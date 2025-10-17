La Bolsa reacciona esta mañana al fracaso de la OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell con una fuerte subida para el primero, que ha llegado al 9% en los primeros compases de la sesión, y una caída de en torno al 6% para el segundo. No obstante, el alza del BBVA se ha ido moderando según avanzaba la sesión hasta niveles del 5%.

Cuando fracasa una OPA, es habitual que el opante suba al ahorrarse el coste que habría supuesto el éxito de la misma, y que el opado baje al no tener ya la propuesta de compra sobre la mesa.

Sin embargo, en este caso concreto, el presidente del BBVA, Carlos Torres, había utilizado como gran argumento para atraer a los inversores que el Sabadell iba a caer cerca de un 30% si fracasaba la OPA. Pero la caída de este viernes está muy lejos de esas cifras.

En el caso de la cotización del BBVA, además, pendía sobre la misma la posibilidad de tener que lanzar una segunda OPA en efectivo en caso de quedar entre el 30% y el 50% del capital del Sabadell. Una segunda OPA que habría obligado a una ampliación de capital, una amenaza que lastraba su evolución en Bolsa.

Cabe recordar que el Sabadell ha sido el banco con mejor comportamiento en Bolsa de la banca europea desde que fracasó el anterior intento de compra por parte de BBVA en 2020, así como desde el inicio del proceso actual. Por el contrario, el BBVA se había quedado rezagado respecto al resto de la banca española y europea por el lastre de la OPA.

Torres ha achacado esta mañana la reacción de la Bolsa a que «la incertidumbre ha desaparecido», y ha añadido que «probablemente habría sido la misma si la OPA hubiera tenido éxito».

Además, hay que añadir otro elemento: el BBVA ha anunciado esta mañana que retomará su programa de retribución al accionista que había quedado interrumpido por la OPA.

Torres ha adelantado que realizará una recompra de acciones valorada en 1.000 millones desde el 31 de octubre tras la presentación resultados. A eso sumará un dividendo a cuenta de 32 céntimos por acción, en total 1.800 millones el 7 de noviembre, y consejo ha decidido esta semana que pondrá en marcha tan pronto como el BCE lo autorice un «programa adicional de recompra significativo».