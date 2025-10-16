¿Qué es una OPA hostil y para que sirve?

El fracaso de este jueves 16 de octubre de la OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell marca un punto de inflexión en la banca española y tendrá efectos inmediatos tanto en los mercados financieros como en la percepción del sector. Tras semanas de tensión y especulación, el BBVA solo ha logrado el 25,47% de los derechos de voto, muy por debajo del umbral del 30% que se había fijado como mínimo de éxito y lejos del 50% que Carlos Torres Vila, su presidente, aseguraba que alcanzaría. ¿Qué es una OPA hostil? ¿Para qué sirve una OPA hostil? ¿Sus consecuencias? Diferencias entre una OPA hostil y una OPA amistosa.

¿Qué es una OPA hostil?

Una OPA (Oferta Pública de Adquisición) hostil es un intento de compra de una empresa sin el consentimiento del consejo de administración de la compañía objetivo. En otras palabras, la empresa que lanza la oferta va directamente a los accionistas ofreciendo comprar sus acciones, incluso si la dirección de la empresa se opone.

¿Para qué sirve una OPA hostil?

El objetivo principal de una OPA hostil es tomar el control de la empresa de manera efectiva, incluso cuando la dirección no está de acuerdo. Las motivaciones detrás de este tipo de operación pueden ser diversas:

Control estratégico. La compañía adquirente busca hacerse con la mayoría de derechos de voto para dirigir la empresa, cambiar la gestión o modificar su estrategia.

La compañía adquirente busca hacerse con la mayoría de derechos de voto para dirigir la empresa, cambiar la gestión o modificar su estrategia. Reestructuración y aumento de valor. En ocasiones, la empresa compradora considera que la compañía objetivo está mal gestionada y que, bajo su dirección, se podrían mejorar los resultados y generar más valor para los accionistas.

Reestructuración y aumento de valor. En ocasiones, la empresa compradora considera que la compañía objetivo está mal gestionada y que, bajo su dirección, se podrían mejorar los resultados y generar más valor para los accionistas.

Reducción de la competencia. Algunas hostiles buscan absorber competidores directos para fortalecer la posición de mercado de la empresa adquirente.

Acceso a activos o mercados específicos. La adquisición puede tener como objetivo aprovechar tecnologías, clientes, patentes, recursos estratégicos o presencia geográfica de la compañía objetivo.

¿Consecuencias?

Aquí puedes ver cuáles son las consecuencias. Pueden positivas y negativas, y afectan a los accionistas, las empresas y los mercados, entre otros.

Efectos en los accionistas

Positivos. Los accionistas pueden beneficiarse de una prima de adquisición, es decir, un precio superior al valor de mercado de sus acciones, lo que representa una ganancia inmediata.

Negativo. La incertidumbre generada por la operación puede afectar negativamente la cotización de las acciones, especialmente si la OPA hostil fracasa o se prolonga mucho tiempo.

Repercusiones en los empleados

Suelen generar inestabilidad laboral y miedo entre los empleados, debido a la posibilidad de despidos, reestructuraciones o cambios en la cultura corporativa. La productividad puede disminuir mientras la dirección y los empleados se adaptan a la incertidumbre y la tensión que provoca la operación.

Efectos en los mercados

Una OPA hostil puede generar volatilidad en los mercados financieros y afectar a empresas del mismo sector. También puede cambiar la estructura competitiva, ya que la empresa adquirente busca consolidar posición, acceder a recursos estratégicos o eliminar competidores.

Diferencias entre OPA hostil y OPA amistosa

En una OPA hostil, la compañía adquirente se dirige directamente a los accionistas ofreciendo comprar sus acciones, ignorando la negativa o reticencia de la dirección de la empresa objetivo.

Este tipo de operación se considera agresiva porque el consejo de administración no participa en la negociación, y la empresa objetivo puede desplegar diversas estrategias defensivas para bloquear la adquisición, como la venta de activos estratégicos, la emisión de nuevas acciones, recompras de acciones propias o la búsqueda de un “caballero blanco”, es decir, un comprador alternativo más favorable.

La OPA amistosa se lleva a cabo con la colaboración y el acuerdo de la dirección de la empresa objetivo, la OPA hostil se caracteriza por desarrollarse sin el consentimiento de la junta directiva, y en muchos casos frente a la oposición activa de esta.

