El postre que te arregla cualquier día: Sticky Rice con Mango de Samantha Vallejo que queda suave, dulce y espectacular

Te arregla un día cualquiera este postre

La receta de Sticky Rice con Mango de Samantha Vallejo que queda suave

Desde la web de Samantha Vallejo podremos descubrir lo mejor de un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Este postre de Mango es una delicia que puedes hacer fácilmente en casa siguiendo estos pasos.

Ingredientes:

2 Mangos duros

1 lata de Leche de Coco

2 tazas Arroz glutinoso

3 cucharadas soperas Azúcar de Palma

1 cucharadita de Sal

Elaboración:

Ponemos en remojo el arroz glutinoso en un bol con agua durante media hora.

¡Importantísimo que el arroz sea glutinoso comprado en tiendas de comida oriental!

Mientras el arroz está en remojo, haremos la salsa de coco. Para ello llevaremos a ebullición la leche de coco con azúcar y una pizca de sal a fuego lento y cuando rompa a hervir lo dejaremos reposar y reservaremos para el final. Mientras se hace la salsa, escurriremos y secaremos el arroz y lo cocinaremos al vapor en un trapo limpio durante 25 o 30 minutos, hasta que este hecho. Una vez el arroz este hecho, lo colocaremos en un plato dándole forma para que quede como una «bolita» y la cubriremos con la salsa de coco. Pelamos y cortamos los mangos en láminas y las colocaremos encima del del arroz.

De esta forma tan sencilla podremos empezar a cocinar un buen postre de una manera que podremos acabar obteniendo aquello que queremos. Una mezcla de sabores que puede ser clave y que podemos completar con un toque de nata si queremos darle cremosidad.

Es un postre que parece sacado de un restaurante con estrella Michelin, pero puedes hacerlo a toda velocidad en casa, siempre que tengas un compromiso o quieras darte un capricho. Puedes conseguir lo mejor de este alimento en un abrir y cerrar de ojos. Con una mezcla de sabores que, sin duda alguna, puede ser la que estaríamos esperando para sacarle el máximo partido a este mango que tenemos en casa.