OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, en directo: última hora del resultado y reacciones en Bolsa

El fracaso de este jueves 16 de octubre de la OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell ha marcado un punto de inflexión en la banca española y tendrá efectos inmediatos tanto en los mercados financieros como en el sector. Una operación que comenzó hace casi 18 meses con la propuesta de fusión amistosa rechazada por el banco catalán, que se convirtió en OPA hostil y que ha derivado en una dura batalla entre los dos bancos para convencer a los accionistas de acudir o no a la oferta.
Torres pide modificar la ley de OPAs tras fracasar con la suya
El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha afirmado que hay que modificar el Real Decreto que regula las OPA después de fracasar su oferta para hacerse con Banco Sabadell.
«Creo que se ha puesto de manifiesto que necesita, al menos, un refresco la ley de OPAs», ha asegurado el directivo.
Illa afirma que el «arraigo» de Sabadell causó el fracaso de la OPA
El presidente de Cataluña, Salvador Illa, afirma que la OPA de BBVA ha fracasado no solamente por razones financieras, sino por el «arraigo» del banco catalán en la región y en «todo el levante español» y porque cree que han jugado las emociones en este proceso.
Oliu habló con Torres tras el fracaso de la OPA: «No sé quién de los dos estaba más sorprendido»
Josep Oliu habló con el presidente del BBVA, Carlos Torres, tras conocerse el fracaso de la OPA: «La verdad es que no sé quién de los dos estaba más sorprendido».
«No esperábamos esto. El resultado ha sido muy claro», ha dicho en una entrevista en Rac1, lugar en el que se ha mostrado «aliviado y muy satisfecho» por el resultado.
Torres anuncia una recompra de acciones
El presidente de BBVA ha afirmado que la entidad dispone de 36.000 millones de euros para retribuir a los accionistas «en los próximos cuatro años», de los cuales 13.000 millones se destinarán a corto plazo.
El 31 de octubre iniciará una recompra de acciones por 1.000 millones de euros —una vez presentados los resultados el día 30—, mientras que el 7 de noviembre abonará el dividendo a cuenta de 32 céntimos por acción.
Torres señala a la CNMC
Carlos Torres ha señalado a la CNMC como el punto de inflexión determinante de la OPA, cuando «llevó el procedimiento a fase dos«, y lo convirtió todo en «un proceso de autorización mucho más largo de lo previsto ante decisiones sin precedentes». Asegura el presidente de BBVA que esto «no había ocurrido nunca en el sector y en muy pocas operaciones de ningún sector que hubieran llegado ahí y no lo teníamos en los planes y eso supuso un retraso significativo y añadió incertidumbre, que no es buena».
Josep Oliu celebra el resultado en Sabadell
«Esta es la mejor salida para todos y se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell», comenta a través de un comunicado de Banco Sabadell, que preside.
Torres no dimite
«Mi continuidad al frente del banco no dependía para nada del resultado», recuerda Carlos Torres al ser preguntado de nuevo sobre si se había planteado dimitir tras fracasar la OPA sobre Sabadell. «Nuestra labor es intentar las cosas que creemos que tienen sentido, de hecho creemos que es una oportunidad perdida para todos». Pide también «juzgar al equipo directivo por los resultados del banco». «Me siento plenamente respaldado por el consejo y por la junta de accionistas».
BBVA y Sabadell ajustan el precio en su cotización
Las acciones de BBVA se disparaban un 7% en los primeros compases de la sesión de este viernes, hasta intercambiarse a 16,82 euros, mientras que las de Banco Sabadell caían algo más de un 6,4%, hasta los 3,020 euros por título, tras el fracaso de la oferta pública de adquisición (OPA) impulsada por la entidad presidida por Carlos Torres sobre la firma catalana
Una OPA fallida
El resultado de la OPA ha sido fallida dado que el BBVA se ha quedado por debajo del 30% del capital de Sabadell. Por tanto, BBVA no comprará ninguna acción del banco catalán.
El resultado de la OPA
Buenos días y bienvenidos al directo sobre la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. Aquí te contaremos la última hora, reacciones y todo sobre una de las operaciones bancarias más importantes de la historia de España, cuyo desenlace ha sido una OPA fallida.
Así ha abierto la cotización de BBVA
La cotización de BBVA ha abierto la jornada de este viernes con una revalorización de hasta el 9%. No obstante, el alza se ha ido moderando según avanzaba la sesión hasta niveles del 5%.