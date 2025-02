El BBVA pide en sus anuncios publicitarios a los accionistas del Banco Sabadell que hablen con los suyos, pero en privado les amenaza con que sus acciones se desplomarán si fracasa la OPA, por lo que les insta a acudir a la oferta. Así lo aseguran varios inversores institucionales presentes en el capital del Sabadell, con los que el BBVA ha usado este argumento para justificar su intención de no subir el precio de la OPA.

«El mensaje que está lanzando Carlos Torres a los accionistas es que, si no sale adelante la OPA, la cotización del Sabadell se va a hundir un 40%. Es decir, no es que vas a ganar más porque voy a subir el precio, es que si yo me voy vas a perder. Así argumenta el BBVA su rechazo a subir el precio», explica uno de estos inversores.

Este argumento parte de la base de que el Sabadell en solitario vale mucho menos de lo que ofrece el BBVA por él, lo cual justificaría ese desplome en caso de que la OPA fracase. Una eventualidad que, como es lógico, niega el consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno.

«No es compartido que el Sabadell no habría subido tanto sin la OPA. Y tengo la cuasi certeza de que no caería con fuerza si fracasa la OPA, vamos a pagar el 22% de la capitalización del banco en los próximos meses», aseguró en la presentación de los resultados de 2024 del banco.

La idea generalizada entre los fondos de inversión es que, si fracasa la OPA, el Sabadell caería efectivamente en Bolsa, pero ni mucho menos ese 40% del que les advierte Torres. ¿Cuánto? Pues eso ya depende de la valoración que cada uno conceda al Sabadell en solitario. Los precios objetivos actuales ponen un suelo en los 2 euros (Barclay) frente a los 2,38 en que cerró el viernes, pero hay firmas de análisis que llegan a 2,80 (Alantra) e incluso a 3 euros (JB Capital). Es decir, según estas casas, la acción no debería caer si no triunfa la OPA, sino seguir subiendo.

Además, los inversores consultados explican que sería una caída temporal y exagerada provocada por la noticia. Pero que, posteriormente, el Sabadell recuperaría debido a la buena evolución de sus resultados y al fuerte incremento de la remuneración al accionista.

«Sería algo parecido a lo ocurrido con Telefónica: inicialmente cayó con fuerza con la salida de Pallete, pero después ha recuperado y ha superado con creces el precio anterior a la noticia», sostiene otra de las fuentes. No obstante, muchos esperan a la anunciada presentación del nuevo plan estratégico en abril o mayo para confirmar estas expectativas y su valoración del Sabadell.

¿Subir el precio?

Por tanto, no está claro que el argumento del BBVA vaya a convencer a los accionistas del Sabadell de acudir a la OPA. Por tanto, cabe la posibilidad de que se vea obligado a subir el precio y a ofrecer una parte en efectivo, que es lo que espera la mayoría del sector financiero. De esta forma, incrementará notablemente las probabilidades de éxito de una oferta que, en las condiciones actuales, tiene cada vez menos posibilidades de triunfar.

«La OPA saldrá sólo si se cumplen dos condiciones: que suban el precio y que pongan al Gobierno de su parte. No concibo que alguien lance una OPA hostil y no tenga previsto en sus planes subir el precio más adelante», sostiene un veterano banquero.

No obstante, Torres ha reiterado en infinidad de ocasiones que el BBVA no tiene capacidad de mejorar el precio o las condiciones de la OPA sobre el Sabadell, entre otras cosas porque sus propios accionistas se oponen férreamente a ello. «El BBVA ha dicho siempre que no va a mejorar el precio. Otra cosa es si la gente cumple su palabra», según González-Bueno.