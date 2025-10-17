OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, en directo: última hora del resultado y reacciones en Bolsa

El fracaso de este jueves 16 de octubre de la OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell ha marcado un punto de inflexión en la banca española y tendrá efectos inmediatos tanto en los mercados financieros como en el sector. Una operación que comenzó hace casi 18 meses con la propuesta de fusión amistosa rechazada por el banco catalán, que se convirtió en OPA hostil y que ha derivado en una dura batalla entre los dos bancos para convencer a los accionistas de acudir o no a la oferta.