultados récord.